Caledonia Mining Corporation Plc - Wechsel des benannten Beraters

St. Helier, 30. Oktober 2023 - Caledonia Mining Corporation plc (Caledonia oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen nach dem Abschluss des Zusammenschlusses von Cavendish Securities plc (vormals Cenkos Securities plc) und Cavendish Financial plc (vormals finnCap Group plc) und als Folge der internen Umstrukturierung innerhalb der Cavendish Group seinen benannten Berater und gemeinsamen Makler von Cavendish Securities plc auf Cavendish Capital Markets Limited geändert hat.Caledonia Mining Corporation plcMark Learmonth Tel: +44 1534 679 800Camilla Horsfall Tel: +44 7817 841 793Cavendish Capital Markets Limited (Nomad und gemeinsamer Makler)Adrian HaddenPearl Kellie Tel: +44 207 397 1965Tel: +44 131 220 9775Liberum Capital Limited (gemeinsamer Makler)Scott Mathieson/Kane Collings Tel: +44 20 3100 2000BlytheRay Finanz-PR (UK)Tim Blythe/Megan Ray Tel: +44 207 138 32043PPB (Finanz-PR, Nordamerika)Patrick Chidley Tel: +1 917 991 7701Paul Durham Tel: +1 203 940 2538Curate Public Relations (Simbabwe)Debra Tatenda Tel: +263 77802131IH Securities (Private) Limited (VFEX Sponsor - Simbabwe)Lloyd Mlotshwa Tel: +263 (242) 745 119/33/39In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!