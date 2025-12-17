Der Edelmetallbullenmarkt geht weiter

• 0,0% = ein neues Allzeithoch,

• -100% = ein vollständiger Wertverlust,

Der Anstieg, der vor zwei Jahren, im November 2023, begann, als der Dow Jones im untenstehenden Chart erstmals in die Scoring-Position kam (rotes Rechteck, innerhalb von 5% seines letzten Allzeithochs), setzte sich letzte Woche fort. Am Donnerstag erreichte der Dow Jones ein neues Allzeithoch: 0,0% (BEV Zero) in seinem Bear's Eye View (BEV)-Chart unten. Es ist das 73. neue Allzeithoch seit dem Erreichen der Scoring-Position vor zwei Jahren.Da ein BEV-Chart die Kursdaten auf einen Bereich von nur 100 möglichen Prozentpunkten komprimiert, wobei;...kann ein BEV-Chart natürlich nicht sagen, um wie viel Dollar der Dow Jones seit November 2023 gestiegen ist. Ich führe den Dow Jones auch in Dollar, und seit der Dow Jones vor zwei Jahren erstmals in die Scoring-Position kam, ist er um 13.306 Punkte oder 37,85% gestiegen.Betrachtet man nun den Dow Jones in den untenstehenden Tagesbalken, so sah es bis zum Handelsschluss am Dienstag der letzten Woche so aus, als würde der Dow Jones eine bearische Schulter-Kopf-Schulter-Chartformation vollenden. Aber die letzten drei Tage der letzten Woche haben mich von der Vorstellung eines Marktrückgangs überzeugt.Nächste Woche werde ich diese drei Kurven, die die Schulter-Kopf-Schulter-Formation zeigen, am besten entfernen, da ich vermute, dass der Markt erneut 50.000 Punkte für den Dow Jones ins Auge fasst. Nur noch ein Anstieg um 1.600 Punkte, und 50.000 Punkte für den Dow Jones sind beschlossene Sache.Aber Dow Jones 50.000 weckt in mir nur Angst und Abscheu. Dow Jones 50.000 ist nur die inflationäre Folge der Abkopplung des Dollars von seiner 35-Dollar-Goldbindung vor einem halben Jahrhundert.Ich sage nicht, dass der unten dargestellte Anstieg seit den Tiefstständen vom März 2009 nicht erfreulich war. Oh doch, das war er! Aber vernünftige Menschen können erkennen, dass die meisten möglichen Gewinne seit den Tiefstständen vom März 2009 nun im Dow Jones eingepreist sind. Wenn man sich diesen Chart ansieht, ist das nächste große Ereignis für den Aktienmarkt eine verdammt deflationäre Katerstimmung, die unvermeidliche Folge dieser vielen Jahre inflationärer Gewinne.Wenn es etwas gibt, das ich mir wünsche, dass die Menschen im Hinblick auf Marktfortschritte im Hinterkopf behalten, dann ist es Folgendes: Wenn ein Markt wächst, können die Risiken für investierte Gelder nur steigen, da das Gewinnpotenzial nur sinken kann. Ihr hart verdientes Geld an dieser Börse zu riskieren, ist ein Vorhaben mit hohem Risiko und geringem Gewinnpotenzial.Wann wird also die oben erwähnte Blase platzen? Ich habe keine Ahnung. Vor einigen Jahren dachte ich, dass sie ihren Höhepunkt erreichen würde, wenn der Dow Jones auf über 30.000 Punkte steigen würde. Jetzt, im Dezember 2025, wird dieser Markt offenbar seinen Höhepunkt mit einem Dow Jones von über 50.000 Punkten erreichen. Danach werde ich mich über den Dow Jones von 55.000 Punkten im obigen Chart beschweren, und dann, oh Schreck, bei 60.000 Punkten.Aber 60.000 Punkte beim Dow Jones sind nur eine Bewegung von 20% gegenüber 50.000 Punkten. Potenziell bietet der Dow Jones also nur einen Gewinn von 20%, während er auf der anderen Seite leicht um 50% und noch viel mehr fallen könnte, bevor er die Talsohle des Bärenmarktes erreicht.Eines ist bei diesem Markt sicher: Je höher der Dow Jones steigt, desto höher sind die Marktrisiken für die darin investierten Fonds. Ich möchte mit diesem Markt nichts zu tun haben, insbesondere wenn wir die Möglichkeit haben, in Gold, Silber und die Unternehmen zu investieren, die diese Rohstoffe abbauen. Aber wie immer gilt: Was Sie mit Ihrem Geld machen, bleibt Ihnen überlassen.Auch wenn ich ein großer Bär bin, zeigt die untenstehende Tabelle doch eine optimistische Marktstimmung. Am Mittwoch und Donnerstag der letzten Woche gab es in den von mir beobachteten wichtigen Marktindizes zahlreiche neue Allzeithochs (0,00% = BEV Zeros). Am letzten Freitag gab es zwar keine neuen Allzeithochs, aber 17 dieser Indizes schlossen die letzte Woche weit innerhalb der Scoring-Position, innerhalb von 5% ihrer letzten Allzeithochs. Und wenn ein Index innerhalb der Scoring-Position schließt, sollten wir davon ausgehen, dass weitere neue Allzeithochs folgen werden.Selbst der NASDAQ-Bankenindex (Nr. 21) schloss fast innerhalb von 10% seines letzten Allzeithochs, das vor vier Jahren im Dezember 2021 erreicht wurde. Dass diese Banken in den letzten vier Jahren so schlecht abgeschnitten haben, bereitet mir Sorgen. Der NYSE-Finanzindex (Nr. 1) hält jedoch mit der Gruppe mit.Was ist also der Unterschied zwischen dem NASDAQ Banking Index und dem NYSE Financial Index? Ich glaube, dass der NASDAQ Banks Index die kleineren regionalen Banken abbildet, die lokale Einzelhandelsunternehmen und Verbraucher bedienen, während der NYSE Financial Index die Wall Street selbst abbildet.