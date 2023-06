Betrugswarnung: Gold- und Silberinvestoren werden ins Visier genommen

Anleger müssen heute durch ein wahres Minenfeld navigieren, um ihr Geld vor Bedrohungen zu schützen. Von kleinen Betrügern bis hin zu gierigen Führungskräften bei großen Finanzinstituten gibt es allzu viele schlechte Akteure, die sich durch Lügen, Betrug und Diebstahl bereichern wollen. Vor kurzem wurden wichtige Akteure im Bereich der Kryptowährungen als Betrüger entlarvt. Auch Großbanken wie JPMorgan Chase, Citi und die Deutsche Bank mussten Hunderte von Millionen Dollar Strafe zahlen, weil sie Kunden betrogen und Märkte manipuliert haben. Im Falle von Wells Fargo wurden Bankster sogar dabei erwischt, wie sie gefälschte, gebührenpflichtige Konten für Kunden eröffneten, die nicht darum gebeten hatten. Traurigerweise gibt es auch in der Edelmetallbranche bösartige Akteure.Im vergangenen Monat erhob die Securities and Exchange Commission (SEC) Anklage gegen ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen namens Red Rock Secured wegen angeblichen Betrugs an Käufern von Edelmetallen. Der SEC zufolge hat der Geschäftsführer von Red Rock ein betrügerisches System inszeniert, bei dem Hunderte von Anlegern davon überzeugt werden sollten, Wertpapiere auf ihren Rentenkonten zu verkaufen, um Gold- und Silbermünzen zu kaufen - mit einem Aufschlag von nur 1% bis 5%. In Wirklichkeit verlangte Red Rock einen Aufschlag von bis zu 130%, was es ihnen ermöglichte, von den mehr als 50 Millionen Dollar, die sie von den Anlegern erhalten hatten, mehr als 30 Millionen Dollar einzustecken."Das Unternehmen hatte Kunden, denen es den Kauf von Bullion schmackhaft machen wollte, aggressiv zu obskuren Münzen gelenkt, die es als numismatisch wertvoll darstellte. Diese Münzen mögen zwar ungewöhnlich gewesen sein, aber der Marktwert dieser Kuriositäten erwies sich als ganz gewöhnlich. Red Rock hatte es bei seiner Lockvogeltaktik offenbar auf politisch konservative Rentner abgesehen. Das Gleiche gilt für eine Firma namens Regal Assets, die beschuldigt wird, Anleger um mehrere Millionen Dollar geprellt zu haben, nachdem sie die Bullionbestellungen ihrer Kunden nicht ausgeführt hatte. Regal Assets bezahlte für Empfehlungen von konservativen Talkshow-Moderatoren, deren treue Anhänger dann fürstlich betrogen wurden.Über die Notlage der Opfer, die ihre Ersparnisse verloren haben, wurde kürzlich in einer Folge von Inside Edition und hier bei Money Metals berichtet. In den letzten Jahren wurden auch Goldline, Northwest Territorial Mint, Tulving, Merit Gold, Chase Metals und andere Anbieter von Edelmetallen im Einzelhandel beschuldigt, Kunden um Millionen betrogen zu haben. Unsere langjährigen Leser und Kunden wissen, dass Money Metals die Leute immer dazu ermutigt hat, den Schmelzwert des gekauften Metalls (d.h. den tatsächlichen Spotmarktpreis des Metalls) zu verstehen und mit dem Preis für den Artikel zu vergleichen. Die Differenz zwischen dem Kassapreis je Unze und dem Artikelpreis je Unze wird als "Aufschlag" bezeichnet. Im Allgemeinen gilt: je niedriger die Prämie, desto besser.Eine weitere Lektion: Bullion-Investoren, die nur aufgrund von Werbeaussagen kaufen, riskieren, auf dem Trockenen zu sitzen. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um den Online-Ruf eines Händlers zu prüfen, bevor Sie bestellen. Außerdem sollten Sie erwarten, dass der Händler bei Auftragserteilung eine verbindliche Schätzung des Liefertermins abgibt. Die Kundenrezensionen für Money Metals Exchange sind aus gutem Grund überwältigend positiv. Unabhängig davon, ob Sie ein neuer Kunde mit kleinem Budget oder ein erfahrener Stacker sind, können Sie mit Vertrauen bei Money Metals kaufen. Natürlich gibt es auch andere seriöse Anbieter in dieser Branche. Aber Amerikaner, die Gold- und Silberprodukte mit niedrigen Prämien erwerben möchten, sollten Händler, die hochpreisige numismatische, Proof- oder "Sammlermünzen" anbieten, unbedingt meiden.Numismatik ist eine riesige Gewinnmöglichkeit für Händler und Betrüger gleichermaßen. Der numismatische Markt zieht auch Fälscher an. Es gibt kaum einen Anreiz, Bullionmünzen zu fälschen, die nahe am Schmelzwert verkauft werden, während der Wert einer numismatischen Münze durch eine geringfügige Änderung ihrer Qualität oder ihres Aussehens enorm aufgebläht werden kann. Selbst wenn eine numismatische Münze wirklich einen zusätzlichen Wert hat, ist die Liquidität beim Kauf und Verkauf solcher Gegenstände in der Regel sehr gering, was bedeutet, dass Sie einen enormen Preisnachlass in Kauf nehmen könnten.Im Gegensatz dazu geht es Ihnen als Goldanleger eher um die Anzahl der Unzen, die Sie besitzen, als um die angebliche Seltenheit oder den ästhetischen Wert der Münzen. Gold und Silber bleiben ehrliches Geld, auch wenn unehrliche Leute versuchen, sich als Anbieter auszugeben. Letzten Endes sind physische Edelmetalle ein sichereres und solideres Wertaufbewahrungsmittel als Schuldtitel in Form von Federal-Reserve-Noten, die selbst ein Betrug am amerikanischen Volk sind. Die als Dollar getarnten Federal-Reserve-Noten haben die verfassungsmäßigen US-Dollar verdrängt, die durch bestimmte Mengen an Gold und Silber gedeckt waren. Käufer aufgepasst!© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 19. Juni 2023 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.