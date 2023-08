Pan Global Resources: Bohrungen erweitern die Mineralienvorkommen bei La Romana im Escacenaprojekt

Loch Von bis Intervall Cu Sn Ag Co Au

Pb Zn

M M M % % g/t ppm g/t

ppm ppm 146 LRD 15,100 18,100 30,00 0,3 0,05 1,8 59 0,00

228 581 inc. 159,00 181,00 22,00 0,3 0,07 1,9 61 0,01

205 567 inc 173,00 181,00 8,00 0,6 0,11 3,4 72 0,01

282 687























147 LRD 114,00 146,25 32,25 0,4 0,05 1,3 70 0,01

4 75 inc. 129,00 146.25 17,25 0,5 0,08 2,0 84 0,01

16 98 inc 143,00 146,25 3,25 1,9 0,36 7,6 185 0,03

29 166























148 LRD 100,00 124,00 24,00 0,24 0,01 1,0 59 0,01

14 107 inc. 116,00 124,00 8,00 0,4 0,02 1,7 80 0,01

9 89

152,00 160,00 8,00 0,2 0,03 0,8 57 0,01

10 58























149 LRD 227,45 228,00 0,55 0,4 0,01 15,2 289 0,26

3410 6010

256,80 258,00 1,20 0,1 0,01 12,7 37 0,04

17800 4940

290,00 291,30 1,30 1,9 0,01 4,4 359 0,10

20 242 inc 290,80 291,30 0,50 4,6 0,01 10,3 886 0,25

37 486

341,90 342,40 0,50 3,1 0,01 9,7 369 0,13

268 459























150 LRD 22,00 22,50 0,50 1,1 0,01 1,9 7 0,01

22 90

83,00 93,00 10,00 0,6 0,01 2,1 46 0,01

19 227 inc 83,00 87,00 4,00 1,2 0,01 3,9 65 0,02

20 316 inc 84,00 85,00 1,00 3,8 0,01 10,8 123 0,03

37 639























151 LRD 257,00 258,00 1,00 0,1 0,01 1,4 21 0,01

1205 11950

391,00 392,00 1,00 1,1 0,01 2,3 76 0,02

27 231























152 LRD1 60,00 82,00 22,00 0,3 0,06 1,6 70 0,01

45 140

60,00 75,00 15,00 0,4 0,06 2,0 73 0,01

52 155























153 LRD 251,00 254,00 3,00 0,5 <0,01 2,3 108 0,01

32 96

271,00 272,00 1,00 0,8 <0,01 5,1 92 0,01

261 969

288,00 324,50 36,50 0,3 0,01 1,7 51 0,01

177 445 inc. 300,00 324,50 24,50 0,3 0,01 2,0 55 0,01

188 503 inc 313,00 314,00 1,00 1,2 0,02 4,5 70 0,01

89 355 inc 317,00 317,50 0,50 3,0 0,03 14,3 140 0,07

2300 5730























154 LRD1 33,00 56,00 23,00 0,4 0,12 2,0 94 0,01

51 131 inc. 33,00 46,00 13,00 0,5 0,14 2,9 104 0,01

78 155 inc 36,00 43,00 7,00 0,5 0,23 2,8 122 0,01

47 155























155 LRD 36,50 39,00 2,50 0,5 0,01 3,8 27 0,01

842 309

41,00 42,00 1,00 0,5 0,01 3,2 15 0,01

544 387























156 LRD 171,00 172,00 1,00 1,5 0,01 7,5 94 0,03

144 151

203,00 228,00 25,00 0,3 0,01 1,2 74 0,02

54 160 Inc 203,00 204,60 1,60 1,9 0,01 7,4 449 0,08

306 218

262,70 263,20 0,50 2,0 0,01 8,4 315 0,16

100 390























157 LRD 110,00 110,50 0,50 5,1 0,01 24,5 409 0,12

140 481

161,00 162,00 1,00 0,9 0,01 5,9 86 0,03

142 407

195,00 198,00 3,00 1,5 0,01 3,6 201 0,03

15 104 inc 196,00 197,00 1,00 3,6 0,01 8,8 422 0,08

27 137

228,35 229,00 0,65 1,8 0,01 13,6 248 0,10

3360 7150

255,00 256,00 1,00 0,7 0,02 7,3 158 0,06

2570 2180























158 LRD 62,50 63,00 0,50 0,2 0,01 22,9 21 0,09

30400 39500

109,00 110,00 1,00 3,6 0,01 19,4 279 0,04

96 405

185,00 186,00 1,00 1,0 0,01 6,6 130 0,02

12 149

195,40 201,00 5,60 1,2 0,01 3,3 152 0,02

42 120 inc 195,40 197,50 2,10 2,7 0,01 7,3 290 0,05

61 146 inc 196,30 196,65 0,35 10,5 0,01 26,1 811 0,14

138 298























159 LRD1 24,00 25,00 1,00 0,5 0,68 2,5 70 0,04

75 95

37,00 56,00 19,00 0,4 0,05 1,3 73 0,01

32 107 inc. 48,00 56,00 8,00 0,4 0,08 1,3 80 0,01

30 141 inc. 50,00 51,00 1,00 1,3 0,02 1,2 74 0,01

8 255 inc. 52,00 55,00 3,00 0,3 0,13 1,5 87 0,02

20 108























160 LRD 236,00 273,00 37,00 0,25 0,01 1,0 64 0,01

123 27 inc. 239,00 242,00 3,00 1,1 0,01 2,6 180 0,02

95 40 inc. 239,90 240,40 0,50 5,3 0,01 12,3 635 0,08

215 216 inc. 300,20 300,70 0,50 1,0 0,01 4,0 416 0,16

123 131

Bohrungs-ID Östlich 2 Nördlich 2 Azimut (O) Dip (O) Tiefe (m) 146 LRD 736281 4152845 180 -60 248,10 147 LRD 736136 4152802 180 -60 209,30 148 LRD 736085 4152796 180 -55 220,50 149 LRD 736956 4152942 180 -60 424,35 150 LRD 736539 4152884 180 -62 398,40 151 LRD 737003 4152998 180 -60 442,85 152 LRD 1 736187 4152712 180 -55 86,20 153 LRD 736734 4152936 180 -65 367,70 154 LRD 1 736233 4152669 180 -55 73,30 155 LRD 736980 4152570 180 -55 89,40 156 LRD 736905 4152811 180 -65 272,35 157 LRD 736905 4152811 180 -55 272,50 158 LRD 736903 4152812 192 -55 257,50 159 LRD 1 736138 4152687 180 -55 65,55 160 LRD 736898 4152874 180 -60 317,50

- Die Bohrungen in La Romana bestätigen die Kontinuität der höhergradigen Zinnerzmineralisierung im Westen und fügen im Nordosten hochgradiges Kupfer hinzu.- Romana West-Bohrungen stoßen auf zusätzliche oberflächennahe Kupfermineralisierung; Untersuchungsergebnisse für acht Bohrlöcher stehen noch aus- Erhöhte Zinnergebnisse tragen weiterhin zum Mineralisierungsprofil bei und steigen mit dem Fortschreiten der Bohrungen im Westen von La Romana.VANCOUVER, BC, 23. August 2023 - Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) freut sich, die Untersuchungsergebnisse für 15 Bohrlöcher auf dem La Romana Vorkommen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Escacena Projekt im iberischen Pyritgürtel in Südspanien bekannt zu geben. La Romana stellt eine zusammenhängende Zone mit einer leicht nach Norden abfallenden Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung dar, die derzeit auf einer Länge von etwa 1,2 Kilometern entlang des Sturzes und von der Oberfläche bis auf 400 m abgegrenzt ist. Das geplante Bohrprogramm mit 25 Bohrlöchern ist im Gange, um die westlichen Erweiterungen der oberflächennahen Mineralisierung auf dem Zielgebiet Romana West zu erweitern und zu erproben.158 LRD - 5,6 m bei 1,2 % Cu, 3,3g/t Ag von 195,4 m und- 1 m bei 3,6 % Cu und 19,4g/t Ag von 109 m- 154 LRD - 23 m bei 0,4 % Cu, 0,12 % Sn, 2 g/t Ag von 33 m, einschließlich- 7 m bei 0,5 % Cu, 0,23 % Sn und 2,8g/t Ag- 147 LRD - 32,25 m bei 0,4 % Cu, 0,05 % Sn und 1,3g/t Ag von 114 m, einschließlich- 3,25 m bei 1,9 % Cu, 0,36 % Sn und 7,6g/t Ag- 146 LRD - 30 m bei 0,3 % Cu, 0,05 % Sn und 1,8 g/t Ag von 151 m, einschließlich- 8 m bei 0,6 % Cu, 0,11 % Sn und 3,4g/t Ag- 150 LRD - 10 m bei 0,6 % Cu, 2,1g/t Ag von 83 m, einschließlich- 4 m bei 1,2 % Cu, 4 g/t Ag- 157 LRD - 0,5 m bei 5,1 % Cu, 24,5g/t Ag von 110 m und 3 m bei 1,5 % Cu, 3,6g/t Ag von 195 m"Wir freuen uns sehr über diese Ergebnisse, die die Kupfer- und Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung bei La Romana erfolgreich erweitern und die günstige Kontinuität der Mineralisierung weiter demonstrieren", sagte Tim Moody, President und CEO von Pan Global."Die neuen Step-Out-Bohrungen zeigen, dass die Mineralisierung neigungsabwärts entlang der nördlichen Ausdehnung der Bohrungen weiterhin offen ist Die Auffüllbohrungen im Nordosten bestätigen die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung, die in früheren Bohrungen durchschnitten wurde. Drei Auffüllbohrungen, die für das laufende Zinnmetallurgie-Testprogramm gebohrt wurden, bestätigen die Kontinuität der Zinnmineralisierung im Westen"."Bei Romana West werden wir nach wie vor durch die sichtbare Kupfer- und Zinnmineralisierung ermutigt, die in den Bohrkernen der ersten Bohrlöcher dieses vorrangigen Geländes beobachtet wurde, das die potenzielle westliche Erweiterung der Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung von La Romana darstellt"."Die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Nachfolge-Bohrprogramms auf dem Kupfer-Gold-Gelände Cañada Honda weniger als 4 km nördlich von La Romana stehen ebenfalls noch aus".Die Bohrergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst und die Details der Bohrlochkragen sind in Tabelle 2 dargestellt. Die Bohrlochstellen sind in Abbildung 1 dargestellt.Die Step-Out-Bohrungen haben die nördlichen Grenzen der Kupfer- und Kupfer-Zinn-Silber-Mineralisierung von La Romana in mehreren Abschnitten um weitere 50 bis 70 m neigungsabwärts erweitert und zeigen, dass die Mineralisierung in der Tiefe weiterhin offen ist. Zu den Ergebnissen gehören breite Zonen der Kupfermineralisierung und/oder Streifen hochgradiger Kupfermineralisierung mit einer damit verbundenen starken Chloritveränderung, was darauf hindeutet, dass sich die Mineralisierung in der Tiefe fortsetzt. Die Mineralisierung bleibt auch entlang des Sturzgangs offen. Ausgewählte Highlights sind:- 146 LRD: 30 m bei 0,3 % Cu, 0,05 % Sn und 1,8g/t Ag von 151 m, einschließlich 8 m bei 0,6 % Cu, 0,11 % Sn und 3,4g/t Ag- 147 LRD: 32,25m bei 0,4 % Cu, 0,05 % Sn und 1,3g/t Ag von 112 m, einschließlich 3,25 m bei 1,9 % Cu, 0,36 % Sn und 7,6 g/t Ag- 149 LRD: 0,5 m bei 4,6 % Cu und 10,3g/t Ag von 290,8 m und 0,5 m bei 3,1 % Cu, 9,7g/t Ag von 341,9 m- 150 LRD: 4 m bei 1,2 % Cu und 4,0 g/t Ag von 83 m, stratigraphisch oberhalb der Hauptmineralisierung von La Romana- 153 LRD: 36,5 m bei 0,3 % Cu und 1,7g/t Ag von 288 mDie Einfüllungs-Bohrungen umfassten die Erprobung einer Region, die zuvor aufgrund der Infrastruktur der Farm unzugänglich war, und bestätigten eine zusätzliche hochgradige Kupfermineralisierung innerhalb einer durchgehenden Zone, die sich von der Oberfläche bis etwa 450 m neigungsabwärts erstreckt (siehe Abbildung 2 unten). Drei zusätzliche Einfüllungs-Bohrlöcher (152 LRD, 154 LRD und 159 LRD) ergänzen ein metallurgisches Zinn-Testprogramm und bestätigten Kontinuität der hochgradigen Zinnmineralisierung im Westen. Ausgewählte Highlights sind:- 156 LRD: 1 m bei 1,5 % Cu und 7,5g/t Ag von 171 m; 25 m bei 0,3 % bei Cu und 1,2g/t Ag von 203 m, einschließlich 1,6 m bei 1,9 % Cu und 7,4g/t Ag; und 0,5 m bei 2,0 % bei Cu und 8,4g/t Ag von 262,7 m- 157 LRD: 0,5 m bei 5,1 % Cu, 24,5g/t Ag und 0,12g/t Au; 3 m bei 1,5 % Cu und 3,6g/t Ag von 195m; und 0,65 m bei 1,8 % Cu und 13,6g/t Ag von 228,35 m- 158 LRD: 0,5 m bei 3,0 % Pb, 4,0 % Zn, 0,2 % Cu und 22,9g/t Ag von 62,5 m; 1 m bei 3,6 % Cu und 19,4g/t Ag von 109m; 5,6 m bei bei 1,2 % Cu und 3,3g/t Ag von 195,4 m, einschließlich 0,35 m bei 10,5 % bei Cu, 26,1g/t Ag, 0,14g/t Au und 0,08 % Co von 196,3 m- 154 LRD: 23 m bei 0,4 % Cu, 0,12 % Sn und 2,0g/t Ag von 33 m, einschließlich 7 m bei 0,5 % Cu, 0,23 % Sn und 2,8g/t Ag (höchste Zinn-Durchteufungen in diesem Abschnitt)- 159 LRD: 1 m bei 0,5 % Cu, 0,68 % Sn und 2,5g/t Ag ab 24 m; und 19 m bei 0,4 % Cu, 0,05 % Sn und 1,3g/t Ag von 37 m1 Zinn-Metallurgiebohrung1 Zinn-Metallurgiebohrung