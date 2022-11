Goldmarkt - Reaktion nach Breakout bietet weitere Kaufgelegenheit

Das letzte Update war vorausschauend, da es einen großen Zusammenbruch des Dollar und Ausbrüche bei Gold und Silber ankündigte, die alle nur wenige Tage später eintraten. Wäre dies 2010 oder 2011 gewesen, hätte dieses Update beträchtliches Interesse und zahlreiche E-Mails hervorgerufen, aber heute nichts - es wurde mit einem Gähnen begrüßt.Das bedeutet eines von zwei Dingen oder eine Kombination von beidem - entweder sind amerikanische Investoren und andere jetzt pleite und haben kein Geld zum Investieren, daher kein Interesse, oder die Stimmung gegenüber dem Edelmetallsektor ist nach der jüngsten Underperformance jetzt so negativ, dass es keine Begeisterung für ihn gibt. Ich glaube, dass die Erklärung größtenteils der letztere Grund ist, in diesem Fall ist es äußerst bullisch, denn je negativer die Stimmung gegenüber einem Sektor ist, desto mehr Aufwärtspotenzial hat er. Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel oder ein Video gesehen, das dies bestätigt, weil es die Rally in diesem Monat als "Bullenfalle" bezeichnete.Ich halte es aus mehreren wichtigen Gründen für äußerst unwahrscheinlich, dass es sich bei der Rally um eine Bullenfalle handelt. Erstens ist, wie in der letzten Aktualisierung dargelegt, die Stimmung gegenüber dem Sektor nach wie vor schlecht, da die normalerweise falschen Long-Positionen der großen Spezies fast nicht vorhanden sind. Zweitens heben andere Länder und Handelsblöcke jetzt ihre Zinssätze an, so dass sie zu den US-Zinssätzen aufschließen oder diese überholen, was den Anreiz verringert, auf Dollar lautende Vermögenswerte zu erwerben.Drittens steigt die Gelderschaffung überall parabolisch an, mit dem Ergebnis, dass wir uns rasch auf eine Hyperinflation zubewegen, und viertens könnten China und Russland bald "den Hammer fallen lassen" und eine goldgedeckte Währung einführen, auf die sie schon seit Jahren hinarbeiten, was dem Dollar einen Pflock eintreiben und ihm den Garaus machen würde.Der langjährige Traum der Neocons alten Stils in den USA ist es, Russland anzugreifen, es zu unterwerfen und zu assimilieren, und zwar durch Sanktionen und militärische Maßnahmen - ein Plan, den sie mit dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine eindeutig in die Tat umgesetzt haben -, um dann China einzukreisen und zur Unterwerfung zu zwingen, wonach die US-Vorherrschaft dann die gesamte Welt kontrollieren wird.Diese Fantasie hat zu den plumpen Drohungen gegenüber China in Bezug auf Taiwan geführt, aber jeder, der "Die Kunst des Krieges" gelesen hat, weiß, dass man einem Land, das sowohl sehr mächtig als auch hoch entwickelt ist, keine plumpen Drohungen macht. China und Russland sind Verbündete, wobei ersteres eng mit dem Weltwirtschaftsforum verbunden ist, dessen Pläne, das chinesische Sozialkreditsystem in der ganzen Welt einzuführen, weit fortgeschritten sind.Die Vereinigten Staaten sind für die Zerstörung vorgesehen und werden bereits durch die massive unkontrollierte Einwanderung, die bizarre und dysfunktionale Kultur des Erwachens, die dazu geführt hat, dass das Land von Gaunern und Freaks verwaltet wird, die wirtschaftliche Sabotage der Versorgungsketten und der Lebensmittelversorgung usw. zerrissen, aber der bei weitem einfachste und effektivste Weg, ihre Macht zu beenden, ist das Ende des Dollar als Weltreservewährung.Sobald dies geschieht, werden die USA nicht mehr in der Lage sein, einen Haufen an sich wertlosen Papiers gegen die vom Rest der Welt produzierten Waren und Dienstleistungen einzutauschen, und werden schnell zu einer Bananenrepublik werden, ähnlich wie Haiti, nur ohne das milde Winterklima.China und Russland haben sich seit vielen Jahren auf dieses Ziel zubewegt, weshalb sie riesige Mengen an Gold zu Schleuderpreisen angehäuft haben, um sich auf den Tag vorzubereiten, an dem sie eine goldgedeckte Währung einführen werden, die den ungedeckten Dollar mit erstaunlicher Geschwindigkeit wertlos werden lässt. Sie haben auf den richtigen Moment gewartet, und da die Fed alle paar Jahre die Menge der vorhandenen Dollar verdoppelt, glaubt man, dass dieser Zeitpunkt nun gekommen ist.Die Tatsache, dass dies unmittelbar bevorsteht, könnte erklären, warum der Dollar in diesem Monat so stark gefallen ist. Da die Aussichten für den Dollar der Schlüssel für alles andere sind, was wir uns ansehen werden, insbesondere natürlich für Gold und Silber, werden wir mit einem Blick auf die Charts des Dollar-Index beginnen.Auf dem 6-Monatschart können wir sehen, wie der Dollar-Index vor über einer Woche die Unterstützung im Bereich von 109 - 109,30 durchbrochen hat, was zu einem starken Rückgang bis zur Unterstützung knapp über dem steigenden 200-tägigen gleitenden Durchschnitt führte.Es gibt viele, die glauben, dass dies nur eine etwas größere Korrektur als normal war, auf die ein erneuter Anstieg folgen wird, aber wie wir sehen werden, gab es viele Aspekte dieses Rückgangs, die darauf hindeuten, dass ein größeres technisches Versagen stattgefunden hat. Erstens war einer dieser Abwärtstage mit einem massiven Rückgang von über 2% verbunden, was auf ein massives Dumping hindeutet und daher bearisch ist.Dann verursachte der Rückgang einen massiven Impulsausfall, der den übergeordneten Trend entscheidend von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend verändert hat. Daher ist es interessant zu beobachten, dass das Muster, das sich in den letzten Tagen nach dem starken Rückgang herausgebildet hat, einer kleinen Bärenflagge ähnelt, die bald zu einem weiteren starken Rückgang führen wird, der wahrscheinlich ein ähnliches Ausmaß wie der erste haben wird - und wenn die starke Unterstützung in der Nähe des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts nicht hält, könnte sich der Boden darunter auftun.