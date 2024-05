Morgan Report Mai erschienen - Mit Marktkommentar, Geopolitik, zwei neuen Top Firmen und mehr!

Wann werden Gold- und Silber-Bergbauunternehmen anfangen, an ihr Produkt zu glauben?, von Stefan Gleason



Der Silver-Squeeze hält an, von Ted Butler



Die äußeren Grenzen des globalen Minenfeldes, von Peter Pham



Vorstellung zweier wachstumsstarker Gold-Unternehmen mit top Management (1x Entwickler, 1x Produzent)



Blockketten-News mit Lode-Update, Rechtsstreitigkeiten im Krypto-Markt, BTC-Halbierung etc.



Leserbriefe



Vermögensverteilung

Sehr geehrte Damen und Herren,die 33-seitige Mai-Ausgabe des Morgan Reports wurde am Mittwoch an alle Abonnenten verschickt. Bitte prüfen Sie, ob Sie sie erhalten haben. Es gab Rückläufer wegen Unzustellbarkeit.Gold steigt immer weiter, Silber zieht endlich mit! Nutzen Sie JETZT die Chance mit Gold- und Silber-Minenaktien! Abonnieren Sie den Morgan Report auf Deutsch und profitieren Sie von der anlaufenden Edelmetallhausse! Die Chancen sind jetzt, im Umfeld rekordhoher Schulden und großer geopolitischer Risiken, so gut wie lange nicht.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)