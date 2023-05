Osisko Gold Royalties: Ergebnisse des 1. Quartals 2023

Ergebnisse Freigabe: Mittwoch, 10. Maith , 2023 nach Börsenschluss



Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse



Drei Monate zum Jahresende

31. März,

2023 2022



Gold(i) $1,890 $1,877

Silber(ii) $22.55 $24.01



Wechselkurs (US$/Kan$)(iii) 1.3525 1.2662

Drei Monate per Ende

31. März,

2023 2022

$ $



Anteile an Lizenzgebühren

Umsatzerlöse 39,178 34,989

Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Abschreibung) (135) (94)

Bargeldspanne (in Dollar) 39,043 34,895 99



Erschöpfung (6,848) (6,855)

Bruttogewinn 32,195 28,040



Interessen am Strom

Umsatzerlöse 20,409 15,700

Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Abschreibung) (3,906) (3,087)

Bargeldspanne (in Dollar) 16,503 12,613



Erschöpfung (6,647) (4,443)

Bruttogewinn 9,856 8,170



Lizenzgebühren und Streamzinsen 55,546 47,508

Bargeldspanne insgesamt (in Dollar)

Geteilt durch: Gesamteinnahmen 59,587 50,689

Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen) 93.2% 93.7%



Gesamt - Bruttogewinn 42,051 36,210

Drei Monate per Ende

31. März,

2023 2022

(in Tausend Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie) $ $



Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen 20,848 16,804



Anpassungen:

Wertminderung von Vermögenswerten 271 520

Fremdwährungsverlust (-gewinn) 18 (876)

Nicht realisierter Netto(gewinn)verlust aus Kapitalanlagen (2,097) 5,840

Anteil am Verlust (Gewinn) von assoziierten Unternehmen 6,145 (2,604)

Latente Ertragssteueraufwendungen 7,460 5,159



Bereinigtes Ergebnis 32,645 24,843



Gewichtete durchschnittliche Anzahl von 184,719 166,926

Stammaktien im Umlauf (in 000)



Bereinigtes Ergebnis je unverwässerte Aktie -0.18 -0.15

Konsolidierte Bilanzen

Zum 31. März 2023 und zum 31. Dezember 2022

(Ungeprüft)

(tabellarische Beträge in Tausend kanadischen Dollar)



31. März, 31. Dezember,

2023 2022

$ $



Vermögenswerte



Umlaufvermögen



Bargeld 119,084 90,548

Kurzfristige Investitionen 1,644 -

Forderungsbeträge 8,871 11,700

Sonstige Aktiva 3,201 2,546

132,800 104,794



Langfristige Vermögenswerte



Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 318,460 319,763

Sonstige Investitionen 72,184 73,504

Lizenzgebühren, Strom und sonstige Beteiligungen 1,364,329 1,378,253

Goodwill 111,204 111,204

Sonstige Aktiva 9,763 8,783

2,008,740 1,996,301



Verbindlichkeiten



Kurzfristige Verbindlichkeiten



Verbindlichkeiten und antizipative Passiva 3,811 6,825

Auszuschüttende Dividenden 10,160 10,121

Leasingverbindlichkeiten 1,085 921

15,056 17,867



Langfristige Verbindlichkeiten



Leasingverbindlichkeiten 7,688 6,701

Langfristige Schulden 134,370 147,950

Latente Ertragssteuern 92,564 86,572

249,678 259,090



Eigenkapital



Grundkapital 2,087,576 2,076,070

Beigetragener Überschuss 78,835 77,295

Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis 45,552 47,435

Defizit (452,901) (463,589)

1,759,062 1,737,211

2,008,740 1,996,301





2023 2022

$ $



Umsatzerlöse 59,587 50,689



Kosten des Umsatzes (4,041) (3,181)

Erschöpfung (13,495) (11,298)

Bruttogewinn 42,051 36,210



Sonstige betriebliche Aufwendungen

Allgemeines und Verwaltung (6,209) (4,836)

Geschäftsentwicklung (1,496) (1,421)

Betriebliche Erträge 34,346 29,953

Zinserträge 2,063 1,108

Finanzierungskosten (2,870) (5,926)

Devisengewinne 19 818

Anteil am (Verlust) Ergebnis von assoziierten Unternehmen (6,145) 2,604

Sonstige Gewinne (Verluste), netto 1,826 (6,360)

Ergebnis vor Ertragsteuern 29,239 22,197

Ertragsteueraufwand (8,391) (5,393)

Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen 20,848 16,804

Nettoverlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen - (22,333)

Nettogewinn (-verlust) 20,848 (5,529)



Nettogewinn (-verlust) zurechenbar an:

Die Aktionäre von Osisko Gold Royalties Ltd. 20,848 326

Nicht beherrschende Anteile - (5,855)



2023 2022

$ $



Betriebliche Aktivitäten

Nettoergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen 20,848 16,804

Anpassungen für:

Aktienbasierte Vergütung 2,289 1,750

Abschöpfung und Amortisation 13,754 11,573

Wertminderung von Vermögenswerten 271 520

Finanzierungskosten 123 1,698

Anteil am Verlust (Gewinn) von assoziierten Unternehmen 6,145 (2,604)

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert 2,745 7,948

bewerteten finanziellen

Vermögenswerten

Nettogewinn aus der Verwässerung von Investitionen (4,842) (2,060)

Fremdwährungsverlust (-gewinn) 16 (876)

Latente Ertragssteueraufwendungen 7,460 5,159

Andere (87) (20)

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 48,722 39,892

vor Veränderung der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals

Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals (3,272) 615

Nettogeldfluss aus fortgeführten Geschäftsbereichen 45,450 40,507

Netto-Geldfluss aus aufgegebenen Geschäftsbereichen - (16,897)

Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 45,450 23,610



Investierende Tätigkeiten

Erwerb von kurzfristigen Kapitalanlagen (1,643) -

Erwerb von Beteiligungen (271) (6,296)

Erwerb von Lizenzgebühren und Stream-Interests - (9,290)

Nettogeldfluss für Investitionen aus fortgeführten Geschäftsbereichen (1,914) (15,586)

Nettogeldfluss aus Investitionen für aufgegebene Geschäftsbereiche - 3,314

Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit (1,914) (12,272)



Finanzielle Aktivitäten

Bought Deal-Eigenkapitalfinanzierung - 311,962

Kosten der Aktienausgabe - (12,816)

Rückzahlung von langfristigen Verbindlichkeiten, abzüglich Diskont auf Bankakzepte (13,463) -

Ausübung von Aktienoptionen und Ausgabe von Aktien im Rahmen des Aktienkaufplans 8,900 622

Normales Emittentenangebot zum Kauf von Stammaktien - (4,879)

Ausgeschüttete Dividenden (9,753) (8,723)

Quellensteuern auf die Abrechnung von gesperrten und aufgeschobenen Aktieneinheiten (456) (424)

Andere (212) (214)

Nettofinanzierungsmittelfluss aus fortgeführten Geschäftsbereichen (14,984) 285,528

Nettofinanzierungs-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen - 37,137

Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten (verwendet für) (14,984) 322,665



Zunahme der liquiden Mittel vor Auswirkungen von Wechselkursänderungen 28,552 334,003



Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Kassenbestand

Fortgeführte Aktivitäten (16) (92)

Aufgegebene Geschäftsbereiche - (159)

Nettozunahme der Barmittel 28,536 333,752

Zahlungsmittel - Beginn des Zeitraums 90,548 115,698

Barmittel - Ende des Zeitraums 119,084 449,450

- Starke Cash-Marge von 55,5 Millionen $ und operativer Cashflow von 45,5 Millionen $- Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 9%Montréal, 10. Mai 2023 - Osisko Gold Royalties Ltd. (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE) gab heute seine konsolidierten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt. Die Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar angegeben.- 23.111 GEOs1 verdient, ein Anstieg von 27% gegenüber dem ersten Quartal 2022 (Q1 2022 - 18.251);- Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 59,6 Millionen $ (Q1 2022- 50,7 Millionen $);- Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit2 von 45,5 Millionen $ (Q1 2022 - 40,5 Millionen $);- Cash-Marge3 von 55,5 Millionen $ oder 93% (Q1 2022 - 47,5 Millionen $ oder 94%)- Nettogewinn2 von 20,8 Millionen $, 0,11 $ pro Aktie (Q1 2022 - 16,8 Millionen $, 0,10 $ pro Aktie);- Bereinigter Gewinn3 von 32,6 Millionen $, 0,18 $ pro Aktie (Q1 2022 - 24,8 Millionen $, 0,15 $ pro Aktie);- Rückzahlung von 15,0 Mio. USD im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität;- Erhöhung des Barguthabens auf 119,1 Millionen Dollar zum 31. März 2023; und- Erklärung einer vierteljährlichen Dividende von 0,055 $ pro Stammaktie, die am 14. April 2023 an die zum Geschäftsschluss am 31. März 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird.Sandeep Singh, Präsident und CEO von Osisko, kommentierte: "Wir hatten einen guten Start in das Jahr 2023 und erwarten einen Anstieg der Lieferungen im Laufe des Jahres, da wir von den Hochläufen bei einigen unserer Kernanlagen profitieren, zusätzlich zu dem erwarteten baldigen Abschluss der CSA-Transaktion, was Osisko für ein weiteres Rekordjahr positioniert.Die Katalysatoren in unserem Portfolio verstärken sich weiter. Die Konsolidierung der kanadischen Mine Malartic durch Agnico Eagle bietet zahlreiche Möglichkeiten für weitere Produktionssteigerungen, da das Unternehmen Möglichkeiten zur Maximierung des Mühlendurchsatzes untersucht. Darüber hinaus ist die Partnerschaft zwischen Gold Fields und Osisko Mining beim Windfall-Projekt ein großartiges Ergebnis, das die Risiken für einen wichtigen Vermögenswert in unserem Portfolio verringert. Wir gratulieren dem Team von Osisko Mining zu diesem großartigen Ergebnis. Auf globaler Ebene erschließen unsere Partner mit durchschnittlich über 1,1 Millionen gebohrten Metern pro Jahr in den letzten sechs Jahren weiterhin einen beträchtlichen Wert in unserer gemeinsamen Anlagenbasis. Dieser Wert zeigt sich im gesamten Portfolio und unterstreicht das freie Potenzial, das in unserer Anlagenbasis steckt."- Erklärung einer vierteljährlichen Dividende von 0,060 $ pro Stammaktie (Erhöhung um 9,1 %), zahlbar am 14. Juli 2023 an die zum Geschäftsschluss am 30. Juni 2023 eingetragenen Aktionäre.Das Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Norman MacDonald ein neuer unabhängiger Kandidat für die Wahl auf der kommenden Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 7. Juni 2023 ist. Herr MacDonald verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei institutionellen Investmentfirmen, die sich auf natürliche Ressourcen konzentrieren. Charles E. Page, dessen Amtszeit gemäß den Richtlinien des Unternehmens zu Ende geht, wird sich nicht zur Wiederwahl stellen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und die Geschäftsleitung möchten Herrn Page ihre Anerkennung für seinen Einblick und seinen wertvollen Beitrag über die Jahre hinweg aussprechen.Osisko gibt die Ergebnisse des ersten Quartals 2023 sowie Details zu Webcast und Telefonkonferenz bekannt.Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar.Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist. Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 180 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 5% Net Smelter Return Royalty auf die Mine Canadian Malartic, eine der größten Goldminen Kanadas, getragen.Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.Heather Taylor, Vizepräsidentin, Investor RelationsTel.. (514) 940-0670 x105htaylor@osiskogr.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chAnmerkungen: (1) Goldäquivalent Unzen: Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren, Streams und Abnahmen. Die Silbereinnahmen aus Lizenz- und Streamvereinbarungen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die damit verbundenen Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt werden. Abnahmevereinbarungen werden umgerechnet, indem das finanzielle Abrechnungsäquivalent durch den durchschnittlichen Goldpreis des Berichtszeitraums geteilt wird.(i) Der pm-Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.(iii) Tageskurs der Bank of Canada.(2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen(3) Nicht-IFRS-Kennzahlen: Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Leistungskennzahlen angegeben, die keine standardisierte Bedeutung haben, die von den International Financial Reporting Standards (IFRS) vorgeschrieben ist, einschließlich (i) Cash-Marge (in Dollar und in Prozent), (ii) bereinigter Gewinn (Verlust) und (iii) bereinigter Gewinn (Verlust) pro Aktie. Die Darstellung dieser Non-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen sind nicht notwendigerweise ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus dem Betrieb gemäß IFRS. Da sich die Geschäftstätigkeit von Osisko in erster Linie auf Edelmetalle konzentriert, legt das Unternehmen Cash-Margen und bereinigte Gewinne vor, da es der Ansicht ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten, die Ergebnisse auf einer ähnlichen Grundlage präsentieren. Andere Unternehmen können diese Non-IFRS-Kennzahlen jedoch anders berechnen.Cash Margin (in Dollar und in Prozent der Einnahmen): Die Cash-Marge (in Dollar) entspricht dem Umsatz aus fortgeführten Geschäften abzüglich der Umsatzkosten (ohne Abschreibungen). Die Cash-Marge (in Prozent des Umsatzes) entspricht der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen.Bereinigtes Ergebnis (Verlust) und bereinigtes Ergebnis (Verlust) je unverwässerte Aktie: Der bereinigte Gewinn (Verlust) ist definiert als: Nettogewinn (-verlust), bereinigt um bestimmte Posten: Wechselkursgewinne (-verluste), Wertminderungen von Vermögenswerten (einschließlich Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten und Investitionen in assoziierte Unternehmen), Gewinne (Verluste) aus der Veräußerung von Vermögenswerten, nicht realisierte Gewinne (Verluste) aus Investitionen, Anteile an Gewinnen (Verlusten) von assoziierten Unternehmen, latente Steueraufwendungen (-erstattungen), Transaktionskosten und andere Posten wie nicht liquiditätswirksame Gewinne (Verluste).Der bereinigte Gewinn (Verlust) je unverwässerte Aktie ergibt sich aus dem bereinigten Gewinn (Verlust) geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der für den Zeitraum ausstehenden Stammaktien.Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, Produktionsschätzungen von Osiskos Vermögenswerten (einschließlich Produktionssteigerungen), rechtzeitige Entwicklungen von Bergbaugrundstücken, für die Osisko Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen besitzt, die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums von Osisko, Betriebsergebnisse, geschätzte zukünftige Einnahmen, Produktionskosten, Buchwert von Vermögenswerten, Fähigkeit, weiterhin Dividenden zu zahlen, Bedarf an zusätzlichem Kapital, Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, zukünftige Nachfrage nach Rohstoffen und Preisschwankungen bei Rohstoffen (einschließlich der Aussichten für Gold, Silber, Diamanten und andere Rohstoffe), Währungsmärkte und allgemeine Marktbedingungen. Darüber hinaus sind Aussagen und Schätzungen (einschließlich Daten in Tabellen) in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen sowie Unzen Goldäquivalent zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen beruht, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Schätzungen auch realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risikofaktoren beinhalten, ohne Einschränkung, (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, Risiken in Bezug auf: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Ramp-up (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Unterschiede bei der Produktionsrate und dem Zeitplan der Produktion gegenüber den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Unterschiede bei der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Ungewissheiten, die mit dem Geschäft der Exploration, Erschließung und des Bergbaus verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Böschungsbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken; im Hinblick auf externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden, (b) Wertschwankungen des kanadischen Dollars gegenüber dem $ Dollar, (c) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen und Steuerpolitik; (c) regulatorische Änderungen seitens nationaler und lokaler Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen sowie Steuerpolitik; (d) Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält oder über die diese gehalten werden; (e) anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen; (f) Reaktionen relevanter Regierungen auf den COVID-19-Ausbruch und die Effektivität dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen von COVID-19 auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die finanzielle Lage von Osisko; in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen oder die von Osisko verfolgt werden, oder (b) die Integration von erworbenen Vermögenswerten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben signifikanter Veränderungen bei den laufenden Einkünften und Vermögenswerten des Unternehmens im Zusammenhang mit der Bestimmung seines Status als Passive Foreign Investment Company ("PFIC"); das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und - in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält - (i) der laufende Betrieb der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) übereinstimmt, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen, die von den Eigentümern oder Betreibern der zugrundeliegenden Grundstücke abgegeben wurden (einschließlich der Erwartungen für die Entwicklung der zugrundeliegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans für die Integration der erworbenen Vermögenswerte.Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.Osisko Gold Royalties Ltd.