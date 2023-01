"Auro loquente omnis oratio inanis est" - 2023/24 wird Gold sprechen und die Welt schweigen

/Bond - Portfolio) - Ratio, inkl. 3-Jahres-GD von 1993 bis 2022

Quelle: Abb. 1: Sprott Physical Gold & Silver (CEF) - Vanguard Balanced Index Fund (VBINX - 60/40 Stock/Bond - Portfolio) - Ratio, inkl. 3-Jahres-GD von 1993 bis 2022Quelle: Felder Report - Dollar Collapse , bearbeitet durch Dr. Uwe Bergold

Abb. 2: Goldminen-Index (HUI) - Vanguard Balanced Index Fund (VBINX - 60/40 Stock

/Bond - Portfolio) - Ratio, inkl. 4-Jahres-GD von 06/1996 bis 12/2022

Quelle: StockCharts, bearbeitet durch Dr. Uwe Bergold

Abb. 3: PSPFX-VBINX-Ratio (grün) versus USERX und UNWPX von 06/1998 bis 12/2022

Quelle: StockCharts, bearbeitet durch Dr. Uwe Bergold

Laut dem Felder Report, welcher am 26.12.2022 auf dem Finanzportal Dollar Collapse publiziert wurde, ging das Jahr 2022 für ein traditionelles 60/40 (Aktien/Anleihen)-Portfolio (z.B. S&P 500: -19,4% / Nasdaq -33,1% / IEF 7-10YTB: -12,7%) als eines der schlechtesten Börsenjahre in die Geschichte ein.Auch in Deutschland beendeten der DAX (-12,3%), der REXP (-12,1%), und der DAX Immobilien (-52,8%) dieses Jahr mit signifikanten Verlusten. Bitcoin verlor dieses Jahr sogar über 63%. Im Gegensatz hierzu entwickelten sich Gold und Silber mit -0,3% und +2,9% (jeweils in USD) deutlich positiver. Setzt man die beiden Edelmetalle (Sprott Physical Gold & Silver Fund) ins Verhältnis zu einem 60/40-US-Aktien-Renten-Portfolio (Vanguard Balanced Index Fund), so generierte dieses Ratio in 11/2022 ein signifikantes prozyklisches Kaufsignal für die beiden Edelmetalle (siehe hierzu Abbildung 1).Neben dem Ratio (Kapitalflussanalyse) in Abbildung 1, visualisiert auch das Edelmetallminen (HUI) - Aktien/Anleihen (VBINX) - Ratio in Abbildung 2 einen Dreifachboden (2015, 2018 und 2022). Entgegen den physischen Edelmetallen haben jedoch die Minen, in der Ratio-Betrachtung, noch kein prozyklisches Kaufsignal generiert. Sowohl die Metalle als auch die dazugehörigen Minen konsolidieren quasi seit 2015 seitwärts!Auch das nächste Ratio, der Rohstoffaktien (PSPFX) gegenüber den Aktien/Anleihen (VBINX), in Abbildung 3 visualisiert einen zyklischen Bodenbildungsprozess seit 2015. Die Daten hierzu werden von U.S. Global Investors geliefert, welche neben dem ältesten, seit 01/1974 bestehenden, (Senior-) "Gold and Precious Metals Fund" (USERX: -17,4% in 2022), auch den (Junior-) "World Precious Mineral Fund" (UNWPX: -33,0% in 2022) und eben den (Rohstoffaktien-) "Global Resources Fund" (PSPFX: -12,1% in 2022) verwalten.Nach dieser 7-jährigen hochvolatilen Seitwärtsphase sind nun alle "zittrigen Hände" endgültig zermürbt aus dem Markt gedrängt worden und die Stimmung ist dementsprechend katastrophal negativ. Betrachtet man den "Sentimentindikator" (Positive Berater zum Thema Gold in den USA) in Abbildung 4, so bestätigt dieses Stimmungsbild ("Massenpsychogramm" zum Thema Gold) die vergangenen 3 signifikanten Tiefpunkte von Abbildung 1, 2 und 3! Auch dieser Sentimentindikator hat nun in 12/2022 begonnen, wieder nach oben zu drehen.