Das Franklin Sanders Interview

: Franklin, ich kenne Sie schon lange, bewundere Ihre Arbeit und was Sie getan haben, um das gegenwärtige Bankensystem und all seine Übel zu beleuchten. Kürzlich haben Sie einen großen Teil zu einem Bericht beigetragen, der von Catherine Austin Fitts herausgegeben wurde, von der ich ebenfalls ein großer Fan bin. Der Bericht heißt "Gold and Silver: Defending Family Wealth and Sovereignty for 5000 Years". Ich lese seit Jahren The Moneychanger; ich habe die meisten Ihrer Bücher und Broschüren gelesen.Ich muß sagen, daß dieses Briefing von Ihnen, das wahrscheinlich besser ist als die Hälfte des Morgan Reports in diesem Monat, hervorragend ist. Jeder, der sich für Metalle interessiert, sollte es sich auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Heute möchte ich zunächst auf das große Ganze eingehen und zwar auf das Schuldenproblem, über das wir schon so lange sprechen. Es ist untragbar und weil es untragbar ist, garantiert es irgendwann einen Zusammenbruch.Zufälligerweise erhalten wir heute, am 10. März 2023, von überall her Meldungen, daß die Silicon Valley Bank gescheitert ist. Ich möchte Sie bitten, diesen Faden aufzugreifen und mir zu sagen, was Sie über das Schuldenproblem und den Bankenzusammenbruch denken und wie es weitergehen wird.: Das Bankensystem ist verschuldet, weil alles Geld, das in diesem System geschaffen wird, geliehen werden muß, um zu existieren. Die immer wiederkehrenden Bankenanstürme sind also ein Merkmal des Systems, kein Fehler. Die Geldmenge im System muß ständig wachsen. Es ist auf Inflation programmiert und wenn es sich nicht aufbläht, wird es rückwärts laufen und in sich implodieren.Der größte Teil des Geldes wird von den Geschäftsbanken und nicht von der Federal Reserve geschaffen. Die Schulden sind erst dann ein Problem, wenn sie ein Problem sind. Ich habe all diese Experten sagen hören: "Oh, Sie müssen sich keine Sorgen machen, daß die Regierung der Vereinigten Staaten eine Verschuldung im Verhältnis zum BIP von 130% hat; das ist in Ordnung, wir können das leicht bewältigen." Nun, man kann das leicht handhaben, bis man es nicht mehr handhaben kann und bis die Banken anfangen zu kollabieren.Heute sieht es so aus, als würden die Banken untergehen. Ich weiß nicht, ob dies eine allgemeine Finanzkrise wie 2008 auslösen wird, aber solange diese Schulden existieren, ziehen sie die Wirtschaft nach unten und werden weiter wachsen, weil das Geld- und Wirtschaftssystem, das wir haben, sie wachsen läßt. Die ganze Idee heute ist, daß man das Geld anderer Leute benutzt, um seine Geschäfte zu machen, richtig? In den letzten 70 Jahren hat sich die Art und Weise, wie die Menschen über Schulden denken, völlig verändert. Früher wollten die Menschen keine Kredite aufnehmen, weil sie wußten, daß man durch Kredite angreifbar wird.Wie Will Rogers sagte: "Man kann einen Mann nicht brechen, der nicht borgt". Und genau das ist wahr. Jetzt ist die gesamte Wirtschaft in Schulden verstrickt. Einzelpersonen, Unternehmen, Regierungen, alle, aber die Staatsschulden sind am beängstigendsten, weil sie etwa das 1,3-fache des BIP betragen. In den letzten 15 Jahren ist ein Land immer dann zahlungsunfähig geworden, wenn es das 1,3-fache des BIP erreicht hat und die Zinszahlungen 11% oder mehr der Steuereinnahmen in Anspruch nehmen. Wenn Yellen von der Gefahr der Zahlungsunfähigkeit spricht, dann ist das nicht nur leeres Gerede, sondern sie hat wirklich eine Todesangst davor. Sowohl sie als auch Powell wissen, daß ihre Hauptaufgabe darin besteht, den US-Anleihemarkt am Laufen zu halten, denn die Staatsschulden bilden die Grundlage des Systems.Es ist eine Art Unwort, wenn man sagt, wir hätten ein schuldengestütztes System, denn Schulden sind nichts. Wie könnte man dann also ein System mit Schulden stützen? Aber in der Tat, das ist wahr; es ist ein schuldengestütztes System. Hinter unserem Bankkreditgeld steht nichts anderes als Schulden und die Schulden wachsen und wachsen. Erfolg gebiert Exzeß. Wie Sie in der Hypothekenkrise 2006 gesehen haben, werden die Banken umso mehr Geld verleihen, je mehr Geld sie mit dem Verleihen von Geld verdienen. Erfolg erzeugt Exzesse, also ist die Frage nicht ob, sondern wann die Schuldenblase platzen wird.: Nehmen wir an, daß das wieder wie 2008 wird; es wird natürlich anders sein, aber es wird Ähnlichkeiten geben. Im Jahr 2008 brach alles ein, Hypotheken natürlich, aber auch der Aktienmarkt und Gold und Silber wurden ziemlich hart getroffen. Doch die Metalle erholten sich zuerst. Wenn ich mich recht erinnere, wurde Gold um etwa 30% in Mitleidenschaft gezogen und das war prozentual gesehen weniger als bei anderen Finanzklassen. Aber sowohl Gold als auch Silber erholten sich wieder. Wie sehen Sie das dieses Mal? Glauben Sie, daß Gold und Silber mit dem allgemeinen Unwohlsein fallen und sich dann wieder erholen werden, oder glauben Sie, daß sie so stark unter die Räder gekommen sind, daß sie nicht mehr steigen können?: Das ist die große Frage. Im Jahr 2008 ist etwas Interessantes passiert. Der Aktienmarkt stürzte im August und September regelrecht ab und Gold und Silber verzeichneten Abwärtsspitzen. Die Abwärtsbewegung, die im Juli begann, dauerte 105 Tage, aber der Kern der Abwärtsspirale dauerte nur einen Monat. Gold verlor 30%, Silber 60%, aber beide verzeichneten eine Abwärtsspitze. Im Dezember ging es dann wieder aufwärts. Sie kämpften sich aus diesem Tief heraus und übertrafen in den folgenden drei Jahren die Aktienmärkte.Das ist deshalb so interessant, weil es im Jahr 2020 eine weitere Panik gab und die Gold- und Silberpreise in die Knie gingen, als der Aktienmarkt in die Knie ging. Von da an stiegen Gold und Silber von März bis zu einem neuen Allzeithoch für Gold im August 2020. Warum weise ich darauf hin? Im Jahr 2008 blieben Gold und Silber länger unten. Der Spike nach unten dauerte länger. Beim letzten Mal im Jahr 2020 dauerte er nur neun Tage. Was wird dieses Mal passieren? Vielleicht werden die Leute sagen: "Ich werde nicht in US-Staatsanleihen fliehen, sondern in Gold".Wenn eine große Anzahl von Menschen dies tut, wird dies den Einbruch abkürzen oder ihn ganz verhindern. Was würden Sie zu diesem Zeitpunkt lieber halten: Aktien, Anleihen, Dollar oder Silber oder Gold? Im Jahr 2020 schoß die Nachfrage nach Gold und Silber so stark in die Höhe, daß eine Kaufpanik ausbrach. Bei solchen Kaufpaniken spielen die Prämien verrückt. Und nicht nur das: Die Lieferfristen erstrecken sich über drei oder vier Monate. Genau das haben wir erlebt. Die Einzelhandels-Nachfrage nach Gold und Silber ließ die Aufschläge in die Höhe schnellen. Die Prämie für 90%ige Silbermünzen stieg um über 50%. Bei Gold schießen die Prämien nicht so stark in die Höhe, aber Gold ist nicht verfügbar - man kann es einfach nicht bekommen.Aus diesem Grund bin ich nicht abgeneigt, den Menschen zu empfehlen, Gold und Silber in großen Mengen zu halten. Auch wenn die Gefahr besteht, daß ein Börsencrash einen Abwärtsschub bei Silber und Gold auslöst, zeigt die Geschichte, daß sich Silber und Gold viel besser und schneller erholen als Aktien. Und, David, es gibt noch etwas Größeres, das wir in Betracht ziehen sollten und das ist der Schuldenkreislauf. Sie haben diesen Schuldenzyklus seit 1982 aufgebläht. Seit 1982 haben sie die Zinsen gedrückt.Im Jahr 2008 haben sie es mit ZIRP auf die Spitze getrieben. Dann, für COVID, haben sie es wieder auf die Spitze getrieben. Der Schuldenkreislauf, der in der Depression von 1929 zusammengebrochen ist, hat sich also immer wieder wiederholt. Die Banken schaffen zu viel Geld, es wird falsch investiert, die Fehlinvestitionen bringen keinen Cashflow mehr. Alle versuchen, gleichzeitig zu liquidieren und boom! - alle Vermögenswerte brechen zusammen, die Schulden implodieren und müssen abgeschrieben werden. Dann wird ein neuer Zyklus in Gang gesetzt.Seit über 40 Jahren haben sie diesen Schuldenzyklus bis zum Äußersten getrieben und jetzt ist er so schlimm wie nie zuvor. Es gibt mehr Schulden, nicht nur absolut, sondern auch als Prozentsatz von allem, mehr Schulden als je zuvor. Wenn er also diesmal zusammenbricht, dann wird er wirklich zusammenbrechen. Es ist noch ein weiter Weg zu gehen, um den Markt zu bereinigen.: Ich möchte das Thema auf den Bereich der Kryptowährungen lenken. Wir haben vor ein paar Monaten darüber gesprochen. Wir vom Morgan Report haben über das gesprochen, was wir die Silver Psyop nennen. Dabei handelt es sich um die Idee, daß die Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, da es der Spitzenreiter ist, Geld von dem abgezogen haben, was Investoren als sicheren Hafen betrachten könnten. Anstelle von Gold und Silber haben sie dieses glänzende neue Objekt namens Bitcoin oder andere Kryptowährungen gekauft. Was sagen Sie Kunden, die Sie fragen: "Nun, sollte ich Bitcoin kaufen?": "Nein." Das ist es, was ich ihnen sage: "Nein, tun Sie es nicht.": Können Sie das näher erläutern?: Es mag so aussehen, als wäre ich ein alter Höhlenbewohner, der mit der Moderne nicht zurechtkommt, aber ich habe immer folgendermaßen darüber gedacht. Ich vertraue nicht auf staatliches Papiergeld, das von Zentralbanken ausgegeben wird. Warum sollte ich also Papiergeld vertrauen, das von Computer-Nerds ausgegeben wird, die ich nicht kenne und die ich nicht einmal sehen kann? Ich weiß nicht, wer auf der anderen Seite der Transaktion steht. Der Zusammenbruch von FTX ist genau das, was ich immer befürchtet habe. Weil es keine Regulierung gibt, beobachtet niemand diese Märkte. Nicht, daß Regulierung immer eine gute Sache wäre, aber in der Kryptowelt herrscht einfach der Wilde Westen. Der Wilde Westen kehrte mit Sam Bankman-Fried zurück, um sich niederzulassen.Ich habe die ganze Zeit gezögert, mich darauf einzulassen. Ich kenne eine Menge Leute, die mit Bitcoin große Gewinne gemacht haben. Aber wenn sie mir erzählen, daß Bitcoin das neue Gold ist, kann ich nur den Kopf schütteln, weil es dieses Mal nicht anders ist. Es ist nicht das neue Gold, es ist nicht das neue Silber. Es ist ein ungesicherter virtueller Vermögenswert. Virtuell bedeutet, daß er nicht existiert. Es bedeutet, daß es keinen Körper hat, den man treten kann, keine Seele, die man verdammen kann und es existiert nicht einmal, außer in Computern.Sehen Sie, Gold und Silber sind die ultimativen Finanzanlagen. Sie sind wertvoll, weil die Menschen sie haben wollen. Die Menschen wollten sie schon immer haben, seit mehr als 5.000 Jahren Geschichte, deshalb sind sie wertvoll. Im Gegensatz zu anderen Finanzanlagen gibt es bei Gold und Silber kein Gegenparteirisiko, weil auf der anderen Seite des physischen Goldes und Silbers niemand steht, der es wiedergutmachen muß.Wenn Sie Anleihen kaufen, muß der Emittent der Anleihe Zinsen und Kapital zahlen. Wenn Sie Aktien kaufen, muß das Unternehmen einen Gewinn erzielen, sonst sind die Aktien nichts wert. Bei Gold und Silber ist das nicht der Fall. Sie sind das ultimative Geld. Wenn man sie in der Hand hat, hat man das ultimative Geld in der Hand. Deshalb sage ich den Leuten: "Laßt euch nicht auf diese Papiergoldmodelle ein. Kaufen Sie einfach das physische Gold und Silber und nehmen Sie es selbst in Empfang. Und wenn ihr zu viel habt, um es selbst zu lagern, dann nehmt einen Verwahrer."