600 Milliarden für nichts, Atom-Training, E-Panzer? & EU-Zensur?

In Houston, Texas, wird derzeit eine behördenübergreifende Übung für einen nuklearen Zwischenfall durchgeführt. Droht reale Gefahr? In Deutschland explodieren die Kostenschätzungen für GEG-Umbauarbeiten. Die FDP schätzt sie derzeit bis 2045 auf 620 Mrd. Euro. Für die Katze? Deutschland hat aber kein Abo auf Irrsinn.In den USA schlägt Energieministerin Granholm vor, bis 2030 nicht nur Nicht-Kampffahrzeuge, sondern die gesamte Militärflotte auf Elektrobetrieb umzustellen.In Europa verschärft die EU-Kommission die Regeln für "Inhaltsmoderation" für soziale Medien und Webseiten großer Unternehmen. Sicher zum Nutzen der Bürger.Polen und Rußland schlagen immer aggressivere Töne an, nachdem die polnischen Behörden die russische Botschaftsschule in Warschau beschlagnahmt hatten. Gegenmaßnahmen sollen folgen.Der Papst verschwindet einfach? Sehen Sie selbst.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)