Strathmore Plus Uranium reicht Bohrantrag für Flaggschiffprojekt Night Owl ein

Kelowna, 8. Mai 2023 - Strathmore Plus Uranium Corp. (Strathmore Plus oder das Unternehmen) (TSXV: SUU - WKN: A3DQAW - FRA: TO3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Antrag auf Bohrungen auf dem Grundstück Night Owl eingereicht hat. Der Explorationsplan umfasst 30 Bohrstellen und 3.000 Fuß Bohrungen, um die Gebiete mit bekannter Uranmineralisierung zu erweitern, aus denen Night Owl in den 1960er Jahren produzierte. Strathmore freut sich darauf, neue, moderne geophysikalische Techniken einzusetzen, um ein viel besseres Verständnis der Geologie in diesem Gebiet in Bezug auf die Uranablagerung zu erhalten. Das Unternehmen war in der Lage, neue Ziele zu identifizieren, die ein noch größeres Potenzial aufweisen als der ursprüngliche Standort der Night Owl Mine. Strathmore ist davon überzeugt, dass diese neuen Techniken, einschließlich der äußerst erfolgreichen oberflächennahen, luftgestützten radiometrischen und magnetischen Vermessungen in Verbindung mit einer Bodengravitationsvermessung, die hervorragende neue Ziele geliefert haben, dazu führen werden, dass das Unternehmen die Mine wieder in Produktion bringen kann. Der Abschluss der Vermessungen durch MWH Geo-Surveys aus Reno, Nevada, ist für den Frühsommer geplant. Sie werden auch die 640 Hektar große staatliche Mineralienpacht umfassen, die das Unternehmen kürzlich Ende 2022 erworben hat.Die federführenden Bundes- und Landesbehörden, die für die Prüfung, Genehmigung und Zulassung der Bohrungen zuständig sind, sind das US Bureau of Land Management und das Department of Environmental Quality, Land Quality Division, des Bundesstaates Wyoming. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden auch potenzielle Kulturstätten und mögliche Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt geprüft. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im Sommer 2023 eine Explorationsgenehmigung erhalten wird, auf die in den Herbstmonaten Bohrungen folgen werden.John DeJoia, P.Geo. und Director, erklärte: "Mit der Möglichkeit, die geologischen Gegebenheiten bei Night Owl besser zu verstehen, können wir meiner Meinung nach wirklich von den heutigen fortschrittlichen Uranexplorationstechniken profitieren. Als ich zum ersten Mal von dem Grundstück Night Owl von seinem ursprünglichen Besitzer erfuhr, waren die Explorationsinstrumente, die zur Lokalisierung des Grundstücks Night Owl verwendet wurden, sehr einfache luftgestützte Szintillometer. Das Wissen über die Geologie des Shirley-Beckens und die nahe gelegenen Uranlagerstätten wurde gerade erst erworben. Strathmore hat die Geologie des Gebiets studiert und verfügt über ein fortgeschrittenes Verständnis der Ablagerung des Urans bei Night Owl. Wir haben neue geophysikalische Methoden eingesetzt, um Gebiete für Bohrungen und Probenahmen besser identifizieren zu können. Die Uranmineralisierung bei Night Owl passt nicht in das weit verbreitete Roll-Front-Modell, und das und die höheren Gehalte machen dieses Projekt sehr interessant und vielversprechend.Die Uranlagerstätte Night Owl wurde Mitte der 1950er Jahre mit Hilfe von Luftbildszintillometern entdeckt. Die ursprünglichen Eigentümer erhielten von der Atomenergiekommission (heute US-Energieministerium) eine Zuteilung für den Abbau und förderten in den folgenden Jahren mehrere 100 Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,24 % U3O8 in die Auffanganlage in Riverton, Wyoming. Als die AEC-Kaufverträge zurückgingen und die Uranpreise fielen, wurde die Produktion in Night Owl schließlich eingestellt. Mitte der 1970er Jahre wurde John DeJoia, P.Geo., ein Direktor von Strathmore, der in der Nähe der Shirley Basin Uranminen arbeitete, erstmals mit dem Night Owl Projekt und seiner faszinierenden oberflächennahen, hochgradigen Uranmineralisierung bekannt gemacht, die sich stark von den typischen Rollfront-Uranlagerstätten in Wyoming unterscheidet. Das Uran ist in einer brekziösen Zone enthalten, die am undeformierbaren Kontakt zwischen der Madison-Formation (Kalkstein) aus dem Mississippium und der darüber liegenden Casper-Formation (Sandstein) aus dem Pennsylvanium und Permium liegt. Die 7 bis 10 Fuß dicke Brekzienzone besteht aus Hohlräumen, die mit kieselhaltigem Material gefüllt sind, das komplexe Uranmineralien, einschließlich Uranylphosphate, enthält.Im Jahr 2022 steckte Strathmore aufgrund dieses Wissens über Night Owl zunächst 28 Bergbau-Claims ab, die nach äußerst erfolgreichen Untersuchungsergebnissen und modernen geophysikalischen Vermessungen auf 82 Claims erhöht wurden. Nach der Entnahme von Proben von gegrabenen Gesteinen bis hin zu Aufschlüssen in der Nähe des ursprünglichen Abbaugebiets meldete Strathmore zehn Untersuchungsergebnisse, die von 0,229 bis 0,384 % U3O8 reichten und den in der Vergangenheit gemeldeten Durchschnittswert bestätigten und übertrafen. Viele der Claims wurden nach den faszinierenden ersten Ergebnissen der oberflächennahen, luftgestützten radiometrischen und magnetischen Untersuchungen in Verbindung mit den Ergebnissen einer Bodengravitationsuntersuchung abgesteckt. Diese Vermessungen sollen im Frühsommer 2023 abgeschlossen werden, auch auf zusätzlichem Land im Umkreis von 4 Meilen, das Ende 2022 erworben wurde, einer 640 Morgen großen staatlichen Mineralienpacht mit ähnlichen geologischen Wirtsschichten wie das Night Owl-Minengelände. Nach Erhalt der Explorationsgenehmigung beabsichtigt Strathmore, Bohrungen durchzuführen und Proben für die Untersuchung sowie geophysikalische Bohrlochdaten in Gebieten mit deutlich höherer Radioaktivität zu sammeln, die sich aus der luftgestützten Untersuchung ergeben.Strathmore besitzt 3 Uranprojekte in Wyoming, darunter Beaver Rim, Agate und Night Owl. Das Grundstück Night Owl ist eine ehemalige produzierende Mine, die in den frühen 1960er Jahren in Produktion war. Die Grundstücke Agate und Beaver Rim enthalten Uran in Rollfront-Lagerstätten des Typs Wyoming, die auf historischen Bohrdaten basieren. Strathmore erhielt im Oktober eine Explorationsgenehmigung für das Projekt Beaver Rim und beantragt nun sowohl die Explorations- als auch die Bohrgenehmigung für Night Owl und Agate.Im Namen des Boards Strathmore Plus Uranium Corp. Dev RandhawaChief Executive OfficerInvestor Relations:info@strathmoreplus.comwww.strathmoreplus.com+1 888 882 8177Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.Über diese Pressemitteilung: Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.Rechtliche Warnhinweis: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen im Sinne der kanadischen Gesetzgebung "vorausschauende Informationen" dar. Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "nicht antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten", "erreicht werden" oder "haben das Potenzial dazu". Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen über die zukünftige betriebliche oder finanzielle Leistung von Strathmore Plus Uranium Corp. enthalten, die bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Solche Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch die inhärenten Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit zukünftigen Erwartungen eingeschränkt. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, gehören die folgenden: Marktbedingungen und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in unseren Berichten aufgeführt werden, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Strathmore Plus Uranium Corp. lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich vorgesehen.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.