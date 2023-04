Technische Marktanalyse vom 16.04.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Eigentlich ist es ja Nebensache, bei welchem Dollar-Preis Gold notiert. Die Kaufkraft ist das eigentlich Entscheidende. Für die Kurzfristanlage ist aber schon relevant, wo das Edelmetall notiert. Kurz vor dem Rekordhoch von 2075 USD hat das gelbe Metall wieder abgedreht und zuletzt eine bedenkliche Formation gebildet. Die letzten beiden Kerzen bilden zusammengenommen einen Shooting-Star. Sollte dieser zum Wochenauftakt bestätigt werden, ist zunächst mit rückläufigen Notierungen zu rechnen. Eine Trendwende sollte damit allerdings nicht verbunden sein.Die Einbruchsszenarien sind inzwischen alle abgearbeitet. Sowohl der Trendkanal als auch das Dreieck wurden nach unten aufgelöst. Dies ist mit der jüngsten Anstiegsbewegung kein Thema mehr. Vielmehr gewinnt nun die Widerstandszone zunehmend an Bedeutung. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und stehen vor Verkaufssignalen. Daher dürfte es dem schwarzen Gold schwerfallen, weiter nach oben zu laufen. Kurzfristig sollte daher die aktuelle Zone bestätigt werden.Ähnlich wie bei Gold hat auch der Euro einen zusammengesetzten Shooting-Star gebildet. Dies erfolgte im Bereich des jüngsten Tops. Bei einer Bestätigung dieser Formation zum Wochenauftakt ist mit einem Rückgang bis in den Bereich des letzten Tiefs zu rechnen. Da die Indikatoren vor Verkaufssignalen stehen, ist in der kommenden Woche mit einer solchen Gegenbewegung zu rechnen.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.