Egon von Greyerz Interview: Außer Kontrolle - Tektonische Verschiebungen voraus!

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

0:40 US-Schulden außer Kontrolle

02:10 Schulden steigen exponentiell, Steuern nur gering

02:45 Zinskosten für US-Schulden explodieren, bald eine Billion pro Jahr

03:40 Die Hälfte der US-Banken ist insolvent?

04:20 Zwei Billionen Dollar Buchverluste

05:30 Die FDIC verfügt über 127 Mrd. Dollar, ein Tropfen im Ozean

06:40 Welche Banken haben welches Derivaterisiko?

09:10 Bankenguthaben stellen ein hohes Risiko dar

09:55 Die Industrieproduktion in den USA und der Eurozone sinkt

11:00 Covid-Subventionen sind ausgelaufen, jetzt findet der Konsumeinbruch statt

12:10 Wachsende Gebrachtwagenbestände und fallende Preise sind ein Streßindikator

14:20 Inflation und höhere Zinsen strangulieren die Verbraucher

15:40 Seit dem Jahr 2020 hat Gold in allen Währungen zugelegt, Comex-Lieferungen bleiben hoch

16:25 Gold macht nur ca. 0,5% der Finanz-Assets aus

17:20 Gold kann sich im Preis vervielfältigen, da die Risiken gewaltig sind

18:35 Der Rekord-Goldpreis wird von den Medien weitgehend verschwiegen

19:30 Die Rekorde wurden ohne jede Aufregung erreicht, der perfekte Bullenmarkt

Die US-Staatsverschuldung geht exponentiell nach oben und auf Jahresbasis erreichen die Zinszahlungen schon fast eine Billion Dollar. Gleichzeitig soll ca. die Hälfte der gut 4.000 US Banken insolvent sein und bisher Buchverluste von zwei Billionen Dollar auftürmen. Die FDIC hat nur geringe Mittel zum Schutz der Einlagen. Ein weiteres Risiko stellen die Derivate dar, die explodieren werden. Die sich verschlechternde wirtschaftliche Situation in den USA und Europa wird die Verluste der Banken vergrößern.Auch die Verbraucher leiden und sparen immer mehr bzw. sind gezwungen, Autos zu verkaufen, um die hohen Lebenshaltungskosten zu finanzieren. Mit den hohen Zinsen wächst der Streß immer weiter.Die Aussichten für Gold bleiben hervorragend. Seine Wertentwicklung seit dem Jahr 2020 ist herausragend und zwar in allen Währungen. Neue Höchstpreise verzeichnete Gold jüngst in jeder Währung, aber der Markt läuft ohne jede Euphorie und die Medien berichten unterdurchschnittlich. Der perfekte Bullenmarkt hat noch einen langen Weg vor sich.Vermögenserhalt jetzt: h ttp://goldswitzerland.comt © Jan KneistM & M Consult UG (hb)