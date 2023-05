Gold und Silber an der COMEX

Quelle: Refinitiv; Graphiken Degussa.

In der politisch diktierten Lockdown-Krise gab es einen merklichen Anstieg der Silber-, vor allem aber der Goldbestände an der COMEX. Während die Silberbestände mittlerweile wieder deutlich unter dem Vor-Krisenniveau liegen, sind die Goldbestände nach wie vor erhöht.Der Handel in Gold- und Silber-Future-Kontrakten liegt zahlenmäßig nach wie vor deutlich unter dem Niveau, das vor Ausbruch der Corona-Krise zu beobachten war.Die erhöhten Gold- und Silberbestände an der COMEX, verbunden mit verminderter Future-Handelsaktivität, haben zu einem außergewöhnlich hohen "Deckungsverhältnis" an der COMEX geführt. Das lässt sich interpretieren als Ausdruck einer erhöhten Vorsicht: Die künftige physische Auslieferung bei Kontrakt-Fälligkeit könnte höher ausfallen, als man in Vergangenheit gewohnt war.© Prof. Dr. Thorsten PolleitAuszug aus dem Marktreport der Degussa Goldhandel GmbH