Neue Warnungen vor der Rezession

Im dritten Quartal dieses Jahres kam es in den USA zu einem durch Staatsausgaben angeheizten Konjunkturaufschwung, der zu einem hohen BIP-Wachstum für das Quartal führte, doch zeigen sich jetzt bei den zeitgleichen Wirtschaftsindikatoren Anzeichen von Schwäche. Das wichtigste dieser Anzeichen ist der Anstieg der fortlaufenden Anträge auf Arbeitslosenunterstützung.Der folgende Wochenchart zeigt, dass die kontinuierlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung im September 2022 ihren Tiefpunkt erreichten, bis April dieses Jahres stiegen, im September auf einen höheren Tiefstand zurückfielen und gerade einen Aufwärtstrend bestätigten, indem sie über ihren Höchststand vom April 2023 stiegen. Dies deckt sich mit unserer Einschätzung, dass in den USA noch vor Ende dieses Jahres eine Rezession beginnen wird, auch wenn der Beginn der Rezession historisch gesehen erst in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres offiziell wird.Ein weiteres Zeichen ist der Rückgang der jährlichen Wachstumsrate der Industrieproduktion (IP) auf minus 0,70%, den niedrigsten Stand seit Februar 2021. Die Jahreswachstumsrate der IP im Oktober-2023 ist ähnlich hoch wie im Monat vor Beginn der Rezession 2001 und liegt deutlich unter dem Wert zu Beginn der Rezession 2007-2009. Nachstehend finden Sie einen Chart zu diesem zeitgleichen Wirtschaftsindikator.Es wird wahrscheinlich noch viele Monate dauern, bis die US-Konjunkturdaten durchweg schwach sind. In der Zwischenzeit erwarten wir - und sollten dies auch tun, wenn unsere derzeitige Prognose richtig ist - eine allmähliche Zunahme des Anteils der Wirtschaftsstatistiken, die schlechter sind als allgemein erwartet. Außerdem erwarten wir eine allmähliche Abkehr von der "weichen Landung" (der Überzeugung, dass die US-Wirtschaft die geldpolitische Straffung ohne Rezession überstehen wird) und eine Hinwendung zur Rezessionserzählung.Vor einigen Wochen haben wir erste Anzeichen dafür festgestellt, dass die Finanzwelt beginnt, sich vom Szenario der weichen Landung zu entfernen. Einer der Indikatoren, die wir verfolgen, um zu prüfen, ob diese Entwicklung anhält, ist der Januar-2025 Fed Funds Futures (FFF)-Kontrakt, dessen Tageschart unten abgebildet ist. Beachten Sie, dass sich die Linie in diesem Chart in die entgegengesetzte Richtung zu den Zinserwartungen bewegt. Die deutliche Abwärtsbewegung in diesem Chart von Anfang Mai bis Mitte Oktober zeigt, dass die Popularität des Szenarios der sanften Landung stark zugenommen hat, während die relativ geringe Aufwärtsbewegung in den letzten Wochen ein zaghaftes Anzeichen dafür ist, dass sich der allgemeine Glaube an ein weniger harmloses wirtschaftliches Ergebnis zu verändern beginnt.Gegenwärtig ist die weiche Landung nach wie vor die vorherrschende Meinung. Aus diesem Grund hat sich der SPX bis auf 2% seines Jahreshochs erholt, und der FFF-Kontrakt für Januar-2025 hat nur einen kleinen Teil seines Rückgangs von Mai bis Oktober wieder wettgemacht. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich der Glaube an eine weiche Landung in den nächsten sechs Monaten verflüchtigen wird, was zu einem erheblichen Rückgang des Aktienmarktes und einem erheblichen Anstieg des Goldpreises in US-Dollar führen wird.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 22. November 2023 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.