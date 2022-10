Theta Gold Mines führt Term Sheet in Höhe von 110 Mio. A$ mit Sprott aus

Sydney - Theta Gold Mines Ltd. (ASX: TGM) (FRA: 3LM) (OTCMKTS: TGMGF) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Sprott Resource Streaming and Royalty Corporation (" Sprott"), wonach Sprott 70 Millionen US-Dollar (ca. Das Projekt wird voraussichtlich bis zu 100.000 Unzen Gold über seine Lebensdauer der Mine (LOM) an Sprott liefern, wofür Sprott 10 % des Goldpreises pro im Rahmen des Streams gelieferter Unze zahlen wird. Theta hat die Option, 50 % des Stroms basierend auf einem vorab vereinbarten Preis zurückzukaufen, woraufhin Theta 2 % der laufenden Goldproduktion liefern wird. Vor der ersten Goldlieferung zahlt Theta halbjährlich 9,5 % Zinsen pro Jahr in bar oder per Scrip (mit 10 % Rabatt auf den volumengewichteten Durchschnittspreis ("VWAP") für 5 Tage an Sprott Mittel vorgestreckt.Gemäß dem Term Sheet gehören zu den aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Abschluss der technischen, rechtlichen, ökologischen und sozialen Due Diligence, der Erhalt und die Überprüfung des endgültigen Entwicklungsbudgets und Zeitplans des Projekts, die Fertigstellung der endgültigen Dokumentation und der Erhalt der geltenden Umweltgenehmigungen , Betriebslizenzen und behördliche Genehmigungen.Der Abschluss ist für das erste Quartal 2023 geplant und die Mittel werden für den Bau des TGME-Goldprojekts verwendet, das sich in den östlichen Transvaal-Goldfeldern in der Provinz Mpumalanga, Südafrika, befindet.Ein Due-Diligence-Team mit extern beauftragten Beratern von Sprott startet unverzüglich; Nach einem zufriedenstellenden Abschluss wird eine verbindliche Goldstream-Vereinbarung zwischen Sprott und Theta Gold abgeschlossen, ausgeführt und dem Markt im Detail bekannt gegeben.Der in Sydney ansässige Schuldenspezialist, die Kamara Group, berät und vertritt das Unternehmen beim Abschluss dieses Projektfinanzierungsprozesses.Herr Bill Guy, Executive Chairman von Theta, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, diesen bedeutenden Meilenstein in unseren Projektfinanzierungsbemühungen für den Bau des TGME-Goldprojekts bekannt zu geben. Sprott Streaming and Royalty ist ein erfahrener und angesehener Projektfinanzierungspartner von Theta Bergbauindustrie; ihre Muttergesellschaft Sprott Inc. ist eine an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Toronto Stock Exchange notierte Gruppe, und wir freuen uns, mit Sprott zusammenzuarbeiten, um Südafrikas allererstes Goldfeld neu zu erschließen."Der Streaming-Deal ist im Vergleich zu einer reinen Fremdfinanzierung ein viel Cashflow-freundlicherer Finanzierungsstil. Er ist weniger riskant für ein Start-up-Projekt, bei dem der einzigartige Rückzahlungsmechanismus dem Unternehmen die Flexibilität bietet, seinen Cashflow so lange zu verwalten, wie das Mindestgold Lieferbedingungen erfüllt sind."Sobald die Sprott-Finanzierung abgeschlossen ist, kann sich das Unternehmen dazu verpflichten, unsere Erzreservebasis weiter aufzuwerten und unsere gesamten Mineralressourcen möglicherweise weiter zu erweitern, um den Produktionsumfang und die Lebensdauer der Mine aus der bestehenden Mine der endgültigen Machbarkeitsstudie der Stufe 1 zu erhöhen planmäßig und schaffen so für unsere Aktionäre einen anhaltenden signifikanten Wertzuwachs."Das Unternehmen hat kürzlich eine endgültige Machbarkeitsstudie (FS) für das Projekt veröffentlicht, die eine solide Wirtschaftlichkeit für einen unterirdischen Bergbau- und Mahlbetrieb mit horizontalen Stollen mit niedrigen Anfangsinvestitionskosten und einer hohen Rendite belegt Behörden und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, zusammen mit den endgültigen Genehmigungen für zwei beantragte Wassernutzungslizenzen (WUL).Sprott Inc. (TSE:SII) ist ein weltweit führender Anbieter von Investitionen in Edelmetalle und Sachwerte. Wir sind Spezialisten. Unsere fundierten Kenntnisse, Erfahrungen und Beziehungen unterscheiden uns von den Generalisten. Unsere Anlagestrategien umfassen börsennotierte Produkte, verwaltete Aktien, private Strategien und Brokerage. Sprott hat Niederlassungen in Toronto, New York und London, und die Stammaktien des Unternehmens sind an der New York Stock Exchange und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol (SII) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.sprott.com. Als Teil der privaten Strategien von Sprott Inc. bietet Sprott Streaming and Royalty Bergbauunternehmen flexible, maßgeschneiderte Finanzierungspakete für die Projektentwicklung, den Erwerb und die Expansion.Theta Gold Mines Ltd. (ASX: TGM) (OTCMKTS: TGMGF) ist ein Golderschließungsunternehmen, das eine Reihe aussichtsreicher Goldanlagen in einer weltberühmten südafrikanischen Goldminenregion besitzt. Zu diesen Vermögenswerten gehören mehrere hochgradige Goldprojekte an der Oberfläche und in der Nähe der Oberfläche, die im Vergleich zu anderen Goldproduzenten in der Region Kostenvorteile bieten.Das Kernprojekt Theta Gold Mines befindet sich neben der historischen Goldminenstadt Pilgrim's Rest in der Provinz Mpumalanga, etwa 370 km nordöstlich von Johannesburg auf der Straße oder 95 km nördlich von Nelspruit (Hauptstadt der Provinz Mpumalanga). Nach der Produktion in kleinem Maßstab von 2011 bis 2015 konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf den Bau einer neuen Goldverarbeitungsanlage innerhalb seines genehmigten Standorts in der TGME-Anlage und auf die Verarbeitung des oxidischen Golderzes Theta Open Pit. Es wird erwartet, dass nahe gelegene Oberflächen- und Untertageminen und -aussichten in Zukunft weiter evaluiert werden.Das Unternehmen zielt darauf ab, eine solide Produktionsplattform mit über 100.000 Unzen aufzubauen, die hauptsächlich auf oberflächennahen, Tagebau- oder Stolleneintritts-Hartgesteinsquellen basiert. Theta Gold Mines hat Zugang zu über 43 historischen Minen und Prospektionsgebieten, die zugänglich sind und erkundet werden können, mit über 6,7 Mio. Unzen an historischer Produktion.Bill Guy, ChairmanT: + 61 2 8046 7584E: billg@thetagoldmines.com