United Lithium nimmt C. Fitzgerald in Board of Directors auf und ernennt A. Bowering und V. Cantore zu Strategic Advisors

Vancouver, 14. März 2023 - United Lithium Corp. (CSE: ULTH; OTC: ULTHF; FWB: 0ULA) (ULTH oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass Cathy Fitzgerald in das Board of Directors aufgenommen und Andrew Bowering sowie Victor Cantore zu Strategic Advisors ernannt wurden.Frau Fitzgerald wurde mit sofortiger Wirkung in das Board of Directors des Unternehmens aufgenommen. Sie ersetzt Faizaan Lalani, der als Director des Unternehmens zurückgetreten ist, jedoch weiterhin in seiner Führungsrolle als Chief Financial Officer tätig sein wird. Das Board of Directors dankt Herrn Lalani für seine Dienste für das Unternehmen als Board-Mitglied.Herr Bowering und Herr Cantore werden sowohl das Management als auch das Board des Unternehmens strategisch beraten. Herr Bowering ist Founder und Executive Chairman von American Lithium, einem an der NASDAQ notierten Lithiumerschließungsunternehmen mit mehreren Aktiva. Er war auch Founder und Director von Millennial Lithium, das im Jahr 2022 für 491 Millionen CAD von Lithium Americas Corp. übernommen wurde. Herr Cantore war Founder und Teil jenes Managementteams, das das Hartgestein-Lithium-Projekt Whabouchi in Quebec erschloss.Scott Eldridge, CEO des Unternehmens, sagte: Herr Bowering, Herr Cantore und Frau Fitzgerald bringen eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte, Unternehmensfinanzierung, Technik sowie M&A in unser Team ein. Wir freuen uns auf ihre Beiträge, wenn wir unser diversifiziertes Hartgestein-Lithium-Portfolio weiterentwickeln und den Wert für unsere Aktionäre steigern.Frau Fitzgerald ist Geologin und kann in der Rohstoffbranche eine Erfahrung von 20 Jahren in technischen und leitenden Positionen vorweisen. Der Schwerpunkt der Karriere von Frau Fitzgerald liegt auf der strategischen Planung und Leitung von technischen Arbeitsprogrammen in Zusammenhang mit der Exploration bis hin zur Ressourcenerschließung innerhalb eines breiten Spektrums an Rohstoff- und Lagerstättenarten. Frau Fitzgerald fungierte zuletzt als Director, Resource Evaluation von Ivanhoe Electric (vormals High Power Exploration) und ist zurzeit als Vice President Exploration and Resource Development von Apollo Silver Corp. tätig. Frau Fitzgerald erwarb ihr B.Sc.-Diplom an der Carleton University und ihr M.Sc.-Diplom an der University of Victoria, beide mit Schwerpunkt Geochemie, und ist als Professional Geoscientist (P.Geo.) in British Columbia registriert.Herr Bowering ist ein Risikokapitalgeber mit einer Betriebserfahrung von über 30 Jahren und Führungsqualitäten in der globalen Mineralexploration und -erschließung. Er ist Founder, Executive Advisor und Director von Prime Mining, einem renommierten Gold-/Silberexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Westen Mexikos gerichtet ist. Abgesehen von seinen Funktionen bei American Lithium war er auch Founder von Millennial Lithium Corp. , das für 491 Mio. CAD von Lithium Americas Corp. übernommen wurde. Im Laufe der Jahrzehnte hat Herr Bowering zahlreiche Unternehmen gegründet, finanziert und geleitet, die in der globalen Exploration und Erschließung von Edel-, Basis- und Industriemetallen aktiv waren. Bis dato hat er Hunderte von Millionen Dollar an Eigenkapitalfinanzierungen aufgebracht. Abgesehen von seinen Funktionen bei Prime Mining und American Lithium fungiert Herr Bowering auch als Chairman von Apollo Silver Corp.Herr Cantore ist ein erfahrener Kapitalmarktexperte mit Spezialisierung auf den Rohstoffsektor. Er kann eine Beratungs- und Führungserfahrung von über 30 Jahren vorweisen, nachdem er seine Karriere 1992 als Investmentberater begonnen hatte und anschließend in Führungspositionen sowohl bei börsennotierten als auch privaten Unternehmen wechselte. Im Laufe seiner Karriere hat er zahlreiche Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen, Fusionen und Übernahmen, Joint-Venture-Partnerschaften sowie strategische Allianzen organisiert und strukturiert. Er erwarb und verkaufte das Lithiumprojekt Whabouchi an Nemaska Lithium, wo das Projekt bis 2024 als eine der größten Lithiumminen Kanadas in Produktion gehen soll. Herr Cantore ist President und CEO von Amex Exploration, das unter seiner Leitung mit einem der umfassendsten Bohrprogramme in Kanada begonnen hat, bei dem bis dato über 350.000 m gebohrt wurden. Darüber hinaus ist er Mitglied in den Boards unterschiedlicher privater und börsennotierter Unternehmen.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Directors, Officers, Angestellten und Beratern des Unternehmens gemäß seinem 10-%-Rolling-Incentive-Aktienoptionsplan Incentive-Aktienoptionen auf den Erwerb von insgesamt 4.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,35 $ (die Optionen) gewährt hat. Die Optionen werden unmittelbar nach der Gewährung wirksam und können über einen Zeitraum von 60 Monaten ausgeübt werden. United Lithium Corp. (CSE: ULTH) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das von der globalen Nachfrage nach Lithium beflügelt wird. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf Lithiumprojekte in politisch stabilen Rechtsgebieten mit ausgebauter Infrastruktur gerichtet, da diese die Möglichkeit für eine schnelle und kostengünstige Exploration, Erschließung und Produktion bieten.Die konsolidierten Finanzabschlüsse des Unternehmens sowie die dazugehörigen Lageberichte (Management's Discussion and Analysis) sind auf der Website des Unternehmens unter https://unitedlithium.com/ oder in seinem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.Für das Board of DirectorsScott EldridgeChief Executive Officer und DirectorTel: +1 604-428-6128 BüroE-Mail: scott@unitedlithiumcorp.comNICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Worte "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und beruhen auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse.Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf das Angebot und die geplante Verwendung der Erlöse beziehen. Verschiedene Annahmen oder Faktoren werden typischerweise verwendet, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen oder Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen dargelegt werden. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl diese Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als richtig erweisen werden.Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!