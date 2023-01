Grillen-Nahrung, Weltrezession, Brasilien, Apaches für die Ukraine? & Gold Stable-Coin

Vom Mainstream unbeachtet, erläßt die EU eine neue Verordnung, die den Einsatz von Grillen in Lebensmitteln erlaubt.Die Weltbank sieht, auch durch die Straffung der Zentralbanken, eine Rezession auf die Welt zukommen. Besonders wären kleine Länder betroffen, die vom Dollar abhängen.Liefert das UK nun Apache Kampfhubschrauber an die Ukraine oder nicht? Entsprechende Artikel wurden zurückgezogen. Vieles deutet auf eine weitere Eskalation des Konfliktes hin, doch es gibt auch andere Stimmen, wie den US-Generalstabs-Chef Milley und ex Bundeswehr-General Vad.In Brasilien wird nach Machtübernahme durch Lula die Zensur verstärkt und Patrioten werden verfolgt. Ganz oben auf der Prioritätenliste der neuen Regierung steht auch die Hinzufügung der C19-Impfung zum regulären Impfkalender.Iran und Rußland erwägen die Schaffung eines mit Gold gedeckten Krypto-Tokens für den Außenhandel. Die De-Dollarisierung geht weiter.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)