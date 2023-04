Karora Resources Inc.: Starke Treffer - verhaltene Reaktion

Goldproduzent Karora Resources gestern vor Börsenstart in Kanada mit einem interessanten Update zu den laufenden Bohrungen im Bereich der Fletcher Zone, innerhalb der Beta Hunt Mine: Link Rund 900 Meter entfernt von den letzten festgestellten Treffern in die Fletcher Zone landete das Unternehmen zwei heftige Treffer. Es wurde von der Larkin Zone aus in die Fletcher Zone gebohrt.Auf Larkin traf man noch einen Meter mit 3,8 g/t Gold, bevor es in die neue Zone ging. Dort zwei sehr gute Bohrtreffer: Einmal 26 Meter mit 6,5 g/t Gold und 7 Meter mit 46,5 g/t Gold:Wir sehen die Lücke von 900 Metern, die noch nicht untersucht wurde und die Treffer im Nordwesten von zuvor und nun im Südosten.Das Unternehmen geht nun davon aus, dass es mit diesen Bohrungen die Fletcher Zone von 500 Metern auf nun 1.400 Meter Ausdehnung bestätigt hat und dort eine nächste signifikante Zone gefunden hat, die man später abbauen kann.Einschätzung:Die Aktie startete sehr fest in den Handel, gab dann aber im Tagesverlauf den Großteil der Gewinne wieder ab. Woran sich der Markt vielleicht gestört hat, ist der hochgradige Treffer (70cm mit 262 g/t Gold), der das Ergebnis etwas verzerrt.Aus meiner Sicht sind dies aber signifikante Treffer, vor allem deshalb, weil sie in einer bisher nicht bekannten Zone getätigt wurden. Stimmt die geologische Interpretation (1,4 Kilometer), dann ist dies sehr wichtiger neue Fund innerhalb der Beta Hunt Mine und nahe an bestehenden Untertagegängen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.