Element 25 Ltd.: Machbarkeitsstudie ist da

Gestern habe ich noch den Quartalsbericht kommentiert und auf die im April anstehende Machbarkeitsstudie hingewiesen, heute ist die neue Studie schon da: Link Die Firma hat die Machbarkeit für den Bau und den Betrieb der ersten Anlage in den USA berechnen lassen. Die Anlage soll in Louisiana (USA) gebaut werden und es soll hochreines Mangan-Sulfat für die Batterie-Industrie hergestellt werden. In der Anlage soll das Mangan-Konzentrat vom Butcher Bird Projekt aufbereitet werden, das Ressourcen für eine Laufzeit von über 25 Jahren aufweist.Der Kapitalbedarf soll bei 289 Millionen USD liegen und es wurde ein NPV von 1,66 Milliarden USD vor Steuern und 1,16 Milliarden USD nach Steuern ermittelt. Der IRR bei 29,4% vor und 25% nach Steuern.Das jährliche EBITDA wird bei 178 Millionen USD erwartet und der durchschnittliche Cash-Flow vor Steuern bei 155 Millionen USD pro Jahr.Es wurde ein Modell mit zwei Produktionseinheiten (Trains) berechnet. Mit einer Einheit würden die Kosten bei knapp 1.300 USD je Tonne liegen und bei zwei Einheiten würden sie auf unter 1.200 USD fallen:Bei den kalkulierten Verkaufspreisen müssen wir uns auf die Angaben verlassen, die in der Studie gemacht wurden. Es gibt für ein derartiges Spezialprodukt keinen Spot-Markt und es wird von den bestehenden Absichtserklärungen mit Stellantis und den weiteren potenziellen Verträgen mit anderen Firmen abhängen, welche Preise man aushandeln kann.Eine ordentliche Studie von Element 25 für die erste Anlage zur Herstellung von hochreinem Mangan-Sulfat für die Batterie-Industrie. Die Eckdaten wie CAPEX und IRR sehen vernünftig aus und das Unternehmen wird versuchen, die Förderungen in den USA für derartige Vorhaben maximal auszuschöpfen.Man hat mit Stellantis einen ersten potenziellen Abnehmer und Finanzier, doch ich erwarte noch weitere Verträge in diese Richtung.Ganz interessant in diesem Zusammenhang ein aktuelles Video-Update der CPM-Group genau zu diesem Thema:Die vergangenen drei Jahre mit der Aktie waren "bewegt". Die erste Euphorie-Welle zog Element 25 auf fast 3 AUD nach oben, nur um dann einen Großteil der Gewinne wieder abzugeben. Nun ist die Firma deutlich weiter fortgeschritten, mit der fertigen Machbarkeitsstudie und der laufenden Konzentrat-Produktion. Stimmen die Studien zum Mangan-Sektor und kann Eelement 25 die Vorreiterstellung nutzen, dann sollten ein paar Aktien als Beimischung im Depot nicht schaden.© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport