Was sollte schon schiefgehen?

Die Erforschung von Haushaltsdaten des Staates ist eine Reise durch endlose Kaninchenlöcher, von denen einige dem Irrsinn von Alice im Wunderland unheimlich nahe kommen. Unzählige Variablen wirken auf unerwartete Weise zusammen. Scheinbar kleine Änderungen können sich innerhalb weniger Jahre zu Milliarden von Dollar summieren.Ein weiteres Problem sind die "unbekannten Unbekannten", wie Don Rumsfeld die Überraschungen in Kriegszeiten nannte. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Niemand, auch nicht das Congressional Budget Office, kann alles vorhersagen. Diese unbekannten Unbekannten können erschütternde Auswirkungen auf den Haushalt haben - zum Beispiel COVID-19. Viele von uns haben bereits gesagt, dass die Schulden außer Kontrolle geraten sind. Dann kam dieser winzige Virus daher und sagte: "Halt mal mein Bier".Dies sollte eine unserer größten Sorgen sein. Nicht unbedingt eine weitere Pandemie, aber etwas, mit dem wir derzeit nicht rechnen, könnte leicht ein weiteres riesiges Loch in den Haushalt reißen. Das Finanzministerium hat eine Menge Kreditaufnahmebefugnis, aber diese ist nicht unendlich. Das CBO weiß das alles und versucht auf seine eigene eigenwillige und methodische Weise, den Kongress darüber zu informieren, wohin die derzeitige Politik führen wird. Das hängt von einer Reihe von Annahmen ab, die optimistisch oder pessimistisch sein können oder irgendwo dazwischen liegen. Heute werden wir uns einige der "alternativen Szenarien" des CBO ansehen.Ich habe mich auf die Verschuldung konzentriert, weil ich glaube, dass dies der Punkt ist, an dem die verschiedenen Zyklen, die ich beschrieben habe, aufeinander treffen werden. Jede mögliche Zukunft, die wir uns angesehen haben, wird Kompromisse und Veränderungen erfordern. Nirgendwo wird dies deutlicher werden als in der bevorstehenden Haushalts- und Schuldenkrise des Staates.Die Art und Weise, wie wir sie lösen, diese "Rationalisierung" der Schulden nicht nur in den USA, sondern in der ganzen Welt, wird die Bühne dafür bereiten, wie sich die Welt danach weiterentwickelt. Wenn wir in dieser Frage keinen Kompromiss finden, könnten andere Krisen weitaus schlimmer und sogar gewalttätiger ausfallen.Wenn mich meine Kinder und Freunde jahrelang fragten, wie die Vereinigten Staaten überleben können, wenn wir das Problem "X" nicht lösen, war meine lapidare Antwort, dass wir uns durchschlagen werden und die Republik überleben wird. Und mein ganzes Leben lang war das die richtige Antwort. Aber weil wir immer wieder die Dose in die Tonne getreten haben, während wir immer mehr Geld ausgeben und immer mehr Schulden machen, machen wir die Möglichkeit einer Lösung immer schwieriger.Es besteht eine nicht unerhebliche Chance - weltweit, nicht nur in den USA -, dass einige Regierungen und Märkte einfach die Verbindungen zu anderen kappen werden. Im Moment ist die Wahrscheinlichkeit nicht besonders hoch, aber meiner Meinung nach höher als vor 20 oder gar fünf Jahren. Wir können uns das Chaos nicht einmal vorstellen.Und genau dieses Chaos macht mich optimistisch, dass wir tatsächlich eine Lösung finden werden. Die Kosten, wenn wir das nicht tun, werden höher sein als die Kosten eines Kompromisses. Und wie wir sehen, werden die Kosten eines Kompromisses ziemlich hoch sein, sowohl in finanzieller als auch in philosophischer Hinsicht. Lassen Sie uns nun zu den alternativen Möglichkeiten des CBO zurückkehren.Lassen Sie mich zunächst einige Begriffe klären. Ich (und viele Analysten) neigen dazu, die Begriffe "Prognose" und "Projektion" synonym zu verwenden. Das CBO hat eine andere Praxis. Es erstellt Wirtschaftsprognosen und Haushaltsprojektionen. Die Begriffe haben in ihrem jeweiligen Kontext unterschiedliche Bedeutungen.Die Haushaltsergebnisse hängen von legislativen Entscheidungen ab, die das CBO nicht vorhersagen kann (und sollte). Das Beste, was sie tun können, ist anzunehmen, dass die derzeitige Politik unverändert bleibt. Die sich daraus ergebende Projektion ist einfach ein Maßstab, an dem die vorgeschlagenen politischen Änderungen gemessen werden. So können sie sagen: "Dieser neue Ausgabenvorschlag wird die Verschuldung um X Milliarden Dollar erhöhen", wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben, wohl wissend, dass sie nicht gleich sein werden.Die wirtschaftlichen Annahmen des CBO hängen dagegen nicht von der Gesetzgebung ab. Sie werden anhand von Schätzungen des Bevölkerungswachstums, der Produktivität und so weiter berechnet. Diese können falsch sein (wie alle anderen auch), aber das Wort "Prognose" passt.Mit diesen Unterscheidungen im Hinterkopf werde ich mich auf die Haushalts- und Wirtschaftszahlen des CBO separat konzentrieren. Die Behörde gibt freimütig zu, dass beide unsicher sind, und veröffentlicht alternative Szenarien, um die möglichen Kosten aufzuzeigen. Betrachten wir zum Beispiel einen CBO-Bericht vom Mai 2023 mit dem spannenden Titel "Budgetary Outcomes Under Alternative Assumptions About Spending and Revenues". Das Gesetz schreibt vor, dass die Haushaltsprognosen des CBO davon ausgehen, dass die Ermessensausgaben jedes Jahr mit der Inflationsrate steigen. Das ist nicht das, was tatsächlich passiert, aber es ist das, wovon die Projektionen ausgehen.In diesem alternativen Bericht wird die Frage gestellt, was passieren würde, wenn die Ermessensausgaben nicht mit der Inflation, sondern mit dem BIP wachsen würden. Außerdem wird berechnet, was passieren würde, wenn die diskretionären Ausgaben auf dem Niveau von 2023 eingefroren würden. (Hier geht es nur um die diskretionären Ausgaben, d.h. die Verteidigungsausgaben und die meisten Budgets der Bundesbehörden. Die weitaus größeren Anspruchsprogramme wie Sozialversicherung und Medicare sind nicht berücksichtigt.) Hier sind die Antworten. Ich werde weiter unten mehr erklären.(Beachten Sie, dass ein Minuszeichen in diesen Tabellen ein größeres Defizit für diesen Zeitraum bedeutet).Die Zahlen, die Sie hier sehen, sind nicht die Höhe der Ausgaben. Es handelt sich um die Differenz der Ausgaben gegenüber der Basisprojektion, wenn diese alternativen Annahmen angewandt würden. Würden alle diskretionären Ausgabenprogramme mit der gleichen Rate wachsen wie das nominale BIP des CBO anstelle der Inflationsannahme, würden die Gesamtkosten von 2024 bis 2033 die Schulden um weitere 1,693 Billionen Dollar erhöhen. Diese zusätzliche Verschuldung würde in diesem Zeitraum Zinskosten in Höhe von 155 Milliarden Dollar verursachen, so dass die Gesamtkosten um 1,848 Billionen Dollar höher wären als in der aktuellen Projektion.Würden dieselben diskretionären Programme auf dem Stand von 2023 eingefroren, wäre die Verschuldung um 2,396 Billionen Dollar geringer als derzeit projiziert, plus 239 Milliarden Dollar an Zinsersparnissen, was einen Netto-Schuldenabbau von 2,639 Billionen Dollar ergäbe (wiederum im Vergleich zur aktuellen Basislinie). Ist eines dieser Szenarien plausibel? Wahrscheinlich nicht. Der Ermessenshaushalt ist zwar kleiner als die Anspruchsprogramme, umfasst aber immer noch eine große Anzahl verschiedener Ausgabenkategorien. Einiges davon könnte gekürzt werden, anderes muss wahrscheinlich aufgestockt werden. Der Kongress soll das alles regeln.