Wie hoch kann Silber steigen?

Silberpreis - 1-Jahreschart

SLV (Silber-ETF) 1-Jahreschart

Silberpreise seit 2020

Der Silberpreis ist in der vergangenen Woche innerhalb von zwei Tagen um fast 2 Dollar je Unze gestiegen. Das weiße Metall liegt jetzt knapp unter 25 Dollar je Unze und dies ist auf dem untenstehenden Chart (Quelle) dargestellt...Der Papierersatz der Wall Street für physisches Silber, SLV (ein ETF), zeigt ein ähnliches Muster...Bislang hat der Silberpreis seinen Höchststand von Anfang des Jahres noch nicht überschritten, aber das könnte bei der derzeitigen Dynamik schnell passieren. Wenn der Silberpreis seinen bisherigen Höchststand aus diesem Jahr übertrifft, könnte er sich durchaus weiter in Richtung 30 Dollar bewegen. Die zinsbullische Tendenz einiger Stacker, Vermarkter und Analysten könnte zu der Annahme verleiten, dass die 30-Dollar-Unze eine ausgemachte Sache ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Werfen wir einen Blick darauf.Nachfolgend ein Chart, das bis August 2020 zurückreicht, als der Silberpreis mit 28,50 Dollar je Unze seinen Höchststand erreichte (monatlicher Durchschnittsschlusskurs)...Wir sehen, dass der Aufwärtstrend von Silber seit seinem Tief vor einem Jahr zwar beeindruckend ist, aber immer noch Teil eines längerfristigen Abwärtstrends ist, der fast drei Jahre alt ist. Bevor Silber die 30 Dollar je Unze erreichen kann, muss es auch seinen früheren Höchststand bei 28 Dollar je Unze aus den Jahren 2021 und 2020 durchbrechen. Diese Punkte könnten sich als weitaus schwieriger erweisen als der bisherige Höchststand in diesem Jahr. Hier ist ein weiterer Silberchart. Dieser geht auf den Preishöchststand im Jahr 2011 zurück...