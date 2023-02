Pfizer Super-Gau in Thailand?, fehlendes Öl, Nato in der Ukraine? & WSS auf Abwegen?

Nach Inkrafttreten des Ölembargos gegen Rußland sollte die PCK-Raffinerie auch über Danzig mit Öl versorgt werden, aber Polen weigert sich, Tanker zu entladen. Versorgungsengpässe drohen.Die Ballon-Story in den USA wird weiter heiß diskutiert und es besteht die Wahrscheinlichkeit, daß sie von Kreisen in den USA (oder China) initiiert wurde, um Verbesserungen der Beziehungen zu verhindern.Pfizer droht in Thailand möglicherweise der Super-Gau. Seit eine Prinzessin im Dezember in zeitlichem Zusammenhang mit der XXX ins Koma gefallen ist, werden Fragen gestellt und Sucharit Bhakdi präsentiert schockierende Fakten. Man will jetzt alle Verträge mit Pfizer/Biontech stornieren und Milliarden-Klagen anstrengen.Der Ukraine-Krieg wird immer blutiger und nach Aussagen des israelischen Ex-Premiers Bennett wurden seine Friedensbemühungen vom Westen hintertrieben. Wie geht es dort mit den vielen westlichen Waffen weiter? Oberst Reisner vom österreichischen Herr gibt in einer Diskussion einen möglichen Weg vor. Söldner.Auch beim Gold tut sich etwas. China stockt die offiziellen Bestände im Januar um gut 16 Tonnen auf. Und schließlich WSS. Was als großartiges Projekt begann, entwickelt sich eher zu einer von Geld getriebenen Ego-Show.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)