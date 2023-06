Pan Global Resources beginnt mit den Bohrungen im Kupfer-Zinn-Silber-Zielgebiet Romana West

- Romana West liegt im angrenzenden Bereich des Kupfer-Zinn-Vorkommens La Romana- Erstes Bohrprogramm mit 25-30 Bohrlöchern bei Romana West angelaufen- Bohrungen beim hochwertigen Cu-Au-Vorkommen Cañada Honda angelaufenVANCOUVER, 21. Juni 2023 - Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) freut sich bekanntgeben zu können, dass es mit Diamantbohrungen im Zielgebiet Romana West beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Escacena im iberischen Pyritgürtel in Südspanien begonnen hat. Neue detaillierte geophysikalische, geochemische und geologische Untersuchungen sowie die Lage historischer Grubenräume weisen auf das Potenzial hin, dass sich die Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung (Cu-Sn-Ag) von La Romana um mehr als 800 m in Richtung Westen in das Zielgebiet Romana West erstrecken könnte. Auch im vorrangigen Zielgebiet Cañada Honda werden die Bohrungen fortgesetzt."Wir freuen uns, dass wir die ersten Bohrungen im vorrangigen Kupferzielgebiet Romana West durchführen können, während die Exploration beim Projekt Escacena weiter beschleunigt wird. Die Mineralisierung bei La Romana wurde bereits über eine Länge von über einem Kilometer umgrenzt und könnte sich auf über zwei Kilometer ins angrenzende Zielgebiet Romana West ausstrecken. Die ersten 13 Bohrstandorte wurden im Rahmen einer ersten Maßnahme mit 25 bis 30 Bohrlöchern positioniert, um die oberflächennahe Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung von La Romana zu vergrößern. Es wird damit gerechnet, dass in etwa drei Wochen eine zweite Bohranlage eintreffen wird," soTim Moody, Präsident und Geschäftsführer von Pan Global.Das Zielgebiet Romana West umfasst eine vorausgeschätzte große Schwereanomalie nach Westen, die mit der Mineralisierung von La Romana und einer möglichen Ausdehnung der oberflächennahen Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung La Romana übereinstimmt. Die bisherigen Bohrungen bei La Romana zeigen, dass sich die Mineralisierung über ein Gebiet von etwa 1,2 Kilometern erstreckt und nach Westen hin in Richtung der historischen Minenanlagen von La Romana im Zielgebiet Romana West noch weit geöffnet ist. Die Mineralisierung ist auch neigungsabwärts in mehreren Bereichen weiterhin geöffnet.Das geplante Bohrprogramm in Romana West umfasst 25 bis 30 Bohrlöcher (etwa 6.000 m) von Norden nach Süden, die etwa 100 m voneinander entfernt sind, um den westlichen Umfang der nahegelegenen La Romana-Mineralisierung zu skizzieren. Die laufenden geophysikalischen und geochemischen Untersuchungen werden dazu dienen, Prioritäten zu setzen und die Standorte der Bohrlöcher zu präzisieren. Die anfänglich geplanten Bohrlochstellen sind in Abbildung 1 nachstehend dargestellt.Nachdem vor kurzem der Zugang zur Oberfläche des Zielgebiets Romana West gesichert wurde, wurden detaillierte Untersuchungen der Gravität, der induzierten Polarität (IP), der Geochemie des Bodens und der Geologie in der Umgebung begonnen und weiter fortgesetzt. Mehr als 750 Gravitationsdatenpunkte, 500 Bodenproben, die mittels tragbarem XRF (pXRF) analysiert wurden, und drei IP-Leitungen im Abstand von 200 m bis 250 m, die das Ziel Romana West abdecken, wurden abgeschlossen. Geologische Kartierungen und Lidar-Untersuchungen über die historischen Grubenräume sind am Laufen.Die neuen Vermessungsergebnisse weisen auf eine markante 0,6 m Gal-Schwereanomalie bei Romana West hin, die sich bis zu 1.000 m westlich der La Romana-Bohrung erstreckt. Die Spitze der Schwereanomalie Romana West fällt mit dem Standort der historischen Bergwerke zusammen. Eine pXRF Kupfer-Zinn-Bodenanomalie und eine hohe IP-Aufladbarkeit weisen auf ein großes Potential einer Ausdehnung der oberflächennahen Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung La Romana in diesem Gebiet hin.Im Rahmen der neuen Untersuchung wurden westlich und nördlich von Romana West zusätzliche Schwereanomalien festgestellt, die weiter untersucht werden müssen.Bei der Untersuchung der historischen Grubenräume bei Romana West wurden mehrere oberflächennahe Gruben und Stollen gefunden, die an der Oberfläche eine sekundäre Kupfermineralisierung aufweisen. Die historischen Bergwerke entsprechen der prognostizierten Fortsetzung der La Romana-Mineralisierung.Auch im Cañada Honda-Zielgebiet werden Bohrungen durchgeführt, wobei die zweite von drei Folgebohrungen in Arbeit ist.Für die etwa 20 Bohrlöcher von Zarcita und La Romana stehen die Untersuchungsergebnisse noch aus.Das Projekt Escacena umfasst ein großes, zusammenhängendes, 5.760 Hektar großes Stück Land, das zu 100 % von Pan Global im Osten des iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Escacena liegt in der Nähe der aktiv betriebenen Minen Las Cruces und Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wobei sich Minera Los Frailes/Grupo Mexico in der abschließenden Genehmigungsphase befindet und der Bau voraussichtlich 2023 begonnen wird. Das Escacena-Projekt beherbergt die Kupfer-Zinn-Silber-Vorkommen von La Romana und eine Reihe anderer aussichtsreicher Zielgebiete, einschließlich Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep, Romana North, Romana West, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo und San Pablo. Pan Global Resources Inc. zielt aktiv auf kupferhaltige Mineralvorkommen ab, da Kupfer aufgrund der überzeugenden Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage und der Aussichten auf langfristig hohe Preise ein entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende ist. Escacena, das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, befindet sich im ertragreichen iberischen Pyritgürtel in Südspanien, wo Infrastruktur, Bergbau- und Fachwissen sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammengenommen ein erstklassiges Gebiet für Bergbauinvestitionen darstellen. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Fachleuten in den Bereichen Exploration, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dazu verpflichtet haben, sicher und mit größtem Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden zu arbeiten.James Royall, Vice President Exploration für Pan Global Resources und Sachverständiger im Sinne der spanischen Rechtsvorschrift 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung überprüft. Herr Royall agiert unabhängig vom Unternehmen.Im Namen des VerwaltungsratsJason Mercier, VP Investor Relations and Communicationsjason@panglobalresources.com+1 778 372-7101www.panglobalresources.comZukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten in Bezug auf die Zukunft gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Resultate und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, daher sollte man sich auf solche zukunftsgerichteten Informationen nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der ,,Management Discussion and Analysis" des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens lesen, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung vorlagen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.