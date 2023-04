Myriad Uranium Corp. gibt Aktienoptionen aus

Vancouver, 11. April 2023 - Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) (Myriad oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass das Unternehmen insgesamt 1.425.000 Aktienoptionen an Directors, leitende Angestellte und Berater des Unternehmens ausgegeben hat. Jede Option berechtigt während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von $ 0,31 pro Aktie.Die Optionen wurden im Zusammenhang mit der Einführung eines geänderten und neu formulierten Aktienoptionsplans des Unternehmens (der ESOP) gewährt, nach welchem die maximale Anzahl auszugebender Stammaktien des Unternehmens 15 % der Anzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens zu jedem Zuerkennungsdatum entspricht. Ein Exemplar des ESOP kann in der Rubrik Offenlegungen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) abgerufen werden.Bestimmte Directors und leitende Angestellte des Unternehmens haben Aktienoptionen erhalten, und diese Ausgabe von Aktienoptionen gilt als Transaktion mit nahe stehenden Personen im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101). Diese Ausgabe ist von der Erfordernis der förmlichen Bewertung und der Genehmigung der Minderheitsaktionäre gemäß dem MI 61-101 befreit, da der Verkehrswert dieser Ausgabe von Aktienoptionen 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens, wie nach MI 61-101 ermittelt, nicht übersteigt. Myriad Uranium Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit einer 100-prozentigen Optionsbeteiligung an über 1.800 km2 Uranexplorationslizenzen im Tim Mersoi Basin, Niger. Diese Lizenzen liegen entlang von Strukturen und sind umgeben von vielen der wichtigsten Uranlagerstätte in Afrika. Myriad hat außerdem eine 50-prozentige Beteiligung am Konzessionsgebiet Millen Mountain in Nova Scotia, Kanada, wobei die anderen 50% in Besitz von Probe Metals Inc sind. Weitere Informationen finden Sie im Archiv des Unternehmens bei SEDAR (www.sedar.com), auf der Unternehmenswebsite unter www.myriaduranium.com oder wenden Sie sich telefonisch an das Unternehmen unter +1.604.418.2877.Das Factsheet von Myriad finden Sie hier. Ein Interview des CEO mit Crux Investor, das von Interesse sein könnte, können Sie hier einsehen.IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORSThomas Lamb, President und CEOtlamb@myriaduranium.comMineralisierungen, die auf angrenzenden oder nahegelegenen Konzessionsgebieten vorkommen, sind nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass Mineralisierungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vorkommen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich unter anderem auf das Geschäft, die Pläne, den Ausblick und die Geschäftsstrategie des Unternehmens. Die Wörter können, würden, könnten, sollten, werden, wahrscheinlich, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, planen, prognostizieren, projizieren und glauben oder andere ähnliche Wörter und Formulierungen sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können, einschließlich der Geschäftspläne des Unternehmens in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens, des vorgeschlagenen Arbeitsprogramms auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens sowie des Potenzials und der wirtschaftlichen Rentabilität der Konzessionsgebiete des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten, gesetzgeberische, ökologische und andere rechtliche, regulatorische, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen sowie technologische oder operative Schwierigkeiten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die unsere zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen können. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig geprüft werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!