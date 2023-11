Warum die Junior-Bergbauaktien so schlecht abgeschnitten haben

Warum hat das Juniorsegment des Goldbergbaubereichs in den letzten zwei Jahren so schlecht abgeschnitten? Vor allem, warum hat es in den letzten 12 Monaten so schlecht abgeschnitten, während der Goldmarkt relativ stark war? Um zu verstehen, warum das so ist, muss man zunächst verstehen, dass das Gold im Boden nur einen Optionswert hat, wenn es nicht durch einen Bergbaubetrieb gewinnbringend abgebaut werden kann. Die Option kann vom Markt mit fast Null oder sehr viel bewertet werden, was von vielen Faktoren abhängt, wobei die wichtigste Variable der Wunsch der Öffentlichkeit ist, zu spekulieren. Darüber hinaus hat ein Goldbergbaubetrieb, der Jahr für Jahr Verluste erwirtschaftet, ebenfalls nur einen Optionswert, wobei auch hier der Wunsch der Öffentlichkeit nach Spekulationen die wichtigste Determinante für den Marktwert der Option ist.Mit anderen Worten, bei den relativ illiquiden Aktien kommt es auf den Wunsch der Allgemeinheit an, zu spekulieren. Hedgefonds konzentrieren sich in der Regel auf börsengehandelte Goldminenfonds oder Goldaktien mit größerer Marktkapitalisierung, weil sie die Liquidität benötigen. Vermögende professionelle Investoren wie Eric Sprott gehen in der Regel Positionen über Privatplatzierungen ein, um dann über ein Liquiditätsereignis wie eine Übernahme auszusteigen. Am unteren Ende der Nahrungskette bestimmt die breite Öffentlichkeit die Wertentwicklung, und in den letzten zwei Jahren hat das Interesse der Öffentlichkeit an Spekulationen immer mehr nachgelassen. Daher sind die Marktwerte von Aktien, die nur einen Optionswert haben, sehr viel billiger geworden.Obwohl wir im Laufe dieses Jahres vorgeschlagen haben, die meisten neuen Käufe im Goldsektor auf rentable Produzenten zu lenken, sind wir nach wie vor an Goldaktien interessiert, die nur einen Optionswert haben. Dies sind die Aktien, die bei weitem die höchsten Renditen erwirtschaften werden, sobald die breite Öffentlichkeit beginnt, sich für den Sektor zu interessieren. Um dieses Interesse zu wecken, muss der Goldpreis in US-Dollar jedoch mindestens ein Allzeithoch erreichen, und Goldminenindices wie der HUI müssen ihre Höchststände von H1-2023 überschreiten, was wahrscheinlich nicht vor der ersten Hälfte des nächsten Jahres der Fall sein wird. Um das Interesse der breiten Öffentlichkeit an spekulativen Goldminenaktien zu wecken, müsste der breite Aktienmarkt die Kombination aus einer Erholung von der Rezession und viel einfacheren monetären Bedingungen abwägen, was möglicherweise erst in der ersten Hälfte des Jahres 2025 der Fall sein wird.Bis dahin sollten die meisten (nicht alle) neuen Käufe im Goldsektor auf rentable Produzenten ausgerichtet sein, d.h. auf die Aktien echter Unternehmen. Aber nur, wenn sie überverkauft sind oder sich konsolidieren. Lassen Sie sich nicht dazu hinreißen, sie zu kaufen, nachdem sie gerade stark angestiegen sind.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 16. November 2023 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.