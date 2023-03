Manganese X Energy - Manganlagerstätte Battery Hill nähert sich dem Stadium der Vormachbarkeitsstudie

Zone Moody West

SF22-58 29 Meter mit 8,16 % MnO ab 64 Meter

SF22-68 24 Meter mit 10,9 % MnO ab 71 Meter

Zone Moody Central

SF22-59 26 Meter mit 13,3 % MnO ab 65 Meter

SF22-60 20 Meter mit 14,7 % MnO ab 93 Meter

SF22-60 14 Meter mit 11,9 % MnO ab 127 Meter

SF22-61 28 Meter mit 8,9 % MnO ab 44,5 Meter

SF22-63 57,8 Meter mit 14,6 % MnO ab 4,2 Meter

SF22-64 56,5 Meter mit 12,3 % MnO ab 5,5 Meter

SF22-65 75,4 Meter mit 11,2 % MnO, einschließlich 45,4 Meter mit 13,2 % MnO, ab 8 Meter

SF22-66 84 Meter mit 12,8 % MnO, einschließlich 78 Meter mit 13 % MnO, ab der Oberfläche

Zone Moody East

SF22-62 22 Meter mit 8,8 % MnO ab 6,5 Meter

SF22-67 69 Meter mit 9,3 % MnO ab 29 Meter, einschließlich 18 Meter mit 10,4 % MnO

Montreal, 29. März 2023 - Manganese X Energy Corp. (TSXV:MN) (FWB: 9SC2) (OTC: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich, erste Ergebnisse des vor Kurzem abgeschlossenen Vormachbarkeits-Diamantkernbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Battery Hill in der Nähe von Woodstock in der kanadischen Provinz New Brunswick bekannt zu geben. Das Programm umfasste Infill- und Erweiterungsbohrungen, die zur Hochstufung der bestehenden vermuteten Ressourcen in die Kategorien nachgewiesen und angedeutet konzipiert wurden, was die bevorstehende Vormachbarkeitsstudie (PFS, Pre-Feasibility Study) auf dem Projekt unterstützen wird.Aus 10 Bohrungen des 35 Bohrungen umfassenden Programms, die in den Sektoren Moody Hill und Sharpe Farm der Lagerstätte Battery Hill niedergebracht wurden, liegen bereits Analyseergebnisse vor. Siehe Abbildung 1 für eine Übersichtskarte mit allen Bohrungen in den Sektoren Moody Hill und Sharpe Farm der Battery Hill-Claims. Sobald alle Ergebnisse vorliegen, wird eine aktualisierte, mit National Instrument 43-101 konforme Mineralressourcenschätzung durchgeführt werden.- 84 m mit 12,8 % MnO ab der Oberfläche, einschließlich 78 m mit 13 % MnO, in Bohrung SF22-66- 75,4 m mit 11,2 % MnO, ab 8 m, einschließlich 71,4 m mit 11,4 % MnO, in Bohrung SF22-65- 57,8 m mit 14,6 % MnO, ab 4,2 m, einschließlich 31,8 m mit 19 % MnO, in Bohrung SF22-63- 56,5 m mit 12,28 % MnO, ab 5,5 m, einschließlich 40,8 m mit 15,7 % MnO, in Bohrung SF22-64- 26 m mit 13,3 % MnO, ab 69 m in Bohrung SF22-59- 20 m mit 14,7 % MnO, ab 92 m in Bohrung SF22-60Martin Kepman, CEO von Manganese X, kommentierte: Wir sind mit den Fortschritten unseres Vormachbarkeits-Bohrprogramms bei Battery Hill sehr zufrieden, nachdem wir gerade 35 Infill-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.690 Metern niedergebracht haben, insbesondere angesichts des strengen Winterwetters. Heute geben wir unsere ersten 10 Bohrungen bekannt und sind mit den soliden Ergebnissen sehr zufrieden. Die restlichen Infill-Bohrungen befinden sich derzeit zur Analyse im Labor.Er fuhr fort: Es ist wichtig zu erwähnen, dass die PFS für die Entscheidungsfindung und die Vorausplanung des Minengenehmigungsverfahrens sowie für die Risikominderung und die Weiterentwicklung unseres Projekts Battery Hill von entscheidender Bedeutung ist. Ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf die PFS ist unser aktuelles Bohrprogramm sowie die Umwelt- und Gemeindestudien und geotechnischen Studien, die im Frühjahr beginnen werden.Martin Kepman, CEO von Manganese X, erklärte außerdem: Unser Pilotanlagenprojekt bei Kemetco Research Inc. in Richmond, British Columbia, macht gute Fortschritte. Wir erwarten, dass wir in den kommenden Wochen in der Lage sein werden, hochreine, für Elektrofahrzeuge geeignete Mangansulfat-Monohydratprodukte an Interessenten aus dem Sektor der Elektrofahrzeugbatterien zu versenden, um den Validierungsprozess einzuleiten. Weitere Informationen werden folgen.Das Unternehmen geht seinem Ziel methodisch nach, das erste börsennotierte Bergbauunternehmen in Kanada und den USA zu werden, das hochreines, EV-kompatibles Mangan auf den Markt bringt.Ausgewählte Abschnitte der Bohrungen 2022-23 bei Battery HillDie Bohrungen SF22-63 bis 65 waren vertikale Bohrungen, die in einem flachen Winkel zu den Gesteinsschichten niedergebracht wurden und Material für die laufenden Tests in der Pilotanlage von Kemetco Research in Richmond, British Columbia lieferten. Die Bohrungen SF22-59 bis 62 und SF22-67 wurden in einem Winkel von 45 Grad niedergebracht und die geschätzte wahre Mächtigkeit entspricht 80-85 % der gemeldeten Bohrabschnitte.Bei der Protokollierung und Entnahme der Kernproben wurden Standardprotokolle und branchenübliche Praktiken angewandt. Zu den QA/QC-Praktiken gehörte die Zugabe von zertifizierten Standardproben, Blindproben und Duplikaten, die jeweils 5 % der Gesamtproben ausmachten. Zur Kontrollanalyse werden 5 % der Proben an ein zweites Labor geschickt. Die Proben hatten eine durchschnittliche Länge von 2 Metern. Alle anfänglichen halbierten Bohrkernproben wurden von Unternehmensmitarbeitern in das Vorbereitungslabor von Actlabs in Fredericton, New Brunswick, gebracht, wo die Proben aufbereitet und an die Einrichtung von Actlabs in Ancaster, Ontario, weitergeleitet wurden. Dort wurde eine XRF-Fusion Whole Rock Analysis (Code 4C) durchgeführt. Actlabs ist ein akkreditiertes Analyselabor.Die Pressemeldung wurde von Perry MacKinnon, P. Geo., Vice President of Exploration von Manganese X, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards for Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.Abbildung 1: Lageplan der Bohrungen bei Battery Hillhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69862/MN_032923_DEPRcom.001.jpegManganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Das Unternehmen ist auch bestrebt, neue, CO2-arme und effizientere Methoden zu entwickeln und gleichzeitig Mangan zu geringeren Kosten zu verarbeiten. Das Unternehmen ist das einzige börsennotierte, aktiv gehandelte Manganunternehmen in Kanada und den USA, das die Kommerzialisierung einer Manganlagerstätte anstrebt und möglicherweise auch ein Lieferant für die nordamerikanische Lieferkette werden könnte.Das Tochterunternehmen Disruptive Battery Corp. hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein HLK-(Heizung, Lüftung, Kühlung)-Luftreinigungssystem für sauberere und gesündere Luft zu entwickeln, mit dem Ziel, COVID-19 und andere Schadstoffe auf Oberflächen und in der Luft zu verringern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.Für das Board of Directors von Manganese X Energy Corp. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die Explorationspläne des Unternehmens, die Analyse der Proben und deren Ergebnisse sowie die bevorstehende Vormachbarkeitsstudie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden werden, können, könnten oder sollten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Manganese X als vernünftig angesehen werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. 