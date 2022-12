Patriot Battery Metals erzielt Gewinnungsrate von 79% bei Testarbeiten mit Schwimm-Sink-Verfahren

- Vorläufiges Schwimm-Sink-Verfahren (Dense Media Separation, DMS), gefolgt von einer magnetischen Trennung am Bohrkern aus dem Pegmatit CV5, produziert ein marktfähiges Spodumenkonzentrat bei hoher Lithiumgewinnung.- Gewinnungsrate von 79 % zur Herstellung eines Spodumenkonzentrats mit 5,8 % Li2O und niedrigem Fe2O3-Gehalt (0,60 %).- Die Ergebnisse bestätigen frühere Tests mittels Schwimm-Sink-Abscheidung (Heavy Liquid Separation, HLS) und weisen auf ein großes Potenzial für ein DMS-basiertes Arbeitsablaufdiagramm ohne Flotation hin.- Ein HLS-Screening-Programm steht kurz vor dem Abschluss und wird die Freisetzungs- und Gewinnungseigenschaften an verschiedenen Stellen des Pegmatits CV5 im Streichen und in der Tiefe bewerten. Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, die Ergebnisse der vorläufigen Testarbeiten mit dem Schwimm-Sink-Verfahren (Dense Media Separation, DMS) an Bohrkernmaterial bekannt zu geben, das aus dem Spodumen-Pegmatit CV5 im Konzessionsgebiet Corvette (das Konzessionsgebiet oder Projekt) in der Region James Bay (Quebec) entnommen wurde.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68668/2022_12_19_PMET_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Spodumenkonzentrat (DMS + nichtmagnetische Fraktionen) - 5,8 % Li2O und 0,60 % Fe2O3 bei Gewinnungsrate von 79 %Das metallurgische Testprogramm für das Projekt wird von SGS Canada Inc. in dessen Anlage in Lakefield (Ontario) durchgeführt und konzentriert sich auf branchenübliche und kosteneffiziente Aufbereitungstechniken für Spodumen-Pegmatit. Die vorangegangenen Scoping-Tests mittels Schwimm-Sink-Abscheidung (Heavy Liquid Separation, HLS) weisen auf ein großes Potenzial für die Anwendung von DMS im Arbeitsablaufdiagramm für den Pegmatit CV5 hin (siehe Pressemitteilung vom 4. August 2022); folglich wurde anschließend ein DMS-Betriebslauf durchgeführt (Abbildung 2).Aus den Bohrungen CF21-001 und 002 wurden insgesamt etwa 143 kg zusammengestelltes Bohrkernmaterial mittels eines DMS- und Magnetabscheidungskreislaufs aufbereitet, wobei etwa 20 kg marktfähiges Spodumenkonzentrat mit einem Gehalt von 5,8 % Li2O bei einer Gewinnungsrate von 79 % und einem geringen Eisengehalt (0,60 % Fe2O3) gewonnen wurden (Abbildung 1 und 2). Folglich war der DMS-Prozesslauf äußerst erfolgreich und bestätigt die vorläufigen Ergebnisse der HLS-Tests, die in der Pressemitteilung vom 4. August 2022 erstmals bekannt gegeben wurden.Brett Grosvenor, Berater für Mineralaufbereitung und Mitglied der Project Steering Group, kommentiert: Die Ergebnisse dieser vorläufigen DMS-Tests sind beeindruckend und, was noch wichtiger ist, sie sprechen für eine einfache DMS-Aufbereitungsanlage ohne Flotation. Die hohe Gewinnungsrate und der Gehalt, die während dieser vorläufigen DMS-Tests erzielt wurden, sind gleichwertig oder besser als bei einigen der weltweit führenden Lithium-Erschließungsarbeiten in Festgestein, an denen ich zuvor beteiligt war. Die Beibehaltung eines einfachen Verfahrensablaufdiagramms wird letztendlich das Genehmigungsverfahren und die Verringerung des Risikos für den Betrieb des Lithiumprojekts Corvette unterstützen.Die grobkörnige Beschaffenheit der Mineralisierung bei CV5 ermöglicht eine starke Mineralfreisetzung und Gewinnung bei relativ grober Zerkleinerungsfraktion. Für den Pegmatit CV5 hat dies zu hohen Spodumen-Gewinnungsraten im endgültigen DMS-Konzentrat (+ nicht-magnetische Franktion) bei einer groben Zerkleinerungsfraktion von 9,5 mm geführt. Bei der Aufbereitung von Lithium-Pegmatit-Mineralien wird eine grobe Zerkleinerungsfraktion gegenüber einer feineren Zerkleinerungsfraktion (oder Mahlung) stark bevorzugt, da sie einen geringeren Stromverbrauch und weniger Gerätschaften erfordert. Darüber hinaus sind die Vorteile der DMS (± Magnetabscheidung) im Vergleich zur Flotation beträchtlich und umfassen relativ geringere Investitions- und Betriebskosten, einen geringeren Bedarf an Reagenzien, grobkörnigere Produkte und Aufbereitungsrückstände (Tailings), eine schnellere Inbetriebnahme und insgesamt ein geringeres technisches Risiko. Darüber hinaus ist die DMS im Vergleich zu herkömmlichen flotationsintensiven Verfahren ein wesentlich umweltverträglicheres Verfahren.Die nächste Phase der Arbeitsablaufdiagramm-Entwicklung wurde eingeleitet und umfasst die Entnahme von elf (11) Viertelkern-Mischproben über eine Kernlänge von ca. 10 m aus verschiedenen Tiefen und an verschiedenen Stellen seitlich entlang des Pegmatits CV5. Die Proben werden für eine vorläufige Bewertung der Prozessvariabilität (Spodumen-Freisetzung und -Gewinnung) bei einer groben Zerkleinerungsfraktion unter Verwendung der HLS-Testmethode verwendet. Die Ergebnisse werden einen guten Hinweis auf die Anwendbarkeit von DMS im gesamten Pegmatitkörper CV5, wie er derzeit definiert ist, liefern.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68668/2022_12_19_PMET_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2: Nahaufnahme eines Spodumenkonzentrats (DMS + nichtmagnetische Fraktionen) - 5,8 % Li2O und 0,60 % Fe2O3 bei Gewinnungsrate von 79 %.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68668/2022_12_19_PMET_DEPRcom.003.jpegAbbildung 3: Anordnung des DMS-Kreislaufs bei SGS Lakefield, Ontario, KanadaDer CV-Lithium-Trend ist ein aufstrebender Spodumen-Pegmatit-Bezirk, den das Unternehmen 2017 entdeckte und der sich über mehr als 25 km auf dem Konzessionsgebiet Corvette erstreckt. Das Kerngebiet umfasst einen etwa 2,2 km langen Spodumen-Pegmatit (den Pegmatit CV5) und mehrere nahe gelegene sekundäre Spodumen-Pegmatitlinsen. Der Korridor verfügt über Bohrabschnitte von 159,7 m mit 1,65 % Lithiumoxid (Li2O) und 193 ppm Tantalpentoxid (Ta2O5) (CV22-042), 152,8 m mit 1,22 % Lithiumoxid und 138 ppm Tantalpentoxid (CV22-030), 2,13 % Lithiumoxid und 86,2 m mit 163 ppm Tantalpentoxid (CV22-044) und 70,1 m mit 2,22 % Lithiumoxid und 147 ppm Tantalpentoxid, einschließlich 40,7 m mit 3,01 % Lithiumoxid und 160 ppm Tantalpentoxid (CV22-017).Bis heute wurden auf dem Konzessionsgebiet sechs (6) verschiedene Lithium-Pegmatit-Anhäufungen entdeckt - der Pegmatit CV5 und die zugehörigen Linsen (CV4, CV8-12, CV9, CV10) sowie der kürzlich entdeckte CV13. In Anbetracht der Nähe einiger Pegmatitausbisse zueinander sowie der flachen Bodenbedeckung in diesem Gebiet ist es wahrscheinlich, dass einige der Ausbisse eine diskontinuierliche Oberflächenexposition eines einzelnen, größeren Pegmatit-Ausbisses" unter der Oberfläche darstellen. Weiters hat die hohe Anzahl stark mineralisierter Pegmatite entlang des Trends ein starkes Potenzial für das Vorhandensein einer Serie relativ nahe aneinander liegender, sub-paralleler und großer spodumenhaltiger Pegmatitkörper mit beachtlicher Ausweitung zur Seite und in die Tiefe hin, aufgewiesen.Die Informationen in dieser Pressemeldung, die sich auf die Explorationsergebnisse des Konzessionsgebiets Corvette beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo. zusammengestellt wurden, der eine qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 und ein Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Geologist Permit number 1968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (member number 87868) ist. Herr Smith hat die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Herr Smith ist Vice President of Exploration bei Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen) und Nevada Lithium Resources Inc. sowie Vice President of Exploration und Director bei Ophir Gold Corp. und Senior Geologist und Project Manager bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. Herr Smith besitzt Stammaktien und Optionen des Unternehmens.Herr Smith verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sich als sachkundige Person gemäß JORC Code 2012 zu qualifizieren. Herr Smith erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Pressemeldung in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das zu 100% im Unternehmensbesitz befindliche Konzessionsgebiet Corvette, das sich in der Nähe der Trans-Taiga-Straße und des Stromleitungskorridors in der Region James Bay in Québec befindet. Das Landpaket beherbergt ein beträchtliches Lithiumpotenzial, das durch den 2,2 km langen Spodumen-Pegmatit CV5 mit Bohrabschnitten von 159,7 m mit 1,65 % Lithiumoxid (Li2O) und 193 ppm Tantalpentoxid (Ta2O5) (CV22-042) und 70,1 m mit 2,22 % Lithiumoxid und 147 ppm Tantalpentoxid, einschließlich 40,7 m mit 3,01 % Lithiumoxid und 160 ppm Tantalpentoxid CV22-017), hervorgehoben wird. Das Unternehmen besitzt außerdem sämtliche Eigentumsanteile am Goldkonzessionsgebiet Freeman Creek in Idaho (USA), das zwei aussichtsreiche Goldprospektionsgebiete beherbergt - das Prospektionsgebiet Gold Dyke mit einem Bohrlochabschnitt aus dem Jahr 2020 von 12 m mit 4,11 g/t Au und 33,0 g/t Ag sowie das Prospektionsgebiet Carmen Creek mit Oberflächenergebnissen einschließlich 25,5 g/t Au, 159 g/t Ag und 9,75% Cu.Zu den weiteren Liegenschaften des Unternehmens zählen das Lithium-Gold-Konzessionsgebiet Pontax (QC) und das Lithiumkonzessionsgebiet Hidden Lake (NWT), an dem das Unternehmen eine 40-%-Beteiligung besitzt, sowie mehrere andere Aktiva in Kanada.Diese Pressemeldung wurde vom Board of Directors freigegeben.BLAIR WAYBlair Way, President, CEO & Director Keine Wertpapieraufsichtsbehörde oder Börse hat die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung überprüft und übernimmt keine Verantwortung dafür.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. 