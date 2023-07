Der Tribut der geldpolitischen Straffung

Es stimmt zwar, dass die Preise in einigen Teilen der US-Wirtschaft immer noch überdurchschnittlich stark steigen, aber das war zu erwarten. Die Realität ist, dass es in einigen Teilen der Wirtschaft länger dauert als in anderen, bis die Nachfrage und/oder das Angebot auf veränderte monetäre Bedingungen reagieren. Dass die Zentralbanker sich auf diese langsamer reagierenden Sektoren konzentrieren, ist ein Problem, das wir in der Vergangenheit schon oft angesprochen haben. Heute wollen wir einige der Anzeichen dafür aufzeigen, dass die straffe Geldpolitik einen erheblichen Tribut fordert.Die Rohstoffpreise folgen in der Regel den Erzeugerpreisen für Fertigerzeugnisse und die Erzeugerpreise für Fertigerzeugnisse folgen in der Regel den Verbraucherpreisen, und zwar sowohl nach oben als auch nach unten. Daher sollten sich die zyklischen Auf- und Abschwünge der "Inflation" zuerst bei den Rohstoffpreisen und zuletzt bei den Verbraucherpreisen bemerkbar machen. In dieser Hinsicht zeigen die nachstehenden Charts des US-Erzeugerpreisindex (PPI) und des US-Verbraucherpreisindex (CPI), die im kürzlichen Zwischenbericht enthalten waren, dass die derzeitige Situation trotz der außergewöhnlichen geldpolitischen Machenschaften der letzten Jahre nichts Außergewöhnliches ist. Der folgende Monatschart zeigt, dass die prozentuale Veränderung des PPI für Rohstoffe in den letzten 12 Monaten von einem 50-Jahres-Hoch auf ein 50-Jahres-Tief eingebrochen ist. Wir erleben derzeit eine "Rohstoffpreisdeflation", die seit 1970 nur gegen Ende der globalen Finanzkrise 2007-2009 übertroffen wurde.Der nächste Chart zeigt die prozentuale Veränderung des PPI für die Endnachfrage nach Fertigerzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Auch hier sehen wir in den letzten 12 Monaten einen Einbruch von hoher "Preisinflation" zu "Preisdeflation".Es ist wahrscheinlich, dass die jährliche Veränderungsrate der Erzeugerpreise gerade die Talsohle erreicht hat, da im Juni letzten Jahres ein mittelfristiger Abwärtstrend beim Ölpreis einsetzte. Nur um das klarzustellen: Wir bezweifeln, dass die Preise die Talsohle erreicht haben, aber in den kommenden Monaten werden sie wahrscheinlich langsamer als im Vorjahr sinken. Der bisherige Rückgang der Erzeugerpreise deutet jedoch darauf hin, dass die Wachstumsrate des US-Verbraucherpreisindex, die im letzten Monat bei 3,0% lag, in den nächsten Monaten auf 1% oder weniger sinken wird. Nebenbei bemerkt ist an sich nichts gegen sinkende Preise einzuwenden, da niedrigere Preise sowohl für Produzenten als auch für Verbraucher eine Folge des Wirtschaftswachstums sind. Das Problem ist derzeit, dass die Preise von den Zentralbankern in alle Richtungen getrieben werden.Die historische "Deflation" bei den Erzeugerpreisen ist ein Zeichen dafür, dass die restriktive Geldpolitik einen erheblichen Tribut fordert. Während diese Preisdeflation von denjenigen, die nicht zu den direkt betroffenen Produzenten gehören, als positiv angesehen werden könnte, sind andere Anzeichen eindeutig negativ. Der folgende Chart zeigt beispielsweise, dass die prozentuale Veränderung der realen privaten Bruttoinlandsinvestitionen (RGPDI) im Jahresvergleich auf ein Niveau gesunken ist, das seit 1970 immer mit einer Rezession in Verbindung gebracht wurde.Ein weiteres Beispiel: Die jährliche Wachstumsrate der Geschäftsbankkredite ist auf Null gesunken. Wie der folgende Chart zeigt, ist dies sehr ungewöhnlich. Der Chart zeigt, dass die Jahresrate des Kreditwachstums der Geschäftsbanken seit 1974 nie unter 2,5% lag, außer in den zwei Jahren nach der globalen Finanzkrise.Als drittes Beispiel zeigt der nächste Chart, dass die jährliche Veränderungsrate der US-Unternehmensgewinne von einem konjunkturbedingten Hoch in der ersten Jahreshälfte 2021 auf unter Null gesunken ist. Darüber hinaus wird die Linie in diesem Chart wahrscheinlich noch viel weiter unter Null liegen, wenn in den nächsten Wochen die letzten Quartalsergebnisse veröffentlicht werden.Die obigen Charts deuten auf einen wirtschaftlichen Abschwung hin, aber die Entwicklung der wichtigsten Aktienindices wie des S&P500 und des NASDAQ100 in den letzten vier Monaten beherrscht die Aufmerksamkeit vieler Beobachter der Finanzwelt, und diese Indices zeichnen derzeit ein anderes Bild. Sie deuten darauf hin, dass die monetären Bedingungen nicht wirklich angespannt sind und dass die Wirtschaft in guter Verfassung ist. Wie ist das möglich?Dies ist unter anderem deshalb möglich, weil den Finanzmärkten trotz des Rückgangs der Geldmenge in der gesamten Wirtschaft "Liquidität" zugeführt wurde. Wir stellen insbesondere fest, dass die Reverse-Repo-Fazilität (RRP) der Fed in den letzten sechs Wochen 514 Mrd. USD abgenommen hat, davon etwa 300 Mrd. USD allein in den letzten zwei Wochen. Ein weiterer Grund ist, dass der Aktienmarkt immer wieder versucht, eine Kehrtwende der Fed zu diskontieren. Ein dritter Grund ist einfach der, dass die Durchschnittswerte der älteren Aktien nicht repräsentativ dafür sind, was mit den durchschnittlichen Aktien passiert ist. Dieser dritte Grund hängt damit zusammen, dass jeden Monat Geld in Indexfonds fließt, die die relative Bewertung der Aktien mit der größten Marktkapitalisierung in die Höhe treiben.Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass, nur weil etwas noch nicht geschehen ist, dies nicht bedeutet, dass es nicht geschehen wird. Es ist wahrscheinlich, dass die Straffung der Geldpolitik letztendlich die Preise für fast alles senken wird.