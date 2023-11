Piedmont Lithium: Hochgradige Bohrergebnisse zeigen Potenzial für Ressourcenerweiterung

- Mehrere neue, hochgradige Lithiumzonen identifiziert, auch außerhalb des geplanten Grubenmodells.- Einige mächtigere Abschnitte mit höheren Gehalten als zuvor angetroffen.- Ergebnisse der Bohrungen in der Tagebaugrube deuten auf Potenzial für weitere Mineralressourcenumwandlung hin.BELMONT, 2. November 2023 - Piedmont Lithium (Piedmont oder das Unternehmen) (Nasdaq: PLL; ASX: PLL), ein international führender Lieferant von Lithiumressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen in den Vereinigten Staaten von essentieller Bedeutung sind, gab heute bekannt, dass die ersten Ergebnisse der Bohrkampagne 2023 auf dem gemeinsam betriebenen Projekt North American Lithium (NAL) mehrere mächtige, hochgradige spodumenhaltige Pegmatite identifiziert haben.Die Bohrergebnisse identifizierten neue, hochgradig mineralisierte Zonen entlang des nordwestlichen Randes der Lagerstätte NAL, jenseits des aktuellen Grubenbetriebs und des geplanten Grubenmodells. Darüber hinaus zeigt die Mineralisierung innerhalb des Grubenmodells Kontinuität und Beständigkeit in Bezug auf Gehalt und Mächtigkeit, was das Potenzial für eine Mineralressourcenumwandlung innerhalb des Grubenmodells sowie eine Abgrenzung unterhalb der bestehenden Grube bietet.Wir sind mit diesen ausgezeichneten Bohrergebnissen sehr zufrieden, die das Potenzial für eine weitere Erweiterung der Ressourcen und Verlängerung der Lebensdauer der Mine bei NAL aufzeigen. Die großen Mächtigkeiten und hohen Gehalte dieser Abschnitte sind ermutigend und unterstreichen die Bedeutung von NAL, das bereits die größte in Betrieb befindliche Lithiummine Nordamerikas ist, sagte Keith Phillips, President und CEO von Piedmont Lithium. Wir freuen uns auf die restlichen Analyseergebnisse, während NAL die Produktion weiter hochfährt und die Lieferungen an Kunden im vierten Quartal 2023 vorbereitet.Das Projekt NAL ist vollständig im Besitz von Sayona Quebec, einem Joint Venture zwischen Piedmont (25 %) und Sayona Mining (75 %). Piedmont hat eine Abnahmevereinbarung abgeschlossen, die den Erwerb des größeren Wertes von 113.000 Tonnen pro Jahr oder 50 % der Spodumenkonzentratproduktion zu einem Höchstpreis von 900 $ pro Tonne (SC-6,0 %) auf Basis der gesamten Lebensdauer der Mine vorsieht.Piedmonts öffentliche Bekanntgaben unterliegen dem U.S. Exchange Act von 1934, einschließlich der Vorschrift S-K 1300, während Sayona Schätzungen von nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen veröffentlicht, wie diese Begriffe gemäß dem JORC-Code und der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 verwendet werden. Obwohl S-K 1300, der JORC-Code und NI 43-101 ähnliche Ziele verfolgen, um ein angemessenes Maß an Vertrauen in die gemeldeten Angaben zu vermitteln, enthalten sie zuweilen unterschiedliche Ansätze oder Definitionen. Folglich werden Investoren darauf hingewiesen, dass die von Sayona in Übereinstimmung mit dem JORC-Code oder NI 43-101 erstellten öffentlichen Bekanntmachungen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von Unternehmen, einschließlich Piedmont, veröffentlicht werden, die dem S-K 1300 und den anderen Berichts- und Bekanntmachungsanforderungen gemäß den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.Die Aussagen in dem nachstehenden Link wurden von Sayona Mining erstellt und getätigt. Die folgenden Angaben sind keine Aussagen von Piedmont und wurden von Piedmont nicht unabhängig überprüft. Sayona Mining unterliegt keinen US-Berichterstattungsanforderungen oder -verpflichtungen, und Investoren werden davor gewarnt, sich auf diese Aussagen in unangemessener Weise zu verlassen. Die ursprünglichen Ankündigungen von Sayona Mining finden Sie hier. Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Unser Ziel ist es, einer der größten Lithiumhydroxidproduzenten in Nordamerika zu werden, indem wir Spodumenkonzentrat aus Anlagen verarbeiten, an denen wir eine wirtschaftliche Beteiligung halten. Zu unseren Projekten gehören unsere Projekte Carolina Lithium und Tennessee Lithium in den Vereinigten Staaten sowie Partnerschaften in Quebec mit Sayona Mining (ASX:SYA) und in Ghana mit Atlantic Lithium (AIM:ALL; ASX: A11). Dank dieses geografisch diversifizierten Betriebs sind wir in der Lage, Amerika bei seinem Wandel hin zur Energieunabhängigkeit und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen zu können. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf Twitter @PiedmontLithium und besuchen Sie bitte www.piedmontlithium.com.Erin Sanders, SVP, Corporate Communications & Investor RelationsT: +1 704 575 2549E: esanders@piedmontlithium.comChristian Healy/Jeff Siegel, MedienanfragenE: Christian@dlpr.comE: Jeff@dlpr.comZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Australiens, einschließlich Aussagen zu den Explorations-, Erschließungs-, Bauaktivitäten und Produktion von Sayona Mining, Atlantic Lithium und Piedmont, zu den aktuellen Plänen für die Mineralien- und chemischen Verarbeitungsprojekte von Piedmont, zu Piedmonts potenziellem Erwerb einer Beteiligung an Ewoyaa und zur Strategie. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit beträchtlichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Risikofaktoren verbunden, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass der tatsächliche Zeitpunkt von Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften sowie andere Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: (i) dass Piedmont, Sayona Mining oder Atlantic Lithium nicht in der Lage sein werden, Mineralvorkommen kommerziell abzubauen (ii) dass die Konzessionsgebiete von Piedmont, Sayona Mining oder Atlantic Lithium möglicherweise nicht die erwarteten Reserven enthalten, (iii) Risiken und Gefahren, die dem Bergbaugeschäft innewohnen (einschließlich der Risiken, die mit der Erkundung, der Entwicklung, dem Bau und dem operativen Betrieb von Bergbauprojekten verbunden sind, Umweltgefahren, Industrieunfälle, Wetterbedingungen oder geologische Bedingungen), (iv) die Ungewissheit darüber, ob Piedmont in der Lage ist, das für die Durchführung seines Geschäftsplans erforderliche Kapital zu beschaffen, (v) die Fähigkeit von Piedmont, das erforderliche Personal einzustellen und zu halten, (vi) Änderungen der Marktpreise für Lithium und Lithiumprodukte, (vii) technologische Änderungen oder die Entwicklung von Ersatzprodukten, (viii) die mit Explorations-, Erschließungs- und Produktionstätigkeiten innewohnenden Unwägbarkeiten, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, (viii) die Ungewissheiten, die mit Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten verbunden sind, einschließlich der Risiken in Bezug auf Genehmigungen, Gebietsabgrenzungen und behördliche Verzögerungen im Zusammenhang mit unseren Projekten sowie den Projekten von unseren Partnern in Quebec und Ghana, (ix) die Ungewissheiten, die der Schätzung von Lithiumressourcen innewohnen, (x) die Risiken in Bezug auf den Wettbewerb, (xi) die Risiken in Bezug auf die Informationen, Daten und Prognosen im Zusammenhang mit Sayona Mining oder Atlantic Lithium, (xii) das Auftreten und die Ergebnisse von Klagen, Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Maßnahmen, Untersuchungen und Verfahren, (xiii) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen, Produkte im Rahmen von Liefervereinbarungen zu günstigen Bedingungen abzuschließen und zu liefern, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel für die Entwicklung und den Bau unserer Projekte zu erhalten, seine Fähigkeit, die behördlichen Vorschriften einzuhalten, und unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, und (xiv) andere Ungewissheiten und Risikofaktoren, die in den von Zeit zu Zeit bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) und der Australian Securities Exchange dargelegt sind, einschließlich der jüngsten Einreichungen von Piedmont bei der SEC. Die zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemeldung, und die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften können erheblich von den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Piedmont lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist Piedmont nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Piedmont, seine finanziellen oder operativen Ergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!