Kongress kritisiert Fed und Powell sorgt sich um Goldwährungen

Die halsstarrige Haltung von Jerome Powell setzt die Edelmetallmärkte unter Abwärtsdruck. Der Vorsitzende der Federal Reserve sagte diese Woche vor dem Kongress zum Thema US-Geldpolitik aus. Powell sagte, die anhaltend hohe Inflation sei nach wie vor ein Hauptproblem. Auch wenn die offiziellen Messgeräte eine Abschwächung des Preisanstiegs anzeigen, liegt dieser immer noch deutlich über dem 2%-Ziel der Fed. Powell deutete an, dass weitere Zinserhöhungen noch in diesem Jahr folgen werden. Futures-Händler reagierten mit dem Verkauf von Gold- und Silberkontrakten. Glaubt man der bearischen Erzählung über die Edelmetallmärkte, dann wird die Fed die Inflation erfolgreich bekämpfen, der US-Dollar wird erstarken, und die Anleger müssen nicht in Hartgeld diversifizieren.Die Realität sieht jedoch so aus, dass die Fed das Inflationsproblem gar nicht wirklich lösen will. Sie möchte, dass die Federal Reserve Note weiter an Wert verliert, nur eben in einem langsameren Tempo. Die Zentralbanker behaupten, dass es ihnen um die Förderung der Preisstabilität für die amerikanische Bevölkerung geht. In Wirklichkeit befürchten sie jedoch, dass sich die Entdollarisierung weltweit beschleunigen wird, wenn sie die Inflation nicht eindämmen, und dass die US-Währung letztendlich ihren Status als Weltreservewährung verlieren wird. Während seiner Anhörung in dieser Woche wurde der Vorsitzende Powell vom Kongressabgeordneten Ritchie Torres über die Gefahr einer Entdollarisierung befragt.Abgeordneter Torres: Wie Sie wissen, haben die USA ausländische Gegner, insbesondere die KPCh, die anscheinend auf eine Entdollarisierung aus sind. Wie ernst sollte Ihrer Meinung nach die Drohung mit der Entdollarisierung genommen werden?Jerome Powell: Der Status des Dollar als Weltreservewährung ist für uns sehr wichtig. Ich denke, der Grund dafür, dass wir diesen Status haben, liegt vor allem in unseren großartigen demokratischen Institutionen, in der Rechtsstaatlichkeit und in der Tatsache, dass wir im Allgemeinen ein hohes Maß an Preisstabilität erreicht haben, und ich denke, dass der Dollar die Reservewährung bleiben wird, solange diese Dinge gegeben sind.Powells Behauptung, wir hätten im Allgemeinen Preisstabilität gehabt, beruht auf einer seltsamen Definition von Preisstabilität. Seit die USA 1971 die Golddeckung vollständig aufgegeben haben, haben wir eine Reihe von störenden inflationären Boom- und Bust-Zyklen durchlaufen - von der Stagflation Ende der 1970er Jahre bis zu den jüngsten Vermögensblasen bei Aktien und Immobilien. Und seit der Gründung der Federal Reserve im Jahr 1913 ist die Gesamtkaufkraft der Federal Reserve Note um 98% gesunken. Während dieser Zeit der vermeintlichen Preisstabilität ist Gold von einer zweistelligen auf eine vierstellige Zahl gestiegen. Wenn sich diese Art von Preisstabilität in den kommenden Jahren fortsetzt, sollten die Anleger damit rechnen, dass der Goldpreis schließlich fünfstellig wird.Gold ist der ultimative Maßstab für den realen Wert einer Währung. Gold selbst ist nicht 20 Mal wertvoller als vor 50 Jahren. Sein Preis in Dollar ausgedrückt ist 20-mal höher, weil der Dollar so viel Kaufkraft verloren hat. Doch laut Jay Powell sind die Zentralbanken die ultimative Quelle der Glaubwürdigkeit einer Währung. In seinen Ausführungen vor dem Kongress deutete er an, dass privaten digitalen Währungen die Glaubwürdigkeit fehlt, weil sie nicht zentral kontrolliert werden. Er pries sogenannte "Stablecoins", die an den US-Dollar gebunden sind, als legitimes Geld an.Jerome Powell: Wir sehen Stablecoins als eine Form von Geld an. Und in allen fortgeschrittenen Volkswirtschaften ist die ultimative Quelle der Glaubwürdigkeit des Geldes die Zentralbank, und wir glauben, dass es angemessen wäre, eine ziemlich robuste Rolle des Bundes bei den zukünftigen Geschehnissen in Stablecoins zu haben. Es wäre ein Fehler, uns mit einer schwachen Rolle zu belassen und viel private Geldschöpfung auf staatlicher Ebene zuzulassen.Es scheint ziemlich offensichtlich, dass Powell versucht, die Öffentlichkeit dazu zu bewegen, eine digitale Zentralbankwährung zu akzeptieren. Die jüngsten regulatorischen Angriffe auf große Kryptowährungsbörsen scheinen auch den politischen Druck auf die Fed zu verstärken, einzugreifen und einen eigenen Stablecoin herauszugeben. Die Befürworter einer digitalen Zentralbankwährung mögen diese als stabil anpreisen, aber jeder, der sich entscheidet, digitale Dollar zu halten, sollte damit rechnen, dass sich ihr Wert in die gleiche Richtung entwickelt, in die sich Papierdollar im Laufe der Jahre entwickelt haben - und das ist nach unten.© Mike GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 26. Juni 2023 auf www.goldseek.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.