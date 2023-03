Bankenkrise im Silicon Valley greift auf Europa über

Die Aktien europäischer Banken stürzten am Montag ab, während die Renditen europäischer Anleihen aufgrund der Implosion der Silicon Valley Bank (SVB) fielen. Dies könnte die Zentralbanken in der gesamten westlichen Welt dazu zwingen, entweder das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen oder sogar umzuschwenken, falls weitere regionale Banken scheitern, berichtet Zerohedge Die Aktien der Credit Suisse Group AG, die in der Schweiz gehandelt werden, stürzten um bis zu 15% ab und erreichten damit ein neues Rekordtief. Grund für diesen Rückgang waren Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Bank, Kundengelder zurückzuerhalten, ihr Investmentbanking wiederzubeleben und die laufenden rechtlichen und regulatorischen Untersuchungen zu bewältigen.Der Verkaufsdruck auf die Aktien der Credit Suisse kehrte dank des Zusammenbruchs der SVB zurück und löste eine Vertrauenskrise im gesamten Bankensektor der westlichen Welt aus. Infolgedessen stiegen die fünfjährigen Credit Default Swaps des in Zürich ansässigen Kreditgebers auf ein Rekordhoch von 448 Basispunkten, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen.© Redaktion GoldSeiten.de