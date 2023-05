Defla XL  China Deflation verschäft, USD-Mangel verschärft, stark steigende Zinsen

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Es geht das Gerücht um, der US-Präsident plane eine Obergrenze für amerikanische Unternehmen für deren Investitionen in der Volksrepublik China. Das Gerücht beinhaltet noch keine Information, ob das nur für Neuinvestitionen gilt. In der abgelaufenen Woche war es um dieses Gerücht abermals still.Die Begeisterung um AI geht weiter, unser Schwergewicht NVIDIA - für unsere Kunden rechtzeitig aufgestockt - explodierte im Kurs:Der NASDAQ performt entsprechend positiv:Technologie braucht keine niedrigen Zinsen, sie kann mehr Fortschritt schaffen (in %) als das Geld an Zinsen kostet. Ansonsten heftige Deflation:USD-Kapitalmarktzinsen weiter im Steigflug (Anleihenkurse im Tiefflug):Realwirtschaftsproduktionsaktien (hier Hong Kong Hang Seng)