Ein Crash wie 1987 mit goldener Morgendämmerung für Öl und Gold

Was für ein krasses Durcheinander! Nun gut, bei ökonomischen Zusammenbrüchen und Kriegen ist das ja immer so. Doch traurigerweise wird alles noch viel chaotischer und krasser werden!Derzeit haben wir zwei gefährliche Kriege, und vielleicht werden wir bald noch einen Weltkrieg bekommen. Wir haben zudem anstehende Zusammenbrüche an den Aktienmärkten, Anleihemärkten und im Bankensystem, das in seiner derzeitigen Form womöglich nicht überleben wird.Doch es gibt immer auch die Kehrseite der Medaille. Es werden sich auch einmalige Chancen bieten, die nicht bloß der Sicherung des Eigenvermögens dienen, sondern auch den Aufbau unglaublicher Reichtümer erlauben. Mehr dazu später.Öl und Gold sind beste Freunde. Wie man im Gold:Öl-Chart der letzten 50 Jahre sehen kann (unten), bewegen sich Gold und Öl mit geringen Schwankungen im Gleichschritt. Wenn Öl also aufgrund der Nahostkrise steigt, wird Gold folgen.Als sei alles oben Genannte nicht schon schlimm genug, kommt jetzt noch ein Krieg im Nahen Osten dazu, der diese Krise zu einer globalen Krise macht; somit ist es nur noch ein sehr kleiner Schritt, ein gefährlich kleiner Schritt, bis zu einem globalen Krieg bzw. einem Weltkrieg.Man glaubte schon, es gäbe genug Probleme mit Klimawandel, ESG (Environmental Social Governance), Wokeness mit 27 Geschlechtern und Ausgrenzung historischer Fakten, Zwangsimpfungen und Lockdowns, hohen Steuern, hoher Inflation und Schulden, die sich nie zurückzahlen lassen. Es ist nur schwer fassbar, was mit dieser Welt passiert ist, seitdem ich vor 78 Jahren geboren wurde.Hinzu kommen noch inkompetente Regierungen in der gesamten westlichen Welt, wo es nicht einen einzigen Staatsmann gibt. All das ist mehr, als die meisten Menschen verkraften können.Die US-Regierung und Biden haben keine Politik und keine Ideologie. Sie haben zudem ihren nationalen Produktionsstandort verloren und auch ihre militärische Macht schwindet rapide. Obendrein haben die USA ein Ausgabeverhalten wie ein betrunkener Matrose, der nie ausnüchtert, sondern nur noch mehr ausgibt oder trinkt, um seine immerzu wachsenden Schulden und Sorgen zu ersäufen.Schon hatten wir uns an den "lokalen" Krieg in der Ukraine gewöhnt, den die armen Ukrainer – im Kampf gegen eine Supermacht – ohnehin nicht gewinnen konnten. Wir sind heute mit den größten Unsicherheiten konfrontiert, die es in meinem 78-jährigen Leben, das mit dem Ende des 2. Weltkriegs begann, jemals gegeben hat. Niemand kann vorhersagen, wohin die laufenden zwei Kriege führen werden, obgleich unsere schlimmsten Befürchtungen schneller Wahrheit werden könnten, als man glauben möchte.Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich nicht sagen, ob diese Krisen zu einer großflächigen Zerstörung der Grundstruktur unserer heutigen Welt führen werden und zum Tod vieler, vieler Menschen. Was sich aber mit viel größerer Sicherheit sagen lässt, ist, dass die ökonomischen und finanziellen Risiken heute ein Niveau erreicht haben, welches wahrscheinlich zu einer Vermögenszerstörung führen wird, die es in diesem Umfang nie zuvor in der Geschichte gegeben hat.Ich wurde genau zwischen dem Ende des 2. Weltkriegs in Europa und dessen Ende in Fernost geboren. Selbstverständlich kann ich mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Mein Vater war damals Offizier in der schwedischen Armee und inoffiziell unterstützte Schweden das von den Deutschen besetzte Norwegen.Ich kann mich jedoch an meine frühen Jahre in Schweden erinnern; das Land war wohlhabend und stabil mit einer homogenen Bevölkerung. Die 1950er waren eine Zeit, in der die Kirchen offenstanden und niemand auf das Kirchensilber aufpassen musste. Heutzutage sind kupferne Kirchendächer, verzierte Kirchentore und alles, was irgendwie von Wert ist, längst weg. Das Silber wird heute natürlich weggeschlossen oder aber gestohlen. Polizei und Lehrer genossen hohen Respekt, es herrschten sehr hohe ethische wie moralische Werte. Heute werden Polizisten und Lehrer beschimpft und angespuckt.Die Stabilität der 1950er Jahre (der Koreakrieg als Ausnahme) mündete aber bald in eine kriegerische Phase – Vietnam, Naher Osten etc., die Invasionen in Ungarn und der Tschechoslowakei und auch Yom Kippur 1973 – der erste Palästinakonflikt, den ich erinnere. Die Benzinpreise in Großbritannien, wo ich damals lebte, lagen bei 7,5 Pence pro Liter.Das war die erste große Ölkrise, die ich miterlebte. Heute stehen die Benzinpreise in Großbritannien bei 1,90 £ pro Liter und werden wahrscheinlich nicht lange so niedrig bleiben. Selbst ein Benzinpreis, der sich in den letzten 50 Jahren schon verfünfzigfacht hat, wird in wenigen Jahren vielleicht schon als Schnäppchen gelten.Beginnen wir also bei der wichtigsten Entscheidung, die Sie noch HEUTE treffen müssen. Kaufen Sie so viel physisches Gold, wie Sie können, und kaufen Sie anschließend noch viel mehr. Wir warnen Anleger jetzt schon eine ganze Weile davor, dass sich die "Everything-Bubble" in einen "Everything-Kollaps" verwandeln wird. Und diese Zeit wird jetzt sehr bald anbrechen.Das aktuelle Chartmuster des Dow ähnelt stark dem von Oktober 1987. Falls das zutrifft, könnte ein Aktienmarktcrash unmittelbar bevorstehen. Bevor diese Krise zu Ende geht, werden Aktien effektiv 70% – 90% verlieren.