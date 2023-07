Großer Gott! Glauben die wirklich, dass wir so dumm sind?

Zum Wochenschluss sah der Dow Jones gut aus. Er sah gut aus, wie schon in den letzten acht Monaten (roter Kreis), nur kurz davor, in die Punkteränge vorzudringen, mit einem BEV-Wert von -4,99% oder weniger, aber er kam nicht mehr voran. Machten sich die Bullen Sorgen, weil sie sich dem GO näherten? Wie auch immer, acht Monate, in denen der Dow Jones jedes Mal, wenn er sich seiner BEV-Linie von -5,00% näherte, einen Rückschlag erlitt, sind eine lange Zeit.Die Dinge werden langsam vorhersehbar; was passiert also diese Woche? Gelingt es dem Dow Jones, in die Punkteränge vorzudringen und vielleicht sogar einen neuen BEV-Nullpunkt zu erreichen. Oder schleppt jemand den Dow Jones erneut in den Knast und verhindert, dass die Bullen START passieren und ihre 200 Dollar kassieren?Der Dow Jones schloss zum Wochenschluss über der 34.500er-Marke (siehe Tageschart). Aber wenn Sie mich fragen, zeigte der Schlusskurs über dieser wichtigen Widerstandslinie von nur 9 Dollar einen deutlichen Mangel an Engagement seitens der Bullen. Solange die Bullen in dieser Woche nicht besser abschneiden, ist es schwer zu glauben, dass ihr derzeitiger Vormarsch in Richtung Marktgeschichte viel bringen wird. Okay, ich könnte falsch liegen. Ich habe mich schon einmal geirrt. Vielleicht treiben die Bullen den Dow Jones in dieser Woche weit über die 35.000er-Marke (siehe Chart unten).Wenn ja, bin ich Manns genug, um zuzugeben, dass ich nicht wusste, wovon ich sprach. Aber nach acht Monaten, in denen die Bullen bis auf 34.500 gestiegen sind und dann immer wieder aufgegeben haben, sind es die Bullen und nicht ich, die dem Markt beweisen müssen, dass sie das Zeug dazu haben, den Dow Jones in höhere Gefilde zu führen und dort zu halten. So wie es im Moment aussieht, bezweifle ich, dass der Dow Jones diese Woche irgendwo unter 34.500 Punkten schließen wird.Nach der Lektüre der obigen Ausführungen wissen einige meiner Leser nicht, ob sie optimistisch sein und den Markt auf Marge kaufen sollen oder ob sie die Hypothekenzahlung dieses Monats nehmen und einige Puts auf den Dow Jones kaufen sollen. Ich rate ihnen, weder das eine noch das andere zu tun, sondern das zu tun, was ich tue.Suchen Sie sich einen bequemen Platz hier oben auf der Tribüne, hoch oben in der Marktgalerie, weit über dem Spielfeld, und wetten Sie nicht mehr als *ein Bier*, dass der Dow Jones das eine oder das andere tun wird, und lehnen Sie sich dann zurück und genießen Sie die Show. Dies ist ein gefährlicher Markt, in dem man sein Geld riskieren sollte, sowohl für Bullen als auch für Bären.Betrachtet man die wichtigsten Marktindices, die ich verfolge, unter Verwendung meines Bear's-Eye-View-Formats (BEV), bei dem die negativen Prozentsätze die prozentualen Rücksetzer von den letzten Allzeithochs dieser Indices darstellen, so sieht man, dass keiner von ihnen die Woche in einer guten Position abgeschlossen hat, d.h. innerhalb von 5% von seinem letzten Allzeithoch. Das ist nichts Neues. Die Bullen pfeifen nun schon seit Monaten dieselbe alte Leier: So nah und doch so fern. Jeder hat es satt, sich das anzuhören. Aber so ist das Leben eines Marktbeobachters, und es wird die Zeit kommen, in der wir alle mehr Aufregung auf dem Markt sehen werden, als uns lieb ist.In den obigen Performance-Tabellen waren die Edelmetalle in der letzten Woche die Vermögenswerte mit der besten Performance. Im Vergleich zur Vorwoche war Gold (Nr. 1) der langsamste Sprinter unter den drei, der gegenüber der Vorwoche um weniger als 2% zulegte. Silber (Nr. 2) legte knapp 10% zu, während die Edelmetallunternehmen im XAU (Nr. 10) gegenüber der Vorwoche um etwa 7,5% zulegten.