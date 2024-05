Patriot Battery Metals: Richtige Entscheidung

Am Mittwoch die Ruhe zu bewahren, als Patriot die exklusive Vereinbarung mit dem Lithium-Produzenten Albemarle (NYSE: ALB) beendet hat, war richtig. Die üblichen Panikmacher waren selbstverständlich schnell da, verstummen nun aber.Wenn Sie sich das Interview mit Ken Brinsden vom 09.05.2024 anhöhren, dann hört man schon heraus, dass Patriot Battery Metals vermutlich aufgrund besserer Aussichten die Vereinbarung aufgelöst hat. Brinsden spricht über die Partnerschaft mit Albemarle schon in der Vergangenheit und erläutert die große Nachfrage im Sektor: www.commsec.com Die Aktie gestern in Kanada 4,42%, erneut mit hohem Volumen:Die ADR´s heute in Australien (ASX: PMT) mit einem ungewöhnlich starkem Freitag! Es wurden über 7 Millionen Aktien gehandelt und am Ende stand ein Tagesplus von fast 14% auf der Uhr.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.