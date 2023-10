Osisko Gold Royalties Ltd.: Lizenztransaktion auf Namdini-Goldprojekt in Ghana

MONTREAL, 30. Oktober 2023 - Osisko Gold Royalties Ltd. (die "Gesellschaft" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE) freut sich bekannt zu geben, dass es eine 1,0 % Net Smelter Return (NSR") Lizenzgebühr (die Lizenzgebühr") für das Goldprojekt Namdini (Namdini") in Ghana erworben hat. Osisko hat die Transaktion mit Savannah Mining Limited (Savannah") abgeschlossen und eine direkte Beteiligung an 50 % der 2,0 %-NSR-Lizenzgebühr von Savannah für einen Gesamtpreis von 35 Millionen US$ (ohne Steuern und Abgaben) erworben.Kurzfristige Unzen Goldäquivalent ("GEO") aus einem vollständig genehmigten und im Bau befindlichen Projekt- Namdini steht kurz davor, eine der nächsten bedeutenden produzierenden Minen in Westafrika zu werden. Die Goldproduktion wird in den ersten drei Jahren voraussichtlich etwa 360.000 Unzen pro Jahr erreichen und über die anfängliche Lebensdauer der Mine von 15 Jahren durchschnittlich 287.000 Unzen pro Jahr;- Die erste Goldproduktion aus Namdini wird für Ende 2024 erwartet;- Mitte Oktober 2023 waren die 34,5-kV-Stromversorgungsleitungen von Namdini, die 30 km westlich des Projekts an das nationale Stromnetz angeschlossen sind, zu 99 % fertiggestellt. Darüber hinaus waren die Erdarbeiten für die Anlage von Namdini zu 99 % abgeschlossen, während die Lagereinrichtungen für CIL- und Flotationsrückstände zu 29 % bzw. 39 % fertiggestellt waren.- Namdini wird von Shandong Gold Co Ltd. ("Shandong") kontrolliert und betrieben werden einem großen und kapitalkräftigen globalen Bergbauunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb;- Shandong betreibt Namdini über seine Tochtergesellschaft Cardinal Namdini Mining Limited ("Cardinal"), die sich im Besitz einer Partnerschaft mit einer Tochtergesellschaft der China Railway Construction Group Corp Ltd. befindet.- Ghana ist ein Top-Goldminenland, das bei der weltweiten Goldproduktion auf Platz 6 und 2022 auf Platz 1 unter den afrikanischen Ländern liegt, basierend auf Daten des World Gold Council;- Die Zahlungen im Zusammenhang mit der ghanaischen Quellen- und Mehrwertsteuer (VAT) sowie die damit verbundenen Abgaben führen zu zusätzlichen Barauslagen von Osisko an die zuständigen Behörden in Höhe von 7,7 Millionen US$.- Als Teil der Transaktion hat Savannah Osisko bestimmte zusätzliche Rechte gewährt.Paul Martin, Interim-CEO von Osisko, kommentierte: "Die heutige Bekanntgabe unterstreicht die Fähigkeit von Osisko, wertvolle Edelmetalltransaktionen zu entdecken und durchzuführen. Namdini ist ein langlebiges, kostengünstiges Tagebaugoldprojekt in Ghana, einem der produktivsten Goldproduktionsländer Westafrikas. Das Projekt wird von Shandong durch den Bau und die Produktion vorangetrieben; ein Unternehmen, von dem Osisko überzeugt ist, dass es die Mine auch weiterhin auf verantwortungsvolle Art und Weise entwickeln und betreiben wird. Wir freuen uns darauf, dass die 1,0% NSR auf Namdini zu unseren kurzfristigen Cashflows und unserem GEO-Wachstumsprofil beitragen wird."Das Namdini-Goldprojekt ist ein Tagebau-Goldprojekt in Ghana, etwa 50 km südöstlich der Stadt Bolgatanga und nahe der südlichen Grenze zu Burkina Faso. Im Januar 2021 schloss Shandong die 540 Mio. AUD (~400 Mio. USD) teure Übernahme des Unternehmens Cardinal Resources Inc.Eine NI 43-101-konforme Machbarkeitsstudie zu Namdini vom Oktober 2019, die von Lycopodium für den früheren Projekteigentümer Cardinal erstellt wurde (die "Machbarkeitsstudie"), beschreibt eine durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 287.000 Unzen über eine anfängliche 15-jährige Lebensdauer der Mine. In der Machbarkeitsstudie wurde auch hervorgehoben, dass in den ersten 12 Monaten des Betriebs etwa 421.000 Unzen Gold produziert werden sollen, während für die ersten drei Jahre der vollen Produktion 1,1 Millionen Unzen prognostiziert werden. Die gesamte nachgewiesene und wahrscheinliche Erzreserve wurde in der Machbarkeitsstudie auf 138,6 Mio. Tonnen mit 1,13 g/t Au und einem enthaltenen Goldgehalt von 5,1 Unzen geschätzt. Von dieser Gesamtmenge entfielen 92 % des enthaltenen Goldes auf die Kategorie der wahrscheinlichen Erzreserven.In der Machbarkeitsstudie wurde auch die Erschließung einer einzigen Tagebaumine hervorgehoben, die mit einem konventionellen Brecher-, SAG-Mühlen-, Mahlgut-, Hochscher-Oxidations- und CIL-Kreislauf beschickt wird, wobei sich die Erschließung zunächst auf ein hochgradiges Startergrubengebiet im Norden der Lagerstätte konzentrieren soll.Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist. Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 180 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt, darunter 23 produzierende Anlagen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 5 % Net Smelter Return Royalty auf die Mine Canadian Malartic, eine der größten Goldminen Kanadas, getragen.Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.Grant Moenting, Vizepräsident, KapitalmärkteTel: (514) 940-0670 #116Mobil: (365) 275-1954E-Mail: gmoenting@osiskogr.comHeather Taylor, Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und KommunikationTel: (514) 940-0670 #105Email: htaylor@osiskogr.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, und die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, die laufende Entwicklung des Projekts Namdini, die Annahme, dass die Leistung des Projekts nach Aufnahme der Produktion den Prognosen der Machbarkeitsstudie entsprechen wird, die Annahme, dass sich Möglichkeiten ergeben werden, die es Osisko ermöglichen werden, bestimmte von Savannah gewährte zusätzliche Rechte auszuüben, und Produktionsschätzungen von Osiskos Vermögenswerten (einschließlich Produktionssteigerungen) beziehen, rechtzeitige Entwicklungen von Bergbaugrundstücken, an denen Osisko Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen hält, die Erwartungen des Managements hinsichtlich des Wachstums von Osisko, der Betriebsergebnisse, der geschätzten zukünftigen Einnahmen, der Produktionskosten, des Buchwerts der Vermögenswerte, der Fähigkeit, weiterhin Dividenden zu zahlen, des Bedarfs an zusätzlichem Kapital, der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten, der zukünftigen Nachfrage nach Rohstoffen und der Preisschwankungen bei Rohstoffen (einschließlich der Aussichten für Gold, Silber, Diamanten und andere Rohstoffe), der Währung, der Märkte und der allgemeinen Marktbedingungen. Darüber hinaus sind Aussagen und Schätzungen (einschließlich Daten in Tabellen) in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen sowie Unzen Goldäquivalent zukunftsgerichtete Aussagen, da sie eine implizite Bewertung beinhalten, die auf bestimmten Schätzungen und Annahmen beruht, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Schätzungen auch realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risikofaktoren beinhalten, ohne Einschränkung, (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, Risiken in Zusammenhang mit: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Ramp-up (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Unterschiede bei der Produktionsrate und dem Zeitplan der Produktion gegenüber den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Unterschiede bei der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Eigentumsrechten, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Explorations-, Erschließungs- und Bergbaugeschäft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutschungen oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (g) die Tatsache, dass die Erschließung des Namdini-Projekts gewissenhaft und rechtzeitig vorangetrieben wird, (ii) im Hinblick auf andere externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden, (b) Wertschwankungen des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (c) regulatorische Änderungen durch Osisko. Dollar, (c) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsregelungen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in allen Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält oder über die sie gehalten werden, (d) kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und allgemeine wirtschaftliche, (e) die Reaktionen der jeweiligen Regierungen auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen eines solchen Ausbruchs auf die Geschäftstätigkeit, den Betrieb und die Finanzlage von Osisko, (f) die Erfüllung der Bedingungen, die Osisko die Ausübung bestimmter zusätzlicher, von Savannah gewährter Rechte ermöglichen; (iii) im Hinblick auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden, (b) die Integration von erworbenen Vermögenswerten oder (c) die Bestimmung des PFIC-Status von Osisko. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf dass Shandong die Produktion des Projekts Namdini auf eine Art und Weise erreichen wird, die mit der Machbarkeitsstudie übereinstimmt; dass die öffentlichen Bekanntmachungen bezüglich des Projekts Namdini korrekt sind; dass keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf das Projekt Namdini eintreten; und das Fehlen anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen; und das Fehlen signifikanter Veränderungen bei den laufenden Einnahmen und Vermögenswerten des Unternehmens im Zusammenhang mit der Bestimmung seines PFIC-Status; das Fehlen jeglicher anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und, in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, (i) der laufende Betrieb der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich der Produktionsprognosen) übereinstimmt, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen, die von den Eigentümern oder Betreibern der zugrundeliegenden Grundstücke abgegeben wurden (einschließlich der Erwartungen für die Entwicklung der zugrundeliegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans für die Integration der erworbenen Vermögenswerte.Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesehen wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf öffentlich verfügbare Informationen über das Projekt Namdini und übernimmt keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen von Dritten. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.