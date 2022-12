Die Tage der extremen Goldvolatilität: 1970 bis heute

Der Trend ist dein Freund, und im Moment ist der Trend für den Dow Jones seit seinem Tiefpunkt am 30. September aufwärts gerichtet. Er beendete die Woche nur um Haaresbreite davon entfernt, in einer "Scoring Position" zu schließen --> irgendwo über der BEV -5% Linie. Warum "Punktestand"? Wenn Sie sich einen großen Marktanstieg im Bear's Eye View Chart ansehen, ist nicht jeder Tag ein BEV-Nullpunkt (0,00% = neues Allzeithoch). Die meisten Tagesabschlüsse in einem Bullenmarkt liegen zwischen der 0,0% BEV-Null-Linie und der BEV-5,0%-Linie, also in einer "Scoring Position".Von dort aus können die Bullen den Markt leicht zu einem weiteren neuen Allzeithoch führen. Schauen Sie sich den BEV-Chart für den Dow Jones während der Trump & Nicht-QE4-Rally an, um zu sehen, was ich meine. Wie geht es weiter? Sollte der Dow Jones in der nächsten Woche ein paar Tage in der Gewinnzone schließen, könnten wir eine historische Marktaktion des Dow Jones erleben.Der Dow Jones ist ein Konstrukt aus nur dreißig großen, dividendenstarken Blue-Chip-Unternehmen, nicht dem gesamten Aktienmarkt. Wie steht es also um den gesamten Markt? Dazu sehen wir uns meine Tabelle an, in der die BEV-Werte für die wichtigsten Marktindices, die ich verfolge, aufgelistet sind, und die wichtigsten Marktindizes liegen seit dem 30. September hinter dem Dow Jones zurück.Am 30. September lag der BEV des S&P 500 (Nr. 8 unten) beispielsweise bei -25,25%. Heute hat der BEV des S&P 500 in den letzten zwei Monaten nur etwa 10 BEV-Punkte zugelegt. Der NASDAQ Composite (#18) und der NASDAQ 100 (#17) hatten beide am 30. September einen BEV von -33%. In dieser Woche schlossen sie beide nur knapp darüber.Ist es möglich, dass sich der Aktienmarkt in einem weiteren Bullenmarkt befindet, wenn diese Schlüsselindices so weit hinter den Anstieg des Dow Jones zurückfallen? Vielleicht, aber ich bezweifle es. Entweder werden diese Indices den Dow Jones einholen und hoffentlich überholen, oder der Dow Jones wird an Schwung verlieren und in der folgenden Liste nach unten rutschen. Es ist nicht normal, den Dow Jones, 30 langweilige alte Industrieunternehmen, auf Platz 2 der nachstehenden Tabelle zu sehen.Gibt es einen heimlichen Bullenmarkt bei den Edelmetallen? Darauf deuten die beiden obigen Tabellen hin. Auf der linken Seite sind die Daten aus meinem letzten Artikel zu sehen, auf der rechten Seite die Daten der letzten Woche, und in der letzten Woche hat Silber den Dow Jones von Platz 4 verdrängt. Die Edelmetallanlagen blieben innerhalb der Top 10 und legten bei Silber und dem XAU etwas zu.Die Gewinne und Verluste (grüne Tabs) für diese Tabellen basieren auf den Schlusskursen vom 05. November 2021, aber ihre BEV-Werte (rote Tabs) basieren auf ihren letzten Allzeithochs. Bemerkenswert sind die BEV-Werte für den XAU zum Wochenschluss mit -45,67% gegenüber seinem letzten Allzeithoch vom April 2011. Der BEV-Wert von Silber liegt zum Wochenschluss bei -52,48% gegenüber seinem letzten Allzeithoch vom Januar 1980, also vor 43 Jahren!Werfen wir einen Blick auf den XAU, der am 20. Dezember 1983 den Handel aufnahm. Die obere Grafik (unten) ist in Dollar, die untere im BEV-Format. An seinem ersten Handelstag schloss der XAU bei 107,06. Am Ende der Woche schloss der XAU bei 124,40 und verzeichnete damit in neununddreißig Jahren einen Gewinn von 17,34 Dollar. Der Preis für grüne Bohnen im Supermarkt ist seit 1983 um mehr als das gestiegen.Keine gute Empfehlung für Bergbauaktien. Außer im Dezember 2022 hat jeder Sektor auf dem Aktienmarkt ein Problem, das die Bergbauaktien nicht haben: Sie sind durch Schulden und Derivate stark gehebelt. Bei den kommenden wirtschaftlichen Unannehmlichkeiten wird es auf den Finanzmärkten zu einer Panik kommen, weil die Gegenparteien aufgrund der Hebelwirkung, die andere Marktsektoren jetzt haben, ausfallen; die Panik wird meiner Meinung nach auf die Edelmetallwerte übergreifen.Gold- und Silberminen sind wohl die überzeugendste Anlageklasse auf dem Aktienmarkt, aber sie haben den Anlegern seit Anfang der 1980er Jahre nichts gebracht, wie der nachstehende Chart des XAU zeigt. Leider sind sie zu einer wiederkehrenden Fehlentscheidung geworden, die viele Anleger gerne vergessen haben. So erreichte der XAU im März letzten Jahres ein Zehnjahreshoch, was für viele, z. B. für mich, wie blauer Himmel und Sonnenschein für die Goldminen für den Rest des Jahres 2022 aussah, nur um in den darauffolgenden Monaten seine Bewertung zu zerstören.Seit der Dow Jones im August 1982 seinen derzeitigen Bullenmarkt begann, ist dies bei den Goldminenaktien schon oft passiert. Doch der Rückgang im Jahr 2022 endete Ende September, und der XAU befindet sich wieder auf dem Weg nach oben.Aber wird es dieses Mal anders sein? Wie unten zu sehen ist, ist der XAU seit 1983 immer wieder auf dem Vormarsch gewesen, nur um dann von denjenigen, die keine Aufregung auf den Edelmetallmärkten wollen, ausgebremst zu werden. Aber dieses Spiel kann nicht ewig so weitergehen. Es ist vernünftig anzunehmen, dass der 40-jährige Bullenmarkt bei Anleihen Anfang 2020 seinen Höhepunkt erreicht hat. Dazu kommt, dass der Aktienmarkt seit August 1982 gestiegen ist. Der größte Teil des Anstiegs bei Aktien und Anleihen muss hinter uns liegen. Wenn die Finanzwerte nicht steigen, was können sie dann noch tun?Sie können auch in einem massiven Bärenmarkt untergehen, und genau das erwarte ich für die kommenden Jahre. In diesem Fall werden die Gelder, die jetzt an der Wall Street investiert sind, aus der Deflation abfließen und an anderer Stelle auf dem Markt nach Inflation suchen. Ich gehe davon aus, dass diese Inflation in den Rohstoff- und Energiepreisen sowie in Gold- und Silberbullion und in den Bewertungen von Unternehmen, die Edelmetalle fördern, zu finden sein wird.