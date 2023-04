Silbermarkt: Hat eine Korrekturphase begonnen?

Der größte Teil des einleitenden Teils des parallelen Goldmarkt-Updates gilt auch für Silber, so dass er hier nicht wiederholt wird und wir uns direkt den Charts zuwenden. Die jüngste Entwicklung des Silberpreises ähnelt sehr der des GDX, die wir in der letzten Woche betrachtet haben.Auf dem 6-Monatschart können wir sehen, dass beide aus einem recht steilen Aufwärtstrend, der seit Anfang März in Kraft ist, ausgebrochen sind, indem sie sich seitwärts bewegt haben, und es sieht so aus, als würde Silber ein kleines Schulter-Kopf-Schulter-Top ausbilden, das zu einer Rückzugsphase führen wird, die durch einen Rückgang des breiten Aktienmarktes und eine vorübergehende Dollar-Rally, wie im Goldmarkt-Update besprochen, noch verschärft würde.Zwei weitere erwähnenswerte Punkte in diesem Chart sind, dass der MACD-Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt gefallen ist, was das Risiko eines Rückgangs erhöht, und dass der Gesamttrend zu diesem Zeitpunkt leicht ansteigend ist, wie die positive Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte zeigt.Der jüngste COT-Chart von Silber zeigt, dass es zwar Raum für weitere Kursgewinne gibt, aber kurz- bis mittelfristig eher eine Reaktion als ein Anstieg zu erwarten ist...Im 5-Jahreschart sehen wir, dass Silber nach der steilen Rally vom COVID-Crash-Tief im Frühjahr 2020 seitdem in einer riesigen Handelsspanne feststeckt - keine beeindruckende Leistung, insbesondere wenn man die Inflation in diesem Zeitraum berücksichtigt.Wenn man all dies berücksichtigt, insbesondere den jüngsten Anstieg der Inflation, mag es seltsam erscheinen, dass der Papierpreis von Gold und Silber fast drei Jahre später immer noch nicht über die Höchststände von Mitte 2020 gestiegen ist. Hier sollten wir berücksichtigen, dass der Papierpreis von Gold und insbesondere Silber manipuliert ist - versuchen Sie einmal, eine Menge physisches Gold und Silber zum Papierpreis zu kaufen und sehen Sie, wie weit Sie kommen.Offenbar kontrolliert J.P. Morgan mehr als 50% des Papier-Silbermarktes, und die Nachfrage nach physischem Silber befindet sich derzeit auf einem Rekordniveau, auch wenn man das angesichts des Papierpreises nicht vermuten würde, und die Nachfrage wird weiter rapide steigen.Wenn es auf diesen Märkten eine echte Preisfindung gäbe, wären die Preise viel höher und es gäbe keine Knappheit, so einfach ist das. Das bedeutet, dass wir es hier mit einer "Preisfestsetzung" zu tun haben, wie sie in kommunistischen Kommandowirtschaften üblich ist, was zu Engpässen und einem Schwarzmarkt führt. Wenn sie nicht aufhören, diese Märkte zu manipulieren, können wir davon ausgehen, dass ein florierender Schwarzmarkt für Gold und Silber entstehen wird, da der Nachfragedruck zunimmt - Regulierung hin oder her - und diejenigen, die versuchen, den Preis zu manipulieren, letztendlich machtlos und ins Abseits gedrängt werden.Obwohl eine vorübergehende Erholung des Dollar immer wahrscheinlicher wird, sind die längerfristigen Aussichten für den Dollar düster. Auch wenn ein kurzfristiger Rückgang des Silberpreises wahrscheinlich ist, dürfte er längerfristig ansteigen. Aus diesem Grund werden wir darauf achten, jede signifikante kurzfristige Reaktion zu kaufen, und ein Ausbruch über den Widerstand an der oberen Grenze der großen Handelsspanne, die auf unserem 5-Jahreschart zu sehen ist, wird als wichtiges Kaufsignal betrachtet.© Clive MaundDer Artikel wurde am 24.04.2023 auf www.clivemaund.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.