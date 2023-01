Ein falscher Breakout nach oben?

Es versteht sich von selbst, dass die Anfangsphase jeder großen Rally einen Durchbruch über den Widerstand und die Anfangsphase jedes großen Rückgangs einen Durchbruch unter die Unterstützung beinhaltet. Auf die meisten Breakouts nach oben folgen jedoch keine großen Erholungen und auf die meisten Breakouts nach unten folgen keine großen Rückgänge. Interessanterweise ist es nicht ungewöhnlich, dass die besten Erholungen kurz nach Durchbrüchen unter der offensichtlichen Unterstützung beginnen und dass die größten Rückgänge kurz nach Durchbrüchen über dem offensichtlichen Widerstand beginnen. Der Grund dafür ist, dass die Durchbrechung eines offensichtlichen Widerstands/einer offensichtlichen Unterstützung viele schwache Spekulanten aufrüttelt und dadurch eine Stimmungsplattform schaffen kann, die in der Lage ist, eine erhebliche Bewegung in die entgegengesetzte Richtung einzuleiten.Es gibt unzählige Beispiele für das oben beschriebene Phänomen, darunter auch die Entwicklung des Goldpreises in den letzten Monaten. Im September/Oktober letzten Jahres durchbrach der Goldpreis in US-Dollar eine wichtige und offensichtliche Unterstützung, die durch die Tiefststände der beiden vorangegangenen Jahre definiert war, aber der Bruch der Unterstützung hatte keine bearischen Auswirkungen. Stattdessen markierte er das Ende eines zweijährigen Abwärtstrends und läutete aller Wahrscheinlichkeit nach einen zyklischen Bullenmarkt ein.Wir greifen dieses Thema heute wieder auf, da der S&P500 Index (SPX) so positioniert ist, dass er bald ein irreführendes Signal in Form eines Breakouts über einen offensichtlichen Widerstand erzeugen könnte. Der potenzielle Ausbruch nach oben ist mit der Abwärtstrendlinie verbunden, die auf dem folgenden SPX-Tageschart eingezeichnet ist. Jeder Chartbeobachter und sein Hund achten genau auf diese Trendlinie, und viele von ihnen würden einen Anstieg über diese Linie zweifellos als Beweis dafür interpretieren, dass der Bärenmarkt vorbei ist. Die historische Entwicklung lässt jedoch vermuten, dass der Bärenmarkt erst viele Monate nach einem günstigen monetären Trend enden wird, d.h. wahrscheinlich frühestens im letzten Quartal dieses Jahres.Es gibt fundamentale Unterschiede zwischen dem heutigen und früheren Zeiträumen, aber in Bezug auf die Kursentwicklung ähnelt der derzeitige Bärenmarkt für Aktien bis heute dem Bärenmarkt für Aktien von 2000-2002. Beide Bärenmärkte folgten auf spektakuläre Blasen, die sich auf Tech-Aktien konzentrierten, mit einem stufenweisen Rückgang und nicht mit einem liquiditätsbedingten Zusammenbruch einhergingen und nach den anfänglichen mehrmonatigen Rückgängen Anzeichen interner Stärke enthielten. Interessanterweise durchbrach der SPX im Verlauf des Bärenmarktes 2000-2002 eine Abwärtstrendlinie, die der im obigen Chart eingezeichneten Trendlinie nicht unähnlich ist. Wie unten dargestellt, begann der SPX etwa eine Woche nach dem "zinsbullischen" Ausbruch nach oben im März 2002 seinen größten Rückgang während des Bärenmarktes.Wir wissen nicht, ob der SPX in naher Zukunft über seine Abwärtstrendlinie ausbrechen wird, obwohl die Chancen dafür gut stehen. Wir möchten heute betonen, dass ein Durchbruch der Trendlinie nicht bedeutet, dass der Bärenmarkt vorbei ist oder dass es in den nächsten Wochen zu deutlichen Kursgewinnen kommen wird. Im Gegenteil, ein Ausbruch nach oben könnte schnell zur bisher besten Gelegenheit für den Einstieg in bearische Spekulationen führen.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 27. Januar 2023 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.