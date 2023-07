Develop Global will Essential Metals für 152,6 Mio. AUD übernehmen

Develop Global, ein Explorationsunternehmen für Basismetalle und Anbieter von Bergbaudienstleistungen, hat heute vorgeschlagen, das Lithium- und Goldexplorationsunternehmen Essential Metals für rund 152,6 Millionen AUD zu übernehmen."Der Kaufpreis beträgt 1 neue Develop-Aktie für je 6,18 Essential-Aktien, was einen voll verwässerten Eigenkapitalwert für Essential von ~A$152,6 Millionen und A$0,56 pro Aktie bedeutet basierend auf dem Schlusskurs der Develop-Aktien von 3,46 A$ pro Aktie am 30. Juni 2023," heißt es in der Pressemitteilung.Das Vorhaben wird vom Essential-Vorstand einstimmig unterstützt, sofern kein besseres Angebot vorliegt, und vorbehaltlich der Schlussfolgerung eines unabhängigen Sachverständigen, dass das Programm im besten Interesse der Essential-Aktionäre liegt.Nach Abschluss des Deals würden die Essential-Aktionäre 18,4% der Anteile an dem kombinierten Unternehmen halten.© Redaktion MinenPortal.de