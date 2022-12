Peter Denk - Endspiel - Die große Wende hat begonnen (ganzer Vortrag, 5.11.2022)

Was steht uns nächstes Jahr bevor, ähnliche Ereignisse wie 1989 oder gar 1939? Laut Peter Denk sollte es zumindest kein nuklear geführter Konflikt werden, wenngleich die Kriegsgefahr groß ist.Was ist mit C19? Dem Ereignis ging Event 201 voraus. Bis im Februar 2022 C19 plötzlich in den Hintergrund trat und der Ukraine-Konflikt zum alles bestimmenden Thema wurde. Ist Russland alleine schuldig oder soll es vom Westen in einen Krieg gedrängt werden? Von Putin sind zahlreiche Aussagen bekannt, die den Westen in Erklärungsnöte bringen.Dienen die Ambitionen des Westens, besonders der USA, der Stützung des sterbenden US-Dollars? Oder dient es dem "Great Reset", genau wie Nahrungsverknappung und -verteuerung, Energieverteuerung? Und was ist der Sinn dahinter, dass sich derzeit in höchsten Positionen augenscheinlich unfähige Politiker befinden? Ein Ende des Parteiensystems?Laut Denk könnten Ereignisse bevorstehen, die wieder zu einer russischen Besetzung Deutschlands führen. Ereignisse stehen bevor, die das Weltbild und die Prioritäten vieler Menschen grundlegend ändern werden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)