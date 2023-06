Gold, Silber & Goldaktien

Sah es bis Freitagmorgen noch gut aus, wurde die Stimmung am Freitagnachmittag, zumindest was Gold und Silber anging, gedrückt. Der Goldpreis klopfte im Future zweimal an der runden Marke von 2.000 USD an, scheiterte dann aber und es kam Druck auf.Silber scheiterte an der 24 USD im Future, hält sich relativ gesehen, aber noch etwas besser als Gold:Die GDX-GLD-Ratio nach zwei starken Tagen dann am Freitag mit einem Rückschlag:Ich gebe die bullische Einschätzung noch nicht auf, jedoch muss es bis Mitte der Woche eine entsprechende Bewegung nach oben bei Gold und Silber geben. Im Idealfall über die Hochs der vergangenen Woche. Fehlt den beiden Edelmetallen die Kraft dazu, dann müssen wir davon ausgehen, dass die Korrektur noch nicht abgeschlossen ist.Entscheidend wird auch sein, wie sich die Zinserwartungen, für die in der nächsten Woche (14.06.) stattfindende FED-Sitzung, entwickeln. In der vergangenen Woche haben wir eine 180-Grad Wende gesehen.Anfang der Woche haben noch 64,20% eine Zinserhöhung erwartet, Ende der Woche waren es nur noch 21,80%, was bedeutet, das 78,20% davon ausgehen, dass die FED in der nächsten Sitzung pausiert:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.