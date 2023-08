Royal Gold erklärt Dividende für das vierte Quartal 2023

Royal Gold Inc. gab gestern bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens die Zahlung einer Dividende für das vierte Quartal beschlossen hat. Die Dividende beläuft sich erneut auf 0,375 US-Dollar je Stammaktie und wird am 20. Oktober 2023 an alle Anteilseigner ausgeschüttet, die bei Geschäftsschluss am 6. Oktober 2023 als solche eingetragen sind.Royal Gold ist ein Unternehmen, das sich auf die Akquirierung und Verwaltung von Streams, Lizenzgebühren und ähnlichen produktionsbasierten Ansprüchen auf Edelmetalle spezialisiert hat. Per 30. Juni 2023 besaß das Unternehmen Anteile an 181 Liegenschaften auf fünf Kontinenten, einschließlich Anteile an 40 in Produktion befindlichen Minen und 20 Projekten, die sich in der Entwicklungsphase befinden.© Redaktion MinenPortal.de