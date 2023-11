Markt preist das Zinshoch ein

Durch die Bank scheint sich in den Märkten ein Zinshoch in den USA einzupreisen. Eine große Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet keine Zinserhöhungen mehr von der US-Notenbank FED und die Dot-Plots signalisieren fallende Zinsen für 2024:Aktuell wird für die Mai-Sitzung im kommenden Jahr die erste Zinssenkung erwartet. Blicken wir auf Dezember 2024, so erwartet die Mehrheit einen Leitzins von 4,25% – 4,50%, was genau 100 Basispunkte unter dem aktuellen Niveau wäre.Der Goldpreis gestern mit einem guten Handelstag. Um die Tristesse für den Sektor zu beenden, müsste Gold über die Widerstandszone steigen:Silber seit drei Tagen fester. Auch hier würde ich einen Zug über 24,40 – 24,50 USD bevorzugen, um mehr Sicherheit zu bekommen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.