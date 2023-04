Fortlaufende Berichterstattung über Kupfer

Es ist erst Ende März und doch ist dies bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass ich mich gezwungen fühle, über Kupfer zu schreiben. Und warum? Weil die physischen Kupfervorräte zu schrumpfen beginnen, was sich sehr wahrscheinlich auch auf andere Metalle wie Silber auswirken wird. Der Schlüssel zu dieser Geschichte sind die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage. Kupfer ist ein sehr wichtiges Industriemetall und Stromleiter. Daher wird die Nachfrage nach Kupfer in diesem Jahrzehnt voraussichtlich stark ansteigen. Schauen Sie sich diese Infografik einen Moment lang an:Die wachsende Nachfrage nach sofort verfügbarem Kupfer verschärft die Situation zusätzlich. Der nachstehende Chart zeigt, dass die oberirdischen und sofort verfügbaren Bestände an physischem Kupfer in den letzten zehn Jahren zurückgegangen sind.Die Situation hat sich inzwischen so weit verschlechtert, dass Goldman Sachs davon ausgeht, dass alle verfügbaren oberirdischen weltweiten Vorräte bereits im August dieses Jahres aufgebraucht sein könnten.