Beyond Minerals: Namensänderung zu Beyond Lithium

Das Unternehmen gab gestern bekannt, dass die Aktionäre auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung des Unternehmens am 15. Mai 2023 einen Sonderbeschluss gefasst haben, um den Namen des Unternehmens von "Beyond Minerals Inc." in " Beyond Lithium Inc. " zu ändern.Mit der Öffnung der Märkte am Donnerstag, dem 18. Mai 2023, werden die Stammaktien des Unternehmens entsprechend an der Canadian Securities Exchange unter dem neuen Namen gehandelt. Die Aktiensymbole des Unternehmens bleiben unverändert.Die neue CUSIP lautet 08863D100 und die neue ISIN lautet CA08863D1006.© Redaktion MinenPortal.de