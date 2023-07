Trotz sinkendem Preis legt Gold zu

Der Goldpreis in US-Dollar ist in den letzten zwei Monaten gesunken, obwohl er gegenüber der 10-jährigen TIPS-Rendite, mit der er von 2006 bis 2021 eng korreliert war, weiterhin eine deutliche Stärke aufweist. Die Entwicklung des Goldpreises seit Anfang 2022 ist als positiv zu werten. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und der Beschlagnahmung der auf Euro und Dollar lautenden Vermögenswerte der russischen Zentralbank durch den Westen hat sich auf dem Goldmarkt eine große Veränderung vollzogen.Ungeachtet des Preisrückgangs in den letzten zwei Monaten ist die Entwicklung des Goldpreises seit Februar 2022 von großer Bedeutung, da sie endlich ein Preismodell übertrifft, das von 2006 bis 2021 vorherrschte.Der wichtigste Einflussfaktor für den Goldpreis in US-Dollar ist die 10-jährige Rendite der inflationsgeschützten Staatsanleihen (TIPS). Etwa 15 Jahre lang waren Gold und TIPS eng umgekehrt korreliert. Da die Besitzer von TIPS für die Inflation entschädigt werden, kann die TIPS-Rendite als der erwartete Realzins angesehen werden. Sie wird auch als "Realzins" bezeichnet. Die Logik hinter dieser Korrelation ist, dass Gold als Absicherung für US-Staatsanleihen (Treasuries) dient, da Gold kein Gegenparteirisiko hat. Der Goldpreis steigt also, wenn die TIPS-Rendite fällt und umgekehrt. Die Formel für die TIPS-Rendite lautet:TIPS-Rendite = nominale Staatsanleiherendite - InflationserwartungenIm nachstehenden Chart können Sie sehen, dass die Korrelation zwischen dem Goldpreis und der TIPS-Rendite Anfang 2022, als Russland die Ukraine stürmte, zu schwächeln begann. Als die TIPS-Rendite von -1% im Februar auf +1,7% im November 2022 anstieg, sank der Goldpreis von 1.900 Dollar auf 1.700 Dollar, anstatt auf 1.000 Dollar, wie es das Modell zuvor vorgeschlagen hatte. Die enge Korrelation hatte sich nach oben verschoben, weil der Markt mehr Risiko beim Halten von Staatsanleihen anerkannte.Im November 2022 schrieb ich: "Gold befindet sich in einer Übergangsphase. In den letzten neun Monaten haben zwei wichtige Entwicklungen - Krieg und Inflation - dazu geführt, dass Gold viel stärker gehandelt wird als in den Jahren 2006 bis 2021. Beide Entwicklungen werden wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren anhalten und dem Gold Rückenwind geben." Seit November 2022 hat die TIPS-Rendite einen leichten Abwärtstrend, während der Goldpreis stetig gestiegen ist! Gold reagiert zwar immer noch empfindlich auf die TIPS-Rendite, aber die Kluft im Chart zwischen den Realzinsen und dem Goldpreis vergrößert sich.