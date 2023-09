Schurkenkäufe, "Fetisch" Privateigentum & Gefahr für Kalifornien?

Trotz vielfacher Beteuerungen importiert die EU immer mehr Flüssiggas per Tanker aus Rußland. In den 7 Monaten des laufenden Jahres stieg der Bezug um 40% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2021. Größte Abnehmer sind Spanien und Belgien.Auch die USA überweisen reichlich nach Rußland, beziehen sie doch ca. ein Drittel ihres Urans von dort. In Deutschland lehnt Kanzler Scholz einen Industriestrompreis ab. Aber es bedarf, so die DIW Ökonomin Kempfert, sowieso einer Umgestaltung der Energieversorgung und der ganzen Wirtschaft.Privateigentum sei ein "Fetisch" und bei einer "Gemeinwohl-Ökonomie" hinderlich.In Kalifornien bekommen viele Hauseigentümer keine Gebäudeversicherung mehr, da sich immer mehr Versicherungen aus dem Staat zurückziehen oder kein Neugeschäft mehr annehmen. Ist die Inflation der Grund oder fürchtet man das "Big One"?Die Ukraine greift den russischen Luftwaffenstützpunkt Pskow an. Da der Drohnenüberflug sehr wahrscheinlich nicht über Weißrußland erfolgte, kann man eine NATO-Beteiligung vermuten.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)