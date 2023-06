Es hat begonnen & Gold vor Mega-Anstieg?!

Der weltweitere Reset nimmt Fahrt auf. In den USA steigen die Insolvenzen rasant an und sind jetzt auf dem höchsten Stand seit 2010. Der Konsum geht wegen der Inflation immer weiter zurück, was auch die Industrie in Mitleidenschaft zieht. Neue Bankenbeben werden damit wahrscheinlicher.In Deutschland brechen die Einzelhandelsumsätze ebenfalls ein, die Reallohnverluste werden als Ursache genannt. Daneben wird die Wirtschaft durch die katastrophale Regierungspolitik (Zitat Bloomberg) weiter beschädigt.Kann China diese Schwäche ausgleichen? Eher unwahrscheinlich, denn auch dort gibt es einen Rückgang im verarbeitenden Gewerbe. Die Preise von Kupfer und Eisenerz sehen schwach aus, andere Rohstoffe, die man als Indikatoren für wirtschaftliche Stärke betrachtet, ebenfalls. Die Neue Entwicklungsbank (NDB) der BRICS könnte zu einer Clearingstelle mit eigener, möglicherweise goldgedeckter Währung werden, so der russische Finanzminister.Weltweit bleibt Gold gefragt, besonders stark in den Schwellenländern. In Shanghai gehen die Silberbestände stark zurück. Großunternehmen sollen sich eindecken. Der Bestand an der Shanghai Futures Exchange fiel in einem Monat um 17,6% und liegt derzeit bei nur noch 1.500 Tonnen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)